「ファンタズム」「バットマン & キャットウーマン」の1/4スケールスタチューが、クレイ・マン氏とのコラボにより登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、DCコミックス『バットマン／キャットウーマン』の「ファンタズム」と「バットマン & キャットウーマン」をリリースいたしました。予約受付は11月21日よりスタート。商品の発売は2027年2月～2027年5月を予定しています。



◆ファンタズム製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/dcbm-the-phantasm-concept-design-by-clay-mann-upmdc-12s.html



◆バットマン & キャットウーマン製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/dcbm-batman-and-catwoman-concept-design-by-clay-mann-upmdc-13s.html

アルティメットプレミアムマスターライン バットマン（コミック）

ファンタズム (Concept Design by CLAY MANN)

過去・現在・未来が交錯する物語の中で、運命の境目を描く『バットマン／キャットウーマン』。詩的な心情描写と洗練されたアートで知られるコミックから、主人公たちの関係に波紋を引き起こす、ファンタズムがアルティメットプレミアムマスターラインに登場。

ゴッサムのふたりを飲み込む巨大な影。第２章のカバーアートに着想を得て、謎めく暗殺者の姿を1/4スケールで精緻に表現しました。

コンセプトデザイナーとして迎え入れたのは、作者であるクレイ・マン氏本人。最良の1体を作り上げるため、さまざまなアイデアを生み出しています。観る者に迫る、足を踏み出したポージングもそのひとつです。

LEDで青い眼光が灯る、髑髏の仮面。

夜風にたなびく、擦り切れたマント。

鈍い光をたたえる、右手の冷酷な鎌。

各部の造形と彩色はオリジナルデザインを尊重しつつ、リアルなトーンで仕上げました。右腕はパーツ交換により、下した状態にすることも可能です。

左右のガーゴイルが際立つ特製ベースも、背筋が凍るような気配を増幅します。

さらにボーナス版は、亡霊の仮面を脱いだ頭部パーツを用意。端正な素顔の奥に潜む、アンドレアの拭えぬ過去まで伝えるスペシャルパーツです。

叙情豊かなクレイ・マンのコンセプトを昇華させた本作。同時リリースの「バットマン & キャットウーマン」と並べれば、より深く作品世界を味わえます。

製品概要

アルティメットプレミアムマスターライン

バットマン（コミック）

ファンタズム (Concept Design by CLAY MANN) ボーナス版

※本ボーナス版は、日本国内ではプライム１スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 ：\181,390 (税込）

発売時期 ：2027年2月～2027年5月頃

販売数量 ：400

シリーズ ：バットマン（コミック）

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高:77cm 全幅:42cm 奥行:34cm

重量：12.8kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・頭部×1（仮面）

・右腕×2（上げ、下し）

・左腕×1（下し）

・LED発光ギミック（仮面両目）

・特製ベース

・ボーナス特典：頭部×1（アンドレア）、左腕×1（仮面）、ヘッドスタンド×１

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

権利表記 ：

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s25)

アルティメットプレミアムマスターライン バットマン（コミック）

バットマン & キャットウーマン (Concept Design by CLAY MANN)

不穏な光と影に包まれながら、夜の屋上に立つダークナイトとファム・ファタール。こちらも第２章のカバーアートに着想を得た1/4スケールスタチューです。

視線と身体の向きにこだわったポージングは、クレイ・マン氏と生み出したもの。

原画の繊細なニュアンスを損なうことなく、観る者にふたりの関係性を伝えています。

バットマンの全身に隆起する筋肉は、解剖学を想起させるもの。

パーツの交換により、グラップルガンを持つことも可能です。

一方のキャットウーマンは骨格・筋量を設計し、美しいボディラインを実現。

手にした鞭も鋭くしなやかな仕上がりです。

また両者のコスチュームは光沢と陰影にこだわり、深みのあるダークトーンを生み出しました。

不吉なモチーフが刻まれた特製ベースも荘厳さを感じさせます。

そして本ボーナス版には、ゴーグルを装着したキャットウーマンの頭部を追加。ディスプレイに新しい物語を生み出す、コレクターズアイテムです。

同時リリースの「ファンタズム」とあわせて、ぜひあなたのDCコミックス・コレクションに。

製品概要

アルティメットプレミアムマスターライン

バットマン（コミック）

バットマン & キャットウーマン (Concept Design by CLAY MANN) ボーナス版

※本ボーナス版は、日本国内ではプライム１スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 ：\247,335 (税込）

発売時期 ：2027年2月～2027年5月頃

販売数量 ：400

シリーズ ：バットマン（コミック）

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高:56cm 全幅:51cm 奥行:31cm

重量：12.4kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・バットマン左手×2（素手、グラップルガン）

・キャットウーマン頭部×1（素顔）

・特製ベース

・ボーナス特典：キャットウーマン頭部×1（ゴーグル装着）、キャットウーマン用ヘッドスタンド×1

権利表記 ：

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s25)

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/