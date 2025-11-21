インスピレーションから現実へ：LEPASデザイン・チームが「ヒョウの美学（Leopard Aesthetics）」の誕生を解き明かす

蕪湖（中国）、2025年11月21日 /PRNewswire/ -- 自動車デザインの世界で、人々を本当に感動させるのは、感性と合理性の深い共鳴です。LEPASの世界的なデザイン・エリート・チームは、ヒョウからインスピレーションを得て、自然を創造の基盤としています。「あなたらしいエレガントな走り（Drive Your Elegance）」というブランド哲学を細部にまで浸透させ、「ヒョウの美学（Leopard Aesthetics）」の独特の気質を細部にまで表現しています。



The flagship model of LEPAS: LEPAS L8



エクステリア・デザイン：力強さと優雅さの融合

「私たちのインスピレーションはヒョウから来ています。」LEPASのデザイン・チームは、ヒョウの穏やかな歩き方、機敏な動き、集中した狩猟姿勢を捉え、これらのスピードと力強さの自然な表現を乗り物の形に変換しました。ヒョウの鋭い視線は、特徴的なV字型のデイタイム・ランニング・ライトとなり、元気いっぱいでシャープです。グリルは丸みを帯びたフル・コンターを採用して力強さを表現し、内部のディテールはジュエリー職人の技を取り入れ、絶妙でエレガントな質感を実現しています。これらの要素がワイド・スタンスとスルータイプのテールランプと組み合わされ、LEPAS L8のダイナミックかつ優雅なシルエットを形成しています。

インテリア・デザイン：「スカイライン」の下の静寂と快適さ

インテリアはエレガンスの真髄と「ヒョウの美学（Leopard Aesthetics）」の精神を表現しています。静かなスカイラインからインスピレーションを得たラップアラウンド・コックピットは、都会の騒音を遮断し、落ち着いた雰囲気を演出します。中央のウォーターフォール・スクリーンは自然の流れのように流れ、滑らかな視線を広げます。柔らかい波模様を配した計器パネルは、温かみがあり、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。また、小石を思わせるパターンのスピーカー・グリルと、浮遊感のある石のアクセントがアンビエント照明と組み合わさり、自然の柔らかな雰囲気を室内にもたらします。この空間では、テクノロジーと自然が調和して共存し、モダンでありながら詩的な移動可能な聖域が生まれます。

CMFデザイン：運転体験に自然を取り入れる

「ヒョウの美学（Leopard Aesthetics）」の中心にあるのが、色、素材、職人技（Color, Material, and Craftsmanship、CMF）です。チームは森林、砂漠、氷河を探検し、自然でミニマル、かつ現代的なパレットを作り上げました。静けさを表現するノルウェー・フォレスト・グリーン、活力を表現するカナディアン・メープル・レッド、洗練さを表現するスコティッシュ・メドウ・グリーンなどの外装の色合いは、独特のエモーショナルなトーンを伝えます。内装では、ファブリックのダッシュボード、氷河にインスピレーションを得た表面、繊細な肌のような質感など、柔らかく高品質な素材が温かさと快適さを生み出し、あらゆる部分で自然を感じることができます。

LEPASのデザイン・チームは、細部にまでこだわり、「あなたらしいエレガントな走り（Drive Your Elegance）」というブランドスピリットを「ヒョウの美学（Leopard Aesthetics）」という言語に刻み込みました。LEPASがあなたのそばにいれば、どんな普通の道も自信と優雅さとインスピレーションに満ちた旅になります。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com