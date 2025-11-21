俳優・長野里美が「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」（Kindle版）を出版し、５部門でAmazon1位を獲得！出版記念に本書をPDFで5名様にプレゼントさせていただきます！！
俳優・長野里美が「全く新しいタイプのコンサルティング」を提案！ビジネス書を出版し、５部門でAmazon1位を獲得！
【内容】
10月期ドラマで活躍中の俳優・長野里美が初出版、５部門でAmazon１位獲得の「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」のPDF版を5名様に抽選でプレゼントさせていただきます！！
大河ドラマなどで活躍中の俳優・長野里美が、経営者やビジネスパーソンなどの一般社会人に向けて、初の著書「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」を出版、出版日翌日にメンタリング・コーチングなどの５部門においてAmazon１位を獲得しました。
現在はAmazon・Kindle版で880円で販売中です。
【本の概要】
「演技」と聞くと「自分には関係ない」と思われがちですが、この「演技」によって「声」や「影響力」「セルフプロデュース力」をアップさせることが可能です。なぜなら人は常に演技しているものであり、この日常の演技によって、自らの能力や可能性に制限をかけている場合が多いからです。そしてそれはまた「演技」で取り外すこともできるのです。
この本は、それに気づいた著者が４０年間にわたり培ってきた俳優業を基に、声の出し方や表現力などを「メソッド」として構築し、経営者・ビジネスパーソン・一般社会人に向けて実施した成功例をまとめたものです。
プレゼンや取引先との商談に成功し、売り上げを3倍にアップさせたなどの成功例がまとめられています。
単なる「話し方教室」ではなく、ましてや「演劇書」ではありません。
昨今、若手社員研修としてコミュニケーション術を導入している企業も少なくないと聞きますが、本に紹介されているセッションでは、ビジネスリーダーの方々がまずパフォーマンス力をアップさせ、独自の「影響力」を放てるように指導しています。
【ほかにこんな方におすすめ】
・声に自信がない
・自分の内側にこもりがち
・相手の目を見れない
・セカンドキャリアを自由に生きたい
・趣味としての表現方法を探している
・一度は舞台に立ってみたかった
【プレゼント概要】
今回出版記念で抽選で5名様にPDF版をプレゼント致します。ご希望の方は「本希望」と書いて下記宛にお送りください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/2ee9071d819110
【商品概要】
書名：ビジネスと人生が変わる「演技メソッド」
価格：880円（税込）
出版日：2025年11月5日
販売：Amazon・Kindle版
URL：https://x.gd/fQG1w
【会社概要】
会社名：株式会社龍ら
代表者：代表取締役社長 上杉里美
住所：東京都目黒区自由が丘2－16－12 RJ3
TEL：03-3290-6022
FAX：03-3290-6022
URL：https://www.ryura.net
E-Mail：info@ryura.net
事業内容：コンサルタント、イベント運営
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社龍ら
担当者：梶原啓司
TEL：090-1894-6704
FAX：03-3290-6022
E-Mail：info@ryura.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335064&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335064&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社 龍ら
【内容】
10月期ドラマで活躍中の俳優・長野里美が初出版、５部門でAmazon１位獲得の「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」のPDF版を5名様に抽選でプレゼントさせていただきます！！
大河ドラマなどで活躍中の俳優・長野里美が、経営者やビジネスパーソンなどの一般社会人に向けて、初の著書「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」を出版、出版日翌日にメンタリング・コーチングなどの５部門においてAmazon１位を獲得しました。
現在はAmazon・Kindle版で880円で販売中です。
【本の概要】
「演技」と聞くと「自分には関係ない」と思われがちですが、この「演技」によって「声」や「影響力」「セルフプロデュース力」をアップさせることが可能です。なぜなら人は常に演技しているものであり、この日常の演技によって、自らの能力や可能性に制限をかけている場合が多いからです。そしてそれはまた「演技」で取り外すこともできるのです。
この本は、それに気づいた著者が４０年間にわたり培ってきた俳優業を基に、声の出し方や表現力などを「メソッド」として構築し、経営者・ビジネスパーソン・一般社会人に向けて実施した成功例をまとめたものです。
プレゼンや取引先との商談に成功し、売り上げを3倍にアップさせたなどの成功例がまとめられています。
単なる「話し方教室」ではなく、ましてや「演劇書」ではありません。
昨今、若手社員研修としてコミュニケーション術を導入している企業も少なくないと聞きますが、本に紹介されているセッションでは、ビジネスリーダーの方々がまずパフォーマンス力をアップさせ、独自の「影響力」を放てるように指導しています。
【ほかにこんな方におすすめ】
・声に自信がない
・自分の内側にこもりがち
・相手の目を見れない
・セカンドキャリアを自由に生きたい
・趣味としての表現方法を探している
・一度は舞台に立ってみたかった
【プレゼント概要】
今回出版記念で抽選で5名様にPDF版をプレゼント致します。ご希望の方は「本希望」と書いて下記宛にお送りください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/2ee9071d819110
【商品概要】
書名：ビジネスと人生が変わる「演技メソッド」
価格：880円（税込）
出版日：2025年11月5日
販売：Amazon・Kindle版
URL：https://x.gd/fQG1w
【会社概要】
会社名：株式会社龍ら
代表者：代表取締役社長 上杉里美
住所：東京都目黒区自由が丘2－16－12 RJ3
TEL：03-3290-6022
FAX：03-3290-6022
URL：https://www.ryura.net
E-Mail：info@ryura.net
事業内容：コンサルタント、イベント運営
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社龍ら
担当者：梶原啓司
TEL：090-1894-6704
FAX：03-3290-6022
E-Mail：info@ryura.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335064&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335064&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社 龍ら
プレスリリース詳細へ