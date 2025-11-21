世界のスマート農業市場は驚異的な年平均成長率18.40%で成長
導入
スマート農業は、農業における先進技術の導入に重点を置いています。Wi-Fi、Zigbee、追加の無線センサー、そして低消費電力の広域ネットワーク技術は、農家の収穫、購買、植え付け、在庫管理を支援します。温室農法や垂直農法を含む有機農業は、先進技術の恩恵を受けています。温室におけるIoTとAIは、作物の監視を不要にします。人的介入を最小限に抑え、費用対効果の高い最適なソリューションを提供することで、スマート農業市場を活性化させています。
スマート農業は、サービスと製品を変革しつつあります。ビジネスモデルの変革、技術革新、そして組織改革は刺激的であると同時に、困難を伴います。インテリジェントセンサー、ロボットによる自動化、現代生物学、デジタルデータ、そして大手既存企業がスマート農業の導入の必要性を認識していることは、新たな農業のあり方を可能にするハードウェアとソフトウェアのイノベーションの一例です。スマート農業技術革命により、世界のスマート農業市場は成長を続けています。
市場動向
農業の現代技術への依存度の高まりとIoTの利用増加が世界市場を牽引
「スマート農業」とも呼ばれる精密農業は、農業に高い収益をもたらす可能性があります。このタイプの農業は、土壌、家畜、植物に関する地理空間データを収集することで、農家が自然が作物に及ぼす悪影響に対処するのに役立ちます。また、灌漑用水、液体肥料、栄養素、除草剤、殺虫剤に関する情報を提供することで、廃棄物の削減にも役立ちます。革新的な農業ツールは、プロセスの自動化と農業コストの削減による生産性の向上によって事業効率を高めます。ビジネス志向の農家は、作物の収穫量と利益率を向上させるために、精密農業ツールやスマート農業ツールを導入しています。
農業におけるモノのインターネット（IoT）技術の導入が急速に拡大し、農家はIoTアプリケーションを介したリアルタイムサポートによって作物の生育状況をより適切に監視できるようになりました。さらに、IoTベースのデバイスを農業分野に導入することで、精密農業技術における農薬や肥料の使用が削減され、作物や土壌の健全性がさらに向上しました。
AIベースの精密農業ソリューションの導入は大きなチャンスを生み出す
AIベースのアプリケーションやツールは、肥料の使用、水管理、輪作、害虫駆除、土壌の種類、最適な植え付け、栄養管理などに関する必要な情報やガイダンスを提供することで、農家が管理された正確な農作業を行うのを支援します。AIベースのツールは、農業現場における害虫駆除にも活用されています。衛星画像とAIアルゴリズムを用いて過去のデータと比較することで、農場に害虫が侵入したかどうか、またその種類を特定することができます。AIは天気予報にも活用されており、農家が栽培する作物の種類を決定したり、土壌の質や栄養レベルを監視したりするのに役立ちます。人工知能（AI）に基づく精密農業技術は、農家が作物の健全性を追跡し、より高品質な収穫を実現するのを支援します。
