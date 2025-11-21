結婚式準備サイト「CORDY／コーディ」は、2025年11月21日、「楽天市場」へ出店いたしました。日本最大級のオンラインショッピングサイトへ出店することで、CORDYの認知度、販路拡大を目指します。

引き出物やアクセサリーなどシンプルにオンライン購入できる

結婚式準備サイト「CORDY／コーディ」が楽天市場へ出店するのは、結婚式に必要なアイテムのうち「引き出物」「ペーパーアイテム」「ウェルカムグッズ」「両親プレゼント」「引き出物宅配『CORDY BOX』」「挙式・披露宴グッズ」「アクセサリー」の7カテゴリー。 結婚式に必要なアイテムには、ウェディングドレスのようなレンタルアイテム、司会者やヘアメイク、カメラマンなどの人的サービスも含まれますが、購入後もショップやプロフェッショナルとのやり取りが必要です。楽天市場ではシンプルにオンライン購入できる、買い切り型カテゴリーに絞って展開します。

高額なショッピングで楽天ポイントもたくさん貯まる

たとえば、結婚式に招待するゲスト70名分の引き出物を購入する場合、30万円～40万円に上るなど、結婚式で揃えるものは高額商品が多いです。そのため、楽天市場のユーザーにとっては獲得できるポイントが増えるというメリットもあります。 CORDYは、日本最大級のオンラインショッピングサイトに掲載することで、認知度向上や販路拡大を目指しています。

「CORDY（コーディ）」とは

「CORDY」は、いつでもどこでもふたりのペースで準備を進めていただけるWEBサイトです。オンラインで結婚式に必要なアイテムをネット上で選んだり、結婚式準備に役立つ情報を収集していただけます。結婚式に必要なアイテム＆サービスの品揃えは約１万2000点に及びます。 結婚式準備は、結婚式場のウェディングプランナーの指示に従って進めるものというイメージが根強いですが、式場での打ち合わせは結婚式の3～4ヵ月前までスタートせず、時間に追われて準備を進めるカップルも少なくありません。 式場の指示を待たずとも、「CORDY」を使ってふたりのペースで結婚式準備を進められれば、時間や心の余裕が生まれ、お互いの大切な人たちへ感謝を伝えたり、もてなしたりすることに、じっくり向き合えるようになると考えています。

＜運営会社＞

・社名 株式会社ハイパードライブ・代表取締役 浅田剛治・設立 2017年7月・本社 〒105-0022 東京都港区海岸2-2-6 DS海岸ビル1F・TEL 03-6433-2772 ・事業内容 1. ITサービス事業 2．衣裳事業 3．婚礼プロデュース事業 4. コンサルティング事業 5. 海外インテリアの輸入販売事業 6. 飲食事業