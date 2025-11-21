SUNMI CPadシリーズ、オールインワン設計で世界的な存在感を拡大





シンガポール、2025年11月21日 /PRNewswire/ -- SUNMIは、スマート商業デバイスのグローバルリーダーとして、今年後半の発売以降、CPadシリーズが国際市場で急速に採用されている状況です。決済機能を統合したSUNMI CPad PAYを含む同社のビジネスタブレット製品シリーズは、世界中の小売、フードサービス、金融分野において、従来の複数デバイスによる構成を置き換えつつあります。

実際のビジネス課題の解決

「商業空間が求めているのは、断片的なガジェットではなく、統合型ソリューションです」と、SUNMIの創業者兼CEOであるJack Lin氏は述べました。「CPadシリーズは、消費者向けタブレットがビジネス環境で抱える制約に対応するため、ゼロから設計したものです。市場からの反応は、当社の方向性が正しいことを裏付けるものとなっています。」

3つの主要な差別化要因

1.適応性の高い磁気エコシステム

Quick Lock磁気システムにより、ハンドヘルド、カウンター設置、壁掛けといった構成へ瞬時に切り替えることができ、これまでにない運用上の柔軟性を実現します。

2.エンタープライズ級の信頼性

Qualcommのオクタコアプロセッサを搭載し、SUNMI Hyper Wi-Fi技術によって強化されたこれらのデバイスは、ピーク時やネットワークが不安定な状況下でも一貫したパフォーマンスを維持します。

3.組み込み型の決済インフラストラクチャ

CPad PAYは、NFC、QRコード、カード取引をサポートする包括的な決済統合機能を備えており、SUNMIのデバイス管理プラットフォームは、グローバルな導入展開の一元管理を可能にします。

世界的な導入の成功事例

・韓国：1,000か所以上のレストランでテーブルサイドでの注文にCPadが利用され、サービス速度が大幅に向上

・エチオピア：金融機関がCPad PAYを導入し、金融サービスのデジタルトランスフォーメーションを推進

・セブン-イレブン：世界各地の店舗が、在庫管理、タスク調整、受注処理をCPadによる統合システムで一元化

今後の展開

CPadシリーズがビジネス用タブレットの新しい標準を確立する中、SUNMIは商業デバイスのエコシステムを拡大し続けています。同社の取り組みには、3年間の保証と5年間の製品提供が含まれており、ビジネスパートナーに対する長期的な信頼性を確保しています。

この導入の成功は、転用された消費者向けテクノロジーよりも専用に構築された商業ソリューションに対する市場の嗜好が高まっていることを示しており、SUNMIがスマートビジネスデバイス分野で継続的なイノベーションを実現するための地位を確立しています。

