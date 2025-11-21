骨髄移植市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート「骨髄移植市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるようにしています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らのGTM（go-to-market）戦略を理解しています。
世界の骨髄移植市場に関する 調査レポートでは、骨髄移植市場は2025年から2035年にかけてCAGR値3.5%を予測し、2035年末までに162億米ドルの 市場規模を創出すると予測しています。2024年の市場規模は112億米ドルでした。
骨髄移植市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
骨髄移植（BMT）市場は、血液疾患やがんの増加に伴い着実に拡大しています。骨髄移植（造血幹細胞移植：HSCT）は、白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫、遺伝性免疫不全、重度の貧血などに対して実施される生命を救う治療法です。本市場には、移植サービス、幹細胞ソース、移植技術、支持療法などが含まれます。
免疫療法の進歩、ドナー登録ネットワークの強化、ハプロ移植や臍帯血移植の普及により、治療へのアクセスが大幅に向上しています。また、医療支出の増加や、世界中で専門移植センターが増えていることも市場成長を支えています。
市場規模とシェア
骨髄移植市場は、細胞治療・再生医療産業の重要な一部を形成しています。北米は高度な医療インフラ、強固なドナーレジストリ、先進的移植技術の採用により市場を牽引しています。欧州ではドイツ、フランス、英国が主要貢献国となっています。アジア太平洋地域、特にインド、中国、日本、韓国は、医療アクセスの改善、費用の手頃さ、移植プログラム拡大により最も早い成長を見せています。
同種移植（アロ移植）は血液がん治療に広く有効であることから最大シェアを占めており、自家移植（オート移植）は多発性骨髄腫や特定のリンパ腫での利用が増加しています。
成長要因
血液がんの増加
白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫の増加により骨髄移植の需要が上昇。
移植成功率の向上
前処置療法、幹細胞マッチング、支持療法の進歩が生存率を改善し、合併症を軽減。
世界的なドナー登録の拡大
NMDP（Be The Match）、WMDAなどにより世界規模でドナー・患者マッチングが向上。
幹細胞採取・保存技術の進歩
末梢血幹細胞採取や凍結保存技術により移植プロセスが効率化。
ハプロ移植の普及
部分一致ドナーの利用拡大で、完全一致ドナーを持たない患者への治療機会が広がる。
臍帯血幹細胞の利用増加
HLA不一致許容性が高く、特に小児移植での利用が拡大。
医療ツーリズムの増加
インドやトルコなどでは高品質で比較的低コストの移植医療が国際患者を引き寄せている。
政府の支援と保険適用拡大
がん治療プログラムや保険補助により治療アクセスが改善。
市場セグメンテーション
移植タイプ別：
自家骨髄移植（患者自身の幹細胞）
