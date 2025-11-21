¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Û ¼·Î¤¤ß¤ó¤Ê¤ÎïªµäÀ°¹ü±¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ° ÌµÎÁ¼£ÎÅÂÎ¸³²ñ¡ÊÀèÃå50Ì¾ÍÍ¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMSG¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë
¡Ö¼·Î¤¤ß¤ó¤Ê¤ÎïªµäÀ°¹ü±¡¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ° ÌµÎÁ¼£ÎÅÂÎ¸³²ñ¤¬¡¢
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Ìä¿Ç¡¦»Ü½Ñ¡¦¹ü³Ê¶ºÀµ¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê4Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»Ü½Ñ¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡ ÌµÎÁ¼£ÎÅÂÎ¸³²ñ ³«ºÅ³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë～11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡§
Ê¿Æü 10:00～13:30 / 16:00～19:30
ÅÚÆü¡¦½ËÆü 9:00～14:30
ÆâÍÆ¡§
¡¦ÃúÇ«¤ÊÌä¿Ç
¡¦¶ÚÆùÄ´À°¤È¹ü³Ê¶ºÀµ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ü½Ñ
¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡¦¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
Äê°÷¡§ÀèÃå50Ì¾ÍÍ¡Ê¤´Í½ÌóÍ¥Àè¡Ë
»öÁ°Í½Ìó¤ÏËÜÆü¤â¼õÉÕÃæ¡ª
ÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°LINE¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¤´Í½ÌóÊýË¡
ÅÅÏÃ¡§048-797-7958
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/zmLCJUL
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë ¡ÖÌµÎÁ¼£ÎÅÂÎ¸³¡× ¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¼·Î¤¤ß¤ó¤Ê¤ÎïªµäÀ°¹ü±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±¡Ä¹¡§¿¼À¥ ÕòÇ·
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÂç»úÉ÷ÅÏÌî429-4-102
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìÉð¥¢ー¥Ð¥ó¥Ñー¥¯¥é¥¤¥ó¡Ö¼·Î¤±Ø¡×Æî¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§
Ê¿Æü 10:00～13:30¡¿16:00～19:30
ÅÚÆü¡¦½ËÆü 9:00～14:30
µÙ¿ÇÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
HP¡§http://nanasatominna.com/
¢¡ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡ü ¼ó¸ª¤³¤ê¡¦Æ¬ÄË¤¬¤Ä¤é¤¤
¡ü ËýÀÅª¤Ê¹øÄË¤¬¤¢¤ë
¡ü ¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤ò´¶¤¸¤ë
¡ü ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¡¦¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤É¿À·Ð¾É¾õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡ü ¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¤òÁá¤¯²óÉü¤·¤¿¤¤
»ÑÀª²þÁ±¡¦¹ü³Ê¶ºÀµ¡¦ïªµä¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢
º¬ËÜ²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»Ü½Ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMSG
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÔäÁÒ ¾´
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔËÌ±ÛÃ«2-38-9
TEL¡§048-978-9781
Web¡§http://msg-inc.co.jp/
4Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒMSG
