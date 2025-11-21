音と映像の専門誌を出版する株式会社ステレオサウンドは、いま話題の音楽ストリーミングサービスQobuzを徹底解説するムック『Qobuzのすべて 2025 Edition』を2025年11月13日に発売しました。





Qobuzのすべて 2025 Edition





Spotify？Apple Music？Amazon Music？YouTube Music？音楽はいい音で楽しみたい、そんなふうに思うあなたなら、音楽ストリーミングサービスはQobuz(コバズ)で決まりです。





2024年10月にスタートした、定額制ハイレゾ＆ロスレス音楽配信サービスのQobuzは、

(1)1億曲以上の豊富な楽曲が用意されていること

(2)最高192kHz/24ビットまでの「高音質」を実現していること

(3)さらに非常に多くのオーディオ機器とのスムーズな連携が図れること

そんな3つの事柄を実現していることから、音にこだわる音楽ファン、そしてオーディオファンからの非常に高い注目を集めています。





ムック『Qobuzのすべて 2025 Edition』は、Qobuzのサービス概要から使用機器別の再生方法、対応オーディオ機器、どうやって高品位な再生を実現するのかなど、徹底的に解説した待望の一冊です。





インターネットを活用した音楽配信サービスであるQobuzは、様々な情報がネットにあふれていますが、ネットの特性として全体を俯瞰しつつ、細部をクリアーに理解することが難しいともいえます。本書では、紙媒体という特性を活かして、Qobuzというサービスを包括的でありながら、細部までクリアーに見通せる一冊に仕上げました。









■音楽はいい音で聴く。これが本書のテーマです！

本書のテーマ

HiViの2025年春号で大きな特集を掲載、その後の夏号、秋号で様々な追加情報をお届けしました。それらの記事をまとめて、さらに新規記事を約60ページ作成し、一冊にまとめました。









■Apple Music、Amazon Music、Spotify HiFiとQobuzとの厳密音質比較を実施

主要ストリーミングサービスとの厳密音質比較

今年2025年9月にロスレス配信に対応したSpotifyも含めて、Apple Music、Amazon Music、そしてQobuzの厳密な音質評価を実施しました









■主要なページには取材で使った楽曲をプレイリストの形式で保存。誌面に掲載したQRコード(※)で簡単にご自身のQobuz再生環境で、その楽曲が楽しめます

取材で使った楽曲のプレイリストを公開

記事で用いた楽曲は、Qobuzのプレイリストというカタチで公開。QRコード(※)で簡単にアクセスできます









■7人のオーディオ評論家の方々が、どうやってQobuzを再生しているのか、そのこだわり、流儀を具体的に紹介してもらいました

オーディオ評論家が語るQobuz再生の流儀

麻倉怜士氏、潮晴男氏、小原由夫氏、鳥居一豊氏、藤原陽祐氏、山之内正氏、山本浩司氏の7人のオーディオ評論家たちがどのようにQobuzを楽しんでいるか、そのスタンスとともに赤裸々に綴っていただきました









■ストリーミングサービスの「利用」以外に、デジタルファイルのダウンロード「購入」もQobuzの注目サービスです。このダウンロード購入の利点を詳解しています

ダウンロード購入の利点詳解

Qobuzは、ストリーミング配信のほかに、ダウンロード購入の二刀流で、デジタル音楽が楽しめるサービスです。ダウンロード購入の魅力も詳しく紹介しています









■コンテンツ

〇音楽はいい音で聴く。 Introduction

〇Qobuz、Apple Music、Amazon Music、Spotify HiFi音質徹底比較

〇リニスニング革命 Qobuzの最高の音を聴く

〇QRコード(※)の使い方

〇わたしのQobuz再生

〇obuzのダウンロード購入のすゝめ

〇Qobuz再生メソッドの研究

〇Qobuz再生の注目グレードアップアイテム

〇注目モデルで聴くQobuz









■商品概要

書名 ：Qobuzのすべて 2025 Edition(別冊ステレオサウンド)

発売日 ：2025年11月13日(木)

定価 ：2,200円(2,000円＋税)

ISBN ：978-4-88073-562-7

雑誌コード：67970-76

仕様 ：B5平綴・242ページ





全国の書店およびネット書店でお買い求めいただけます。

Amazon.co.jp： https://amzn.asia/d/dY22JfX





