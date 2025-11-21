Token Cat Limited、旺盛な需要を受け、Ouyi Industrial CO.,Limitedとの間に10億ドルの越境販売協力契約締結を発表

2025年11月21日、北京 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited（Nasdaq：TC、以下「同社」）は本日、Ouyi Industrial CO.,Limited（「Ouyi」）との間で戦略的協力枠組み契約を締結したことを発表しました。両社は共同で越境サプライ・チェーン・クラウド・プラットフォームを構築し、同社のグローバル市場における事業展開をさらに拡大します。両社の計画によれば、本協力により今後3年間で累計海外売上高10億米ドルの達成が見込まれます。

本協力は、サプライ・チェーン、製品リソース、国際市場における双方のコア優位性を統合することを目的としています。同社は乗用車アフターマーケット部品における供給能力と、自動車販売、アクセサリー販売、自動車サービスからなる製品ポートフォリオを最大限に活用します。Ouyiは成熟した海外チャンネル・システム、国際貿易運営経験、現地市場実行力を基盤に、同社の世界各国の高成長市場への参入加速を支援します。

両社は越境サプライ・チェーン・クラウド・プラットフォームを通じ、製品展示、協業販売、越境物流、倉庫/流通管理からアフターサービス支援まで、全リンクにわたるデジタル管理の実現を計画しています。将来的には、本プラットフォームは同社の新規事業モジュール向けグローバル供給チャンネルとしても機能し、自動車輸出の可能性、電気自動車の主要部品、および同社が将来的に買収または統合する可能性のあるその他の事業分野を含みます。

本協力関係は、資本化、デジタル化、グローバル化という同社の基盤を強化し、国際的な収益と収益性を向上させます。両社は、プラットフォーム効率の向上と製品最適化により、グローバル競争力の強化と持続可能な成長の支援が期待されると見込んでいます。

セーフハーバー声明

本発表には、1934年証券取引法第21E条および1995年米国私的証券訴訟改革法の意味における将来予測に関する記述が含まれています。同社の計画および見通しに関する記述を含むこれらの声明は、「かもしれない」、「するだろう」、「期待する」、「予想する」、「信じる」などの用語および類似の表現によって識別されます。これらは現在の予想と市場状況に基づくものであり、同社の支配の及ばないリスクや不確実性を伴います。これらのリスクに関する詳細は、同社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されています。同社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来に関する記述を更新する義務を負いません。

（日本語リリース：クライアント提供）

