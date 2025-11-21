日本の電気自動車（EV）充電設備市場規模、過去の成長、分析、機会および2033年までの予測である
サーベイレポート合同会社は、2025年11月発行の調査レポート「日本の電気自動車充電設備市場」を発表しました： この調査レポートは、日本の電気自動車充電設備市場の予測評価を提供します。日本の電気自動車充電設備市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを紹介しています。
日本の電気自動車充電設備市場概要
日本の電気自動車（EV）充電設備は、自動車のバッテリーにエネルギーを供給する設備である。この業界は、日本で電気自動車を充電するために必要なインフラを提供することに重点を置いている。これには、様々なタイプのEV充電器の生産、流通、設置、保守が含まれる。この市場は、EVユーザーが便利で効率的な充電ソリューションを利用できるようにすることで、電気自動車の普及拡大を支えるために不可欠である。
Surveyreportsの専門家は、日本の電気自動車充電器市場調査を分析し、日本の電気自動車充電器市場規模は2023年に0.44億米ドルであることを発見した。さらに、日本の電気自動車充電設備市場シェアは、2032年末までに15.7億米ドルの感動的な収益を予測する。日本の電気自動車充電器市場は、2023年と2032年の予測期間中に約19.6％のCAGRで成長することが提案されている。Surveyreportsのアナリストによる日本の電気自動車充電器市場の質的分析によると、電気自動車台数の増加、EV充電インフラ整備に対する日本政府の注目の高まり、自動車メーカーのEVへの移行の増加、日本におけるEV充電器メーカー数の増加、急速な技術進歩により、日本の電気自動車充電器市場規模は拡大すると考えられます。日本における電気自動車充電設備市場の主要企業には、ABB Ltd.、Delta Electronics Inc.、e-Mobility Power Inc.、トヨタコネクテッド株式会社、Tesla Inc.、青山エレベータグローバル株式会社、Tritium Charging、NEC Telecommunication and Information Technology Ltd.、ChargePoint, Inc.、Shell Recharge Solutions、Star Charge、TELD Siemens、BYD、EVgoなどがある。
目次
● 日本の電気自動車用充電器の市場規模、成長分析、主要市場プレイヤーの評価
● 日本の電気自動車充電設備市場の需要と機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析 最終用途別、充電機器タイプ別、
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の電気自動車用充電器市場のセグメンテーション
● エンドユーザー別
家庭用、公共充電
● 充電機器タイプ別：
AC充電機器、DC充電機器
日本の電気自動車充電設備市場の成長ドライバー
政府の政策とインセンティブ
補助金と助成金： 日本政府は、EV充電インフラの設置を支援する補助金や助成金を提供しており、企業や個人の経済的負担を軽減している。
規制支援： 二酸化炭素排出量の削減と持続可能な輸送の促進を目的とした政策の実施により、EVの導入と充電ネットワークの拡大が促進される。
国家目標： 2050年までにカーボンニュートラルを達成するという日本のコミットメントには、EVの導入とインフラ整備の支援に関する積極的な目標が含まれている。
