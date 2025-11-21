【キル フェ ボン】＜ 12月1日より冬メニュー開始＞イチゴ・洋梨・柑橘など冬の訪れを告げるタルトが勢揃い！









「チョコレートクリームのタルト」



希少なエクアドル・アリバ地方産のカカオを使用したチョコレートで作ったチョコレートクリームにジャンドゥーヤの食感、シンプルで贅沢なチョコレートタルトを作りました。一面ソースでコーティングし金箔を飾った大人のタルトに仕上げています。素材の味をお楽しみください。



piece ￥993 / whole (25cm) ￥11,923



販売期間：12/1(月)〜1/31(土)の販売予定予定 (12/20〜12/25販売中止)



「チョコレートクリームのタルト」希少なエクアドル・アリバ地方産のカカオを使用したチョコレートで作ったチョコレートクリームにジャンドゥーヤの食感、シンプルで贅沢なチョコレートタルトを作りました。一面ソースでコーティングし金箔を飾った大人のタルトに仕上げています。素材の味をお楽しみください。piece ￥993 / whole (25cm) ￥11,923販売期間：12/1(月)〜1/31(土)の販売予定予定 (12/20〜12/25販売中止)















「マカダミアチョコレートとバナナのタルト」チョコクリームとバナナが相性ぴったりのタルトです。ガナッシュクリームに入れたマカダミアナッツの食感と自家製バナナジャムがアクセントになっています。piece ￥993 / whole (25cm) ￥9,936販売期間：12/1(月)〜1/31(土)の販売予定 (12/20〜12/25販売中止)「キャンドルナイトケーキ 〜イチゴバージョン〜」世界に無数に拡がっていくロウソクの灯火をイメージし、タルト一面にたくさんのイチゴを飾りました。タルトの中には芳醇な香りのバナナのキャラメリゼを入れ、濃厚なホワイトチョコレートのプリンとともに焼き上げました。甘酸っぱいイチゴとバナナのハーモニー・・・口にした瞬間にほっと心が温かくなっていくことと思います。ロウソクの灯かりの中で、ゆったりと優しい時間をお過ごしになってはいかがでしょうか。piece ￥993 / whole (25cm) ￥9,936販売期間：1/20(火)・2/20(金)の限定販売〜キル フェ ボンについて〜