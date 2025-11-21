「CLIP STUDIO PAINT」と「TourBox」がコラボレーション

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」と、TourBox Tech Inc.のクリエイター向けショートカットデバイス「TourBox」がコラボレーションし、「TourBox」シリーズ購入者を対象とした「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン 1年版」のプレゼントキャンペーンを11月21日（金）より開始します。





■キャンペーン概要

本コラボレーションにより、「TourBox」シリーズの購入者で、まだお絵描きアプリをお持ちでない方でも、購入直後からすぐにデジタルでの創作活動をスタートできます。なお、プレゼント製品の「CLIP STUDIO PAINT」の無料期間終了後は、「CLIP STUDIO PAINT PRO／EX」いずれかの月額または年額の利用プランをお申込みいただくことで引き続きご利用いただけます。▼TourBox公式ストアhttps://www.tourboxtech.com/jp/▼キャンペーン開始日

2025年11月21日（金）

▼対象製品

TourBoxシリーズ全製品（TourBox Lite、TourBox NEO、TourBox Elite、TourBox Elite Plus）

各製品の比較はこちら

https://www.tourboxtech.com/jp/comparison/

▼プレゼント製品

CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン 1年版

▼対象ストア

TourBox公式ストア

https://www.tourboxtech.com/jp/

▼キャンペーン申込方法

製品無料オプション「アクセサリー」で「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン 1年版」を選択

▼特記事項

・「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のアクティベーションコード（カード）バンドル

Bluetooth接続に対応した「TourBox Lite Bluetooth」シリーズの一部モデルに加え、「TourBox Elite Plus アークティックシリーズ」もアクティベーションコード（カード）がバンドルされます。



▼アクティベーションコード（カード）のイメージ



・TourBox Lite Bluetooth：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite-bluetooth/



・TourBox Elite Plus アークティックシリーズ：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-elite-plus-arctic-series/



・Amazon販売ページからもお申込みいただけます。

https://amzn.asia/d/3orhupl



TourBox（ツアーボックス）シリーズについて

2018年に発売された「TourBox」シリーズは、直感的で効率の高い操作性、卓越したアクセシビリティ、アプリごとに操作を設定できる多彩なカスタマイズ機能により、あらゆるクリエイティブ作業を加速させる左手デバイスです。これまでに全世界30万人以上のクリエイターに愛用され、高い評価を獲得しています。



CLIP STUDIO PAINT DEBUTについて

「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」は、多くのプロクリエイターも愛用する「CLIP STUDIO PAINT」のエントリーモデルで、CLIP STUDIO PAINTの特長である自然でなめらかな描き心地はそのままに、イラスト制作に必須の機能に加え、3Dデッサン人形やショートアニメーション制作など、CLIP STUDIO PAINTならではの機能を搭載し、これから創作活動を始めるクリエイターの方におすすめのアプリです。



https://www.clipstudio.net/ja/function_debut/



CLIP STUDIO PAINT：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/