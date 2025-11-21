Rio Ohoriの視点から：甘くて塩味も楽しめる甘粛の「オールイン・アドベンチャー」

中国・蘭州、2025年11月21日/PRNewswire/ -- 甘粛省文化観光庁からのプレスリリース：武威の古城門の温かい光の下、日本のインフルエンサーRio Ohoriは、甘粛省の塩味と甘味の絶妙なバランスを発見するべく、2日間のグルメ冒険に出発した。彼女の旅は、賑やかな北関市場から始まった。そこで彼女は、煮込んだ肉と手打ち麺の地元の「三点盛り」を熱心に試食した。一口ごとに新たな発見があった:肉の豊かな旨味、もちもちとした麺の食感、そして添えられたお茶のほのかな甘みが、彼女の感覚を喜ばせる味のハーモニーを生み出した。

市場を後にして、Rioは武威博物館で歴史の世界に足を踏み入れ、シルクロードの古代遺物に驚嘆し、何世紀にもわたる交易が地元の食文化にどのような影響を与えたかを学んだ。近くの鳩摩羅什寺では、かつて仏教文化が中国と日本の間を行き来した場所を訪れ、さらに深い洞察を得た。立ち寄る場所ごとに、彼女の味覚体験は土地の物語と結びつき、料理の楽しみと文化的な共鳴が融合した。

旅は蘭州へと続き、蘭山公園から望む黄河に沈む黄金色の夕日が、彼女の夜の挑戦の舞台を彩った。それは、新光夜市でのブラインドテイスティングだった。Rioは、焼きポテトから砂糖油ケーキまであらゆる料理を味わい、塩味と甘味を交互に楽しみながら、笑い声をあげつつ一口ごとに採点していった。伝統的な牛肉麺の店では、「一清、二白、三緑、四紅、五黄」の技法を学び、辛くて旨味のある麺と甘い発酵米デザートを組み合わせる方法を体験した。味の対比は都市そのものを映し出していた――活気に満ち、多層的で、驚きにあふれていた。

冒険は甘粛省博物館で締めくくられ、Rioはこの地域の豊かな食文化の歴史を振り返った。彼女の「塩味か甘味か」の評価は？彼女は「オールイン」を選び、この省ならではの独特な味の融合を受け入れた。

「甘粛を発見」キャンペーンは、Facebook、Instagram、YouTube全体で29本のコンテンツを公開し、68万以上のインプレッション、2万件の交流、30万回以上の視聴を記録した。気軽な味覚チャレンジと文化探訪を融合させることで、甘粛は日本の観客に対して、食文化、歴史、伝統を味わいながら体験できる魅力的な紹介を提供した。

Rio Ohoriの旅を通じて、甘粛の食文化が生き生きと描かれた――塩味と甘味が共存し、一口ごとに物語が語られ、訪れる人々が歴史と冒険の両方を忘れがたいひとときとして味わえる省であることが伝わった。

（日本語リリース：クライアント提供）

