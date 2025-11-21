ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¿¦°÷ºÎÍÑ»î¸³ ¹ç³Ê¼Ôº©¿Æ²ñ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Æôºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯11·î30Æü(Æü)¤Ë¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙºÎÍÑ»î¸³ ¹ç³Ê¼Ôº©¿Æ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜº©¿Æ²ñ¤Ï¡¢¹ç³Ê¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀèÇÚ¿¦°÷¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Å»öÆâÍÆ¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆþÄ£Á°¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¹ç³Ê¼Âà¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¡ÊÎáÏÂ£²Ç¯～£µÇ¯¡Ë¤Î´Ö¤Ï´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³«ºÅ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆºÎÍÑ»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤ËÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¼Âà¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º©¿Æ²ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ëºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡¡⑴ Æü»þ
¡¡¡¡ ÎáÏÂ£·Ç¯11·î30Æü(Æü)¸áÁ°£¹»þ30Ê¬¤«¤é¸áÁ°11»þ20Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡⑵ ¾ì½ê
¡¡¡¡ Î©Ãæ±ûËÌÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥¶ Âç¥Ûー¥ë¡ÊÆôºê»ÔÅìÆñÇÈÄ®£²ÃúÌÜ14－£±¡Ë
¡¡⑶ ÆâÍÆ
¡¡¡¡ £¹»þ35Ê¬～£¹»þ40Ê¬¡§»ÔÄ¹¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¡¡ £¹»þ40Ê¬～£¹»þ50Ê¬¡§¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¡¡¡ £¹»þ50Ê¬～10»þ15Ê¬¡§¹ç³Ê¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®
¡¡¡¡ 10»þ15Ê¬～11»þ05Ê¬¡§ÀèÇÚ¿¦°÷¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¡¡Åù
£²¡¡¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅöÆü¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢11·î28Æü(¶â)¸á¸å£´»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿Í»ö²Ý¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤