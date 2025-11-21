BASEBALL TALK LIVE ¡ÖDUGOUT supported by TELIC¡× 12·î¤ËÊ¡²¬¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Åìµþ¡¦¹Åç¤Ç³«ºÅ¡ª¡ª
¸½Ìò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢BASEBALL TALK LIVE¡ÖDOGOUT supported by TELIC¡×¤ò¡¢12·î¤ËÊ¡²¬¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Åìµþ¡¦¹Åç¤Î5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖDUGOUT ¥À¥°¥¢¥¦¥È¡Ê¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¡Ë¡×――Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÁÇÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì½ê¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¥Èー¥¯¡É¤ò´ÑµÒ¤È¶¦Í¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³«ºÅÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤Ìîµå¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤ÏÌîµå¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢Áª¼ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
12·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡²¬¡¦À¾Å´¥Ûー¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¡¦·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¡ÊÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¡Ë¡¢MC¤ÏÄ¹²¬Âç²í¡Ê¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦YES THEATER¤Î¥²¥¹¥È¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¡ÊÂè1Éô¤Î¤ß¡Ë¡Êºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¡¢MC¤ÏÎÙ¿Í(µÈËÜ¶½¶È)¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡ËÌ¾¸Å²°¡¦º£ÃÓ¥¬¥¹¥Ûー¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÀÐ°ËÍºÂÀÁª¼ê¡¦µÈÅÄÀ»ÌïÁª¼ê¡ÊÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¡¢MC¤Ï¾åÅÄ¹ä»Ë¡Ê¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¡Ë¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦ÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Ûー¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¡¦ÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¡ÊÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢MC¡¦Ä´À°Ãæ¡¢12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¹Åç¡¦YMCA¹ñºÝÊ¸²½¥Ûー¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤ÏËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¡¦ÅÄÂ¼½Ó²ðÁª¼ê¡Ê¹Åç¥«ー¥×¡Ë¡¢19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï·ªÎÓÎÉ»ËÁª¼ê¡¦²¬ËÜ½ÙÁª¼ê¡Ê¹Åç¥«ー¥×¡Ë¡¢Î¾ÆüMC¤Ï¥µ¥Ö¥í¥¯ ¤½¤¦¤¹¤±¡Ê360¡ë¥â¥ó¥ー¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤º¤ì¤â³«ºÅÃÏ¤ËËÜµòÃÏ¤ò¤ª¤¯µåÃÄ¤Î¸½Ìò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³ÆÃÏ¶¦¤Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¤¹¤Ç¤Ë»ÄÀÊ¤ï¤º¤«¤ÎÆüÄø¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¸ø±éÌ¾¡§BASEBALL TALK LIVE¡ÖDOGOUT supported by TELIC¡×
ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡§
¡ãÊ¡²¬¡ä 12·î4Æü(ÌÚ) 14:00³«±é¡¿18:00³«±é¡¡²ñ¾ì¡§À¾Å´¥Ûー¥ë
¥²¥¹¥È¡§¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¡¦·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê (Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹ )
MC¡§Ä¹²¬Âç²í (¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー )
¡ãÂçºå¡ä12·î6Æü(ÅÚ) 14:00³«±é¡¿18:00³«±é¡¡²ñ¾ì¡§YES THEATER
¥²¥¹¥È : º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê ¡¦ ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê(1Éô¤Î¤ß)¡Êºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë
MC : ÎÙ¿Í (µÈËÜ¶½¶È)
¡ãÌ¾¸Å²°¡ä12·î15Æü(·î) 18:00³«±é¡¡²ñ¾ì¡§º£ÃÓ¥¬¥¹¥Ûー¥ë
¥²¥¹¥È¡§ÀÐ°ËÍºÂÀÁª¼ê¡¦µÈÅÄÀ»ÌïÁª¼ê¡ÊÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë
MC : ¾åÅÄ¹ä»Ë (¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º )
¡ãÅìµþ¡ä12·î16Æü(²Ð) 14:00³«±é¡¿18:00³«±é¡¡²ñ¾ì¡§ÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Ûー¥ë
¥²¥¹¥È¡§Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¡¦ÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¡ÊÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë
MC¡§Ì¤Äê
¡ã¹Åç¡ä12·î18Æü(ÌÚ) 13:00³«±é¡¿12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18:00³«±é¡¡²ñ¾ì¡§YMCA¹ñºÝÊ¸²½¥Ûー¥ë
¥²¥¹¥È¡§18Æü ËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¡¦ÅÄÂ¼½Ó²ðÁª¼ê¡Ê¹Åç¥«ー¥×¡Ë
19Æü¡Ê¶â¡Ë·ªÎÓÎÉ»ËÁª¼ê¡¦²¬ËÜ½ÙÁª¼ê¡Ê¹Åç¥«ー¥×¡Ë
MC¡§¥µ¥Ö¥í¥¯ ¤½¤¦¤¹¤±¡Ê360¡ë¥â¥ó¥ー¥º¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ
¡ãÊ¡²¬¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¡ä
SÀÊ20,000 ±ß¡ÊÁ°ÊýÀÊ5Îó³ÎÌó¡¦½ª±é¸å¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥ÁÆÃÅµ²ñÉÕ¤¡Ë¡¿AÀÊ10,000±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü(·î)19:00～12·î2Æü(²Ð)23:00
¡ãÌ¾¸Å²°¡ä
SÀÊ15,000 ±ß¡ÊÁ°ÊýÀÊ3Îó³ÎÌó¡¦½ª±é¸å¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥ÁÆÃÅµ²ñÉÕ¤¡Ë¡¿AÀÊ6,500 ±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)19:00～12·î11Æü(²Ð)23:00
¡ã¹Åç¡ä
SÀÊ15,000 ±ß¡ÊÁ°ÊýÀÊ5Îó³ÎÌó¡¦½ª±é¸å¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥ÁÆÃÅµ²ñÉÕ¤¡Ë¡¿AÀÊ6,500 ±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)19:00～12·î16Æü(²Ð)23:00
¡ãÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¡ä
ÈÎÇäURL¡§http://confetti-web.com/@/dugout2025
¢¨³Æ¸ø±é1»þ´Ö30Ê¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î1»þ´ÖÁ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§dugouttour2025@gmail.com
¸ø¼°X¡¡https://x.com/dugout_official?s=21
¸ø¼°tiktok¡¡https://www.tiktok.com/@dugout_2025?_r=1&_t=ZS-91YAdteeWYs
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿https://www.instagram.com/dugout.official?igsh=bzcwYmF2dGEwampu&utm_source=qr