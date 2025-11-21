「CLIP STUDIO PAINT」と「TourBox」がコラボレーション
セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」と、TourBox Tech Inc.のクリエイター向けショートカットデバイス「TourBox」がコラボレーションし、「TourBox」シリーズ購入者を対象とした「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン 1年版」のプレゼントキャンペーンを11月21日（金）より開始します。
▼TourBox公式ストア
https://www.tourboxtech.com/jp/
■キャンペーン概要▼キャンペーン開始日
2025年11月21日（金）
▼対象製品
TourBoxシリーズ全製品（TourBox Lite、TourBox NEO、TourBox Elite、TourBox Elite Plus）
各製品の比較はこちら
https://www.tourboxtech.com/jp/comparison/
▼プレゼント製品
CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン 1年版
▼対象ストア
TourBox公式ストア
https://www.tourboxtech.com/jp/
▼キャンペーン申込方法
製品無料オプション「アクセサリー」で「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン 1年版」を選択
▼特記事項
・「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のアクティベーションコード（カード）バンドル
Bluetooth接続に対応した「TourBox Lite Bluetooth」シリーズの一部モデルに加え、「TourBox Elite Plus アークティックシリーズ」もアクティベーションコード（カード）がバンドルされます。
▼アクティベーションコード（カード）のイメージ
・TourBox Lite Bluetooth：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite-bluetooth/
・TourBox Elite Plus アークティックシリーズ：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-elite-plus-arctic-series/
・Amazon販売ページからもお申込みいただけます。
https://amzn.asia/d/3orhupl
TourBox（ツアーボックス）シリーズについて
2018年に発売された「TourBox」シリーズは、直感的で効率の高い操作性、卓越したアクセシビリティ、アプリごとに操作を設定できる多彩なカスタマイズ機能により、あらゆるクリエイティブ作業を加速させる左手デバイスです。これまでに全世界30万人以上のクリエイターに愛用され、高い評価を獲得しています。
CLIP STUDIO PAINT DEBUTについて
「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」は、多くのプロクリエイターも愛用する「CLIP STUDIO PAINT」のエントリーモデルで、CLIP STUDIO PAINTの特長である自然でなめらかな描き心地はそのままに、イラスト制作に必須の機能に加え、3Dデッサン人形やショートアニメーション制作など、CLIP STUDIO PAINTならではの機能を搭載し、これから創作活動を始めるクリエイターの方におすすめのアプリです。
https://www.clipstudio.net/ja/function_debut/
株式会社セルシスについて
セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。
セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/
お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
e-mail: press@celsys.com
