クリエイターウィーク・マカオ2025（CreatorWeek Macao 2025）が閉幕、マカオの活気あるグローバル創造拠点としての魅力を発信

世界中で20億人のファンを持つ185のクリエイター集団が、若さと革新性にあふれるマカオのイメージ拡大に貢献しました。

マカオ、2025年11月21日 /PRNewswire/ -- Macao Government Tourism Office（MGTO）とBrandedが共催したクリエイターウィーク・マカオ2025（CreatorWeek Macao 2025）が、5日間のイベント開催期間を経て10月28日に閉幕しました。本イベントには世界各国のコンテンツ・クリエイター185組がマカオに集結しました。総フォロワー数が約20億人に達するクリエイターたちの参加は、マカオに新たな活気と国際的な注目を集めました。1週間を通じて、クリエイターたちは異文化コラボレーションに取り組み、マカオの伝統と現代性が融合した独自の魅力を探求し、創造的な視点を共有。マカオが若々しく国際的で革新的な観光地であることを改めて示しました。

5日間にわたり、世界中のコンテンツ・クリエイターが交流し、活発な創造的対話を行いました。会議、アカデミー、ミート＆グリート、ウェルネス・ワークショップ、ライブ配信を通じて、グレーター・チャイナと国際的なクリエイターを結びつけ、新たなパートナーシップやコンテンツ共同制作のきっかけを生み出しました。マカオの豊かな文化的多様性と創造的エコシステムを強調することで、このイベントはマカオが文化の交差点、創造の拠点、そしてグローバルなクリエイター経済における重要な役割を担うことを改めて印象付けました。

クリエイターウィーク・マカオ2025（CreatorWeek Macao 2025）は、ウィン・パレス・マカオで開催された活気あふれるパーティーで開幕と閉幕を迎え、250名以上のクリエイター、業界リーダー、ゲストが参加しました。主な出席者には、Macao Government Tourism OfficeディレクターのMaria Helena de Senna Fernandes、Google Greater ChinaのCOOであるBen Wong、トップ・クリエイターであるAlan Chikin Chow、Sean Does Magicなどが名を連ね、マカオのグローバルなクリエイティブ・プロファイルをさらに高めました。グランド・リスボア・パレス・マカオで開催されたクリエイターウィーク（CreatorWeek）会議には600名以上が参加し、YouTube、Meta、Gold Houseの上級幹部を迎え、市場参入、グローバル展開、クリエイター・エコノミーの動向について議論を交わしました。MGM MACAUで開催された4つのクリエイターウィーク・ウェルネスワークショップ（CreatorWeek Wellness Workshop）では、スター・クリエイターのMatt TralliとJacky Cai、フィットネス専門家のWill LiuとRyan Narayanが指導し、創造性とマインドフルネス、ライフスタイルを融合させたセッションが展開されました。The Londoner Macaoで開催されたクリエイターウィーク・ミート＆グリーツ（CreatorWeek Meet&Greet）には1,700名以上の参加者と40組のクリエイターが集結し、オンライン上の交流を現実世界での繋がりへと発展させました。参加者にはクリエイターのSteven Heをはじめ、人気アーティストBerywam、PSYCHIC FEVER、XODIACなど、世界中で数千万人のファンを擁する人々が名を連ねています。Galaxy Macauで開催された2夜連続のクリエイターウィーク・ライブ（CreatorWeek Live）では、韓国、日本、フィリピン出身のアーティストが集結し、音楽とパフォーマンスを通じた文化交流を祝いました。一方、2日間にわたるクリエイターウィーク・アカデミー（CreatorWeek Academy）では、約120名の新進クリエイターが参加し、コンテンツ制作、視聴者エンゲージメント、ブランド・コラボレーションに関する実践的なトレーニングを受けました。メンター陣にはトップ・クリエイターであるJordan&Hudson MatterやMikey Bustosに加え、Gold House CEOのBing Chen、Metaグレーター・チャイナ産業戦略責任者のBenny Chu、Black Eyed PeasのメンバーであるApl.de.Apなどさまざまな業界のリーダーが名を連ねました。

グレートチャイナのクリエイターであるLei's Adventureは、一帯一路がマカオの「中国の世界への歴史的玄関口」としての役割を強調していると語りました。彼は「グローバル進出（Going Global）」をテーマに、中国人がマカオを通じてより広い世界へ挑戦してきた経緯を伝えることを望んでいます。フィリピン人クリエイターであるMikey Bustosは次のように述べています。「クリエイターとして、自分たちが今持っている力を皆が自覚してほしいと思います。良いエネルギーを広め、教育を広め、才能を通じて世界へあらゆるものを届ける力です。」

特別なローカル・コミュニティ・ツアー（Local Community Tour）の一環として、20人の国際クリエイターが20人のマカオ在住イベント・アンバサダーとチームを組み、地元の街並みを探索し、本場の料理を発見し、東西が融合したマカオのアイデンティティを称えるコンテンツを共同制作しました。彼らの創造的なストーリーテリングを通じ、世界中の視聴者はマカオの魅力と活気あるコミュニティ精神を体験できました。

「コンテンツ・クリエイターは現代で最も影響力のあるストーリーテラーです」とMGTOのCheng Wai Tong代理ディレクターは述べています。「彼らのレンズ、言語、創造性を通じて、マカオの多文化ストーリー、ユニークな都市景観、革新的なダイナミズムが、世界中の何億人もの視聴者に最も心に残る感動的な方法で伝えられます。今回のイベントは、豪華なコンテンツを生み出すだけでなく、豊富なビジネス価値を創出し、マカオのクリエイター経済を繁栄の未来へと導くとともに、若年層旅行市場の拡大を推進します。」

MGTOのディレクターであるMaria Helena de Senna Fernandes氏は、会議での挨拶で次のように述べています。「世界中の消費者の行動や情報通信が絶えず変化する中、クリエイター経済は豊かなビジネス価値に満ちた、活気ある新たな産業として台頭しています。」

マカオについて

マカオの都市イメージは進化を続け、若々しく国際的で革新的な新たな位置付けを反映しています。中国と西洋の文化が交わる拠点として、また創造的なインスピレーションの源として、マカオは世界的な影響力をさらに強化しています。

イベント終了後のハイライトや今後の最新情報は、公式ウェブサイトwww.creatorweek.liveをご覧いただくか、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok、REDで@visitmacaoをフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

