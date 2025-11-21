2025年鄭州マラソン

【鄭州（中国）2025年11月21日新華社＝共同通信JBN】2025年11月16日、鄭州では立冬は過ぎても心地よい暖かさが残る気候でした。この日、2025年Zhengzhou Marathon （鄭州マラソン）は成功裏に終了し、2万5000人近いランナーが、近代的な大都市と豊かな歴史的脈絡が融合したコースを駆け抜けました。鄭州はこの温かさと情熱に満ちたイベントを通じて、中原文化の奥深さと「Henan, Home to All（河南、みんなのホーム）」の温かさを世界に向けて披露しました。

今回で5回目を迎える鄭州マラソンは、創設以来、高い基準と品質の原則を堅持してきました。このマラソンは、人々と都市、過去と未来、スポーツと文化や観光を結びつける媒体として、一貫してイベントを活用しています。 「鄭州マラソン（Zheng Ma）」は単なるスポーツ競技の域を超え、中国中部の中心地に深く根ざした文化的なお祭り、精神的な旅となり、都市の温かさを際立たせています。鄭州マラソンはそのユニークな魅力で、河南の輝く新たなスポーツの名刺を世界に発信しています。

Source: The Organizing Committee of the Zhengzhou Marathon