『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！』乃々亜＆茅咲の期間限定ピックアップ勧誘&累計スコアイベント「ぱずでれアニバーサリーコレクションVS綾乃」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：谷口祐一郎）の開発・運営する、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」初のスマートフォン向けアプリゲーム『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！』（略称：ぱずでれ）では、2025年11月21日(金)より1周年を記念した特別な乃々亜と茅咲の2人が登場します。また、2025年11月21日(金)より特効キャラが活躍する累計スコアランキングイベント「ぱずでれアニバーサリーコレクションVS綾乃」を開催します。ぜひ期間中にログインし『ぱずでれ』をお楽しみください！

■ぱずでれアニバーサリーコレクションVS綾乃 特効勧誘乃々亜＆茅咲登場！

「ぱずでれアニバーサリーコレクションVS綾乃」に向けて開催される、期間限定の特効勧誘では、1周年を記念した特別な乃々亜と茅咲の2人が登場します。

▼ピックアップキャラクター

☆3【悪だくみを始めよっか】宮前 乃々亜

☆3【パワーがあれば何でもできる】更科 茅咲

▼有償限定期間限定勧誘開催期間

2025年11月21日(金)～11月28日(金)11:59まで

▼期間限定勧誘開催期間

2025年11月21日(金)～11月30日(日)11:59まで

※勧誘の開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

ピックアップされたキャラクターを編成することで、「ぱずでれアニバーサリーコレクションVS綾乃」を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。1周年を記念した特別なキャラクターの姿をぜひお楽しみください！

■ぱずでれアニバーサリーコレクションVS綾乃

11月21日(金)よりイベント「ぱずでれアニバーサリーコレクションVS綾乃」を開催します。当イベントでは、期間中の累計スコア順位に応じたランキング報酬が獲得可能です。またイベントステージで集めたポイントで、イベント限定のサポートカードやアイテムが獲得できる「ポイント交換所」も登場。繰り返し挑戦してよりたくさんのポイントを集め☆3サポートカードや勧誘チケットを手に入れよう！

▼イベント開催期間

2025年11月21日(金)～11月28日(金)11:59まで

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

▼イベントで獲得可能なアイテム

・ 特効ピックアップ勧誘チケット 最大10枚

・☆3サポートカード「メイドの務め（見守り編）」 最大5枚

・限界突破の参考書（☆3キャラクター） 1つ など

※交換可能なアイテムはゲーム内よりご確認ください。

■『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ』とは

アーリャさんたちの可愛さが詰まったお手軽３マッチパズルゲームです。「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」が好きな方はもちろん、誰でも気軽に楽しめます。また、ゲームオリジナルのイラストもゲーム公式Xアカウントにて順次公開中です。

〈App Store / Google Play ストア〉今すぐダウンロード！

https://puzzdere.onelink.me/4Ipt/4db8wq6a

〈ゲーム公式Xアカウント〉

https://x.com/roshiderepuzzle

■TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」とは

著作・燦々SUN氏×イラスト・ももこ氏のタッグで角川スニーカー文庫より刊行されている大人気小説を原作としたTVアニメです。2024年7月～9月にTVアニメ第一期を放送し、大好評を受けてTVアニメ第二期が2026年に放送予定です。

全生徒の憧れの的で孤高のお姫様と呼ばれるアーリャさんは、主人公の久世政近にだけはなぜかロシア語でデレてくる。

しかし彼女は知らない。実は政近のロシア語リスニングはネイティブレベルであるということを――。

ニヤニヤ必至の青春ラブコメディ！

TVアニメ公式サイト：https://roshidere.com/

作品公式X：https://twitter.com/roshidere

■製品概要

タイトル名 ：時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！

リリース日 ：2024年9月19日

ジャンル ：3マッチパズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。