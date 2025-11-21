タイムアウトマーケット大阪では、この冬を思いきり楽しむシーズンイベント「WINTER PARTY」を開催します。人気シェフが手がける冬限定メニュー、気の合う仲間と盛り上がれるパーティープラン、そして心が弾むライブステージまで。

マーケット全体が“おいしさ・楽しさ・冬の空気”で満たされる、1ヶ月だけの特別な時間をお届けします。

期間限定メニューが20品！冬だけの特別な味わいを。

人気店のシェフと、タイムアウトバーが仕立てた、冬限定メニュー20品がそろいました。旬の素材を活かした温かい一皿から、冬にぴったりのごちそうメニューまで、

“この時期しか出会えない美味しさ”をたっぷりお楽しみいただけます。





「＃肉といえば松田」（全2品）

写真左上／黒毛和牛のビーフシチュー和風仕立て（\2,800）

赤味噌の旨みをきかせた和風ビーフシチューに、ローストビーフを添えました。トリュフオイルが香る食パン、ミニサラダ付き。





写真右上／ローストビーフサラダ 冬野菜と山椒の香り（\2,000）

黒毛和牛のローストビーフは、だし醤油と鰹節でコク深い味わいに。山椒の香りと冬野菜、五色あられが華やかに彩ります。





「喜多郎寿し」（全2品）

左上／蒸しアワビとホタテ～カブとワサビのホワイトソース～（\5,000）

蒸しアワビとフレッシュなホタテ貝柱を贅沢に使用。カブのピュアな甘みとワサビの香りが漂うホワイトソースでどうぞ。





右上／鯛の西京焼き～赤海老とアメリケーヌソースと共に～（\2,800）

寿司屋が作る渾身の冬メニューです。和食の定番である鯛の西京焼きを、甲殻類を用いた濃厚なソースでお召し上がりください。





「魏飯焼味」（全3品）

若鶏のパリパリ揚げ スパイスパウダー掛け

左上／1羽\3,900、右上／半羽\2,800





皮がカリカリになるまで揚げ焼きにした若鶏に、スパイスを効かせた香り高いパン粉をまとわせました。濃厚な味わいの、鶏レバーのチャーシューを添えて。

※いずれの商品も12/20（土）-12/25（木）15:00～22:30の限定発売





左上／「魏飯焼味」

鴨ロースの3種香酢ソース（\1,800）

厚みのある鴨ロースを衣揚げにし、黒酢やバルサミコなど3種の香酢ソースで仕上げました。ピンクペッパーが華やかな冬のアクセントに。

※イベント期間中、15:00～22:30の限定発売





右上／「情熱うどん讃州」

白いクリスマス～ポルチーニ香るクリームUDON～（\2,000）

4種のきのことベーコンを、自慢のだしと生クリームで濃厚に。香り高く、コクの深いクリームが、コシある麺に絡む、白く優しい冬の味。





左上／「CRITTERS BURGER」

バルサミック・ストロベリー ベーコンバーガー（\2,200）

自家製バンズにジューシーなパティとカリカリベーコンをのせ、バルサミコでマリネしたいちごとサワークリームを重ねました。甘じょっぱさがクセになる冬だけの味。





右上／「座銀DIVeRSITY」

七面鳥ラーメン（\2,000）

七面鳥の澄んだだしに醤油のかえしを合わせた、細麺仕立て。山椒が香る七面鳥もも肉のローストや、むね肉のレアチャーシューを添えて。柚子が香る、温もりの一杯。





「覇王樹タケリア」（全2品）

左上／チョリソーナチョス（\1,800）

自家製チョリソーとチーズを重ね、アボカドサルサとサワークリームで仕上げたナチョス。香ばしく食べ応えのある一品。





右上／オルチャタ ～お米とアーモンドのミルク～（\1,000）

米やシナモン、アーモンド、ミルク、練乳、サトウキビをベースにした、メキシコの定番ドリンクです。ホットもご用意。





コアラ食堂（全2品）

左上／キノコ香るクリームソースたこ焼き（\800）

カリッと焼いたたこ焼きに、ポルチーニ香るクリームソースを絡めました。だしの旨みとキノコの風味がやさしく広がります。





右上／チキンとマッシュルームのお好み焼き

～クリームソース淡雪仕立て～（\1,600）

お好み焼きの生地に、鶏むね肉を忍ばせました。マッシュルームを重ね、ポルチーニクリームで仕上げた冬限定の味。チーズとピンクペッパーで香り豊かに。





左上／「あやむ屋」

クリスピーチキン ～冬の3色のソースで～（\1,300）

スティック状チキンをパン粉とアーモンドで香ばしく揚げました。ハニーマスタード、スイートチリ、大葉ジェノベーゼの、3色のソースでお楽しみください。

右上／「渡邊カリー（※1）」

スパイス“ラムチョップ”かつ（\1,900）

スパイスの衣で揚げたラムチョップは、エキゾティックな味わいと、レアな火入れが絶妙！そのまま食べても、カレーのトッピングにもオススメ。マサラ塩を添えて。





左上／「kushiage 001」

冬のクラムチャウダーオムライス（\1,700）

クラムチャウダーと一緒に味わう冬の味。オムライスをそのまま味わうもよし、スープに崩せばリゾット風に。白身魚のフライと共にお楽しみください。コールスロー付き。





右上／JULIAN▽SUCRE▽ACID（※2）

聖・ピスタチオとベリーのワッフル（\1,980）

「CRITTERS BURGER」とのスペシャルコラボ！自家製バンズが強みのハンバーガー専門店「CRITTERS BURGER」が仕掛けたアメリカンテイスト満載のワッフル生地に、「JULIAN▽SUCRE▽ACID（※2）」特製イチゴのコンポートとソースを添え、ピスタチオのアイスでリッチに。ジンジャーブレッドマンが出迎えてくれます。





左上／「Seiichiro,NISHIZONO」

季節のプレミアムパフェ

～クリスマスケーキ仕立て～（\2,800）

クリスマスの定番・ショートケーキをパフェに仕立てました。ラズベリーやグロゼイユの“酸味”と、ナッツの女王と呼ばれるピスタチオの香ばしさで大人テイスト。上品な梅田Xmasをお楽しみください。





右上／「タイムアウトバー」

グリューワイン（\780）

ドイツの冬の名物詩 グリューワイン。シナモンやアニスの香りと、ミックスベリーを忍ばせて。ココロとカラダを芯から温める、この季節ならではのホットなワインです。

冬の夜を盛り上げる、3つのパーティープラン

仲間と過ごす冬のひとときを、もっと楽しく、もっとおいしく。

「タイムアウトマーケット大阪」では、コース料理とフリードリンクがセットになったパーティープランを \6,000／\8,000／\10,000の3種類でご用意（ご予約は8名様～）。

忘年会・クリスマス・女子会・会社の打ち上げなど、シーンに合わせて自由にお選びいただけます。

賑やかなマーケットで、今年だけの“とっておきの一夜”をお楽しみください。









＜食事＞

・もやしナムル（韓国食堂入ル）

・おまかせ握り（喜多郎寿し）

・和牛ローストビーフ（肉といえば松田）

・シーザーサラダ（CRITTERS BURGER）

・チリチーズフライ（CRITTERS BURGER）

・鶏のから揚げ（あやむ屋）

・黒豚バラ肉焼きそば（コアラ食堂）

・ミニチキンカレー（渡邊カリー（※1））

・ミニデザート（Seiichiro, NISHIZONO）

・コーヒー小（Mel Coffee Roasters）





＜ドリンク（飲み放題）＞

アサヒスーパードライ（中瓶）、ジントニック、ウォッカトニック、モスコミュールはじめカクテルは約30種、ワイン（白・赤）、ウイスキー・ハイボール、レモンサワー、焼酎、ソフトドリンク各種。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

冬の夜を彩る、心躍るライブステージ。

タイムアウトマーケット大阪の冬を盛り上げる、多彩なライブステージが登場。

ゴスペルの力強い歌声から、シンガーソングライター・キクチタケシ氏による年末のJAZZYな夜まで。冬だけのスペシャルなフードとドリンクと一緒に、音楽を楽しみながら、特別な一夜をお過ごしください。





＜公演スケジュール＞

●Sounds of the Season: Gospel by Soul Bird Choir

～サウンズ・オブ・ザ・シーズン～

12/21（日）

1st stage 17:30～17:50

2nd stage 18:30～18:50









●Christmas Gospel

～聖夜を彩るスペシャルライブ～

12/24（水）Gospel Party Project

12/25（木）Gospel Party Project with B.child

両日19:00～21:00





●Year end Jazzie's Groove Night

完成度の高い美しい旋律の楽曲が魅力のシンガーソングライターのキクチタケシが、一年の締めくくりに軽やかで贅沢な音の時間をタイムアウトマーケットでJAZZYな夜を演出！

Live：キクチタケシ（Takeshi Kikuchi / vocal, piano）

12/30（火）

1st stage 18:00～18:40

2nd stage 19:20～20:00





冬の味、仲間との時間、心に響く音楽。「タイムアウトマーケット大阪」は、この冬を“最高の思い出になる季節”に変えるコンテンツをそろえました。

あなたの2025年のラストを、そして新しい年の始まりを、ここで一緒に祝いましょう。





WINTER PARTY―食べて笑って、冬をもっと遊ぼう！





