【Makuake1000%達成】大人の週末に新定番。日本初上陸・スペイン発の頭脳戦ボードゲーム「KHLOR」一般販売開始。アート×戦略でボードゲームに新ジャンルを確立する

株式会社ＮＥＸＴ

株式会社NEXT（ネクスト、本社:東京都港区芝大門、代表取締役:鈴江 将人）は、スペインで活躍するポップカルチャーとアナログゲームを愛するアーティスト Alvaro（アルバロ）氏が手がけるオリジナルボードゲーム「KHLOR（クロール）」の一般販売を、自社ECサイトにて2025年11月21日(金)より開始いたしました。クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」で目標金額を大きく上回る支援を獲得した本商品に、タイミングを逃したゲーム愛好家たちから待望の声が寄せられています。

KHLORパッケージ（デザイン・カラー・素材などの仕様が一部変更になる可能性がございます）

▼KHLOR 公式ECサイト お求めはこちらから▼

https://khlor-japan.com/

■「KHLOR（クロール）」の開発経緯

デジタルに疲れた今こそ、手に取って、仲間と向き合い、時間を共有する体験が求められています。『Khlor』は、戦略性と没入感を兼ね備えた中～重量級ゲームです。

30～50代の大人が「本気で遊べる」設計を目指しました。

■「KHLOR（クロール）」とは

本作は、ポリオミノ（テトリス型ピース）で悪魔を捕獲する、新感覚の戦略陣取りゲームです。

大人も子供も本気で楽しめて、一手一手が悩ましい頭脳戦が繰り広げられます。



また、近年大手メーカーの量産ゲームとは一線を画す独立クリエイター作品への注目が世界的に高まっており、Alvaroはこの作品のために、2年半をかけて数十体のドラゴンを描き下ろしました。

そのどれもが、丁寧に描かれた唯一無二の存在です。

Alvaro（アルバロ）

Alvaro氏は2015年より、Qwertee、Woot、Teefuryなど世界的デザイン企業でアーティストとして活動。

これまでに「Kaboom Universe」「Back to the Jungle」など3作品のボードゲームを発表してきました。



「大手企業では実現できない、作り手の魂が込められた特別なゲーム体験を届けたい」（Alvaro氏談）

▼KHLOR 公式ECサイト お求めはこちらから▼

https://khlor-japan.com/

■ゲームストーリー

伝説のドラゴンが助けを求める.....

闇の悪魔（デーモン）達が、ドラゴンの卵を脅かしているのだ。



その希望の卵を守る使命を与えられたのは

―――あなた。



谷を駆け、空を翔け、悪魔を討ち払い安全な地にドラゴン帝国を復活させよう!!

帝国の再興を成し遂げるのは、誰か？

最も優れたものだけが、次の″守護者″となるだろう。

Alvaro氏が2年かけて書き下ろしたデザイン

■遊び方

プレイヤー数：1-5人（ソロモード搭載）

プレイ時間 ：30分～

対象年齢 ：10歳以上

◆毎ターン3体の悪魔をポリオミノで捕獲する戦略的選択

◆ドラゴンエッグ配置による陣地コントロール

◆色彩マジョリティによる得点システム

▼遊び方の詳しい情報はKHLOR公式ECサイトへ▼

https://khlor-japan.com/

■製品のPOINT

◆「Kickstarter」で大好評だったKHLORが、日本語版として日本初上陸!!

◆頭を使う頭脳戦が楽しい

◆最後の得点計算まで誰が優勝するのかわからない

▼KHLOR 公式ECサイト お求めはこちらから▼

https://khlor-japan.com/

■ 業界評価：プレイテスターからの高評価

国際ボードゲーム展示会での反響

Spiel 2024（ドイツ・エッセン）：来場者による5つ星評価

Cordoba Games 2023（スペイン）：ベストインディーゲーム候補選出



＜レビュアーコメント＞

「視覚的美しさと戦略的深さの完璧な融合」（Sir Thecos氏）

「シンプルなルール、奥深い戦略性」（Foster The Meeple）

■ 公式リンク

日本公式ECサイト：https://khlor-japan.com/

公式LINE：https://lin.ee/1trpW1f

Makuake販売ページ：https://www.makuake.com/project/tembo_khlor/

公式Instagram：https://www.instagram.com/luxora_japan/

※Luxoraでは日本初上陸の商品のみを扱っています

■ 会社概要

会社名： Tembo Color Studio

代表者： Alvaro G. Echave

所在地： スペイン・バルセロナ

設立 ： 2015年

事業内容： ボードゲーム企画・開発、グラフィックデザイン、イラストレーション

主要実績： Kaboom Universe、Back to the Jungle、5 More Minutes、KHLOR

海外公式サイト：https://tembocolor.com/

会社名：株式会社NEXT

所在地：東京都港区芝大門1-3-8

代表者：代表取締役 鈴江 将人

設立：平成27年10月

資本金：1,000万円

従業員数：40名

事業内容：自社商品の企画・開発、輸出入を伴う通信販売、システム開発

URL：https://nextjp.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEXT

担当者名：株式会社NEXT 松本

TEL：0352449650

Email：contact@nextjp.co.jp