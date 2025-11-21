¶áµ¦Âç³Ø¹Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ»Ù±ç¥ëー¥à¤ò³«Àß¡¡ÍøÍÑÀâÌÀ²ñ¤ª¤è¤Ó¸«³Ø²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Åì¹Åç»Ô¤Î¡ÖÅì¹Åç»Ô¡¦¶áµ¦Âç³ØTown¡õGown¹½ÁÛ¡×¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡ËCOMMON¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ËÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ»Ù±ç¥ëー¥à¡ÖKINDAI¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹ INNO Room¡Ê¥¤¥Î¥ëー¥à¡Ë¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£³«Àß½éÆü¤Ë¤Ï¡¢Åì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤¬Ï¢·È¤·¡¢»ÔÆâ¾®Ãæ³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÍøÍÑÀâÌÀ²ñ¤ª¤è¤Ó¸«³Ø²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü¶áÂç¹Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ»Ù±ç¥ëー¥à¡ÖKINDAI¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹ INNO Room¡×¤ò³«Àß¡ü³Ø½¬»Ù±ç¤ä¿´ÍýÅª¥µ¥Ýー¥È¡¢¶µ°éÁêÃÌ¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¶µºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¶½Ì£¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤àÆÃÊÌ³èÆ°¤â¼Â»Ü¡ü¶µ¿¦²ÝÄøÍú½¤³ØÀ¸¤¬ÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°÷¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¡¦Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤ÈÅì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë3·î¤Ë¡¢¶µ°÷ÍÜÀ®¤ä¶µ°÷¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¡¢¶µ°é²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°éÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢Î¾¼Ô¤Ï»ñ¼ÁÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Íý·Ï¶µ°÷¤ÎÍÜÀ®¤Ë¸þ¤±¡¢»ÔÆâÃæ³Ø¹»¤Ç¤Î³Ø¹»ÂÎ¸³³èÆ°¤ä¶µ°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÉëÇ¤¹»¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø¤Ç¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢¶µ¿¦²ÝÄø±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬·É¶½¤Î¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅì¹Åç»Ô¡¦¶áµ¦Âç³ØTown¡õGown¹½ÁÛ¡×¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡ËCOMMON¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤âºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶µ¿¦²ÝÄø¤òÍú½¤¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÅì¹Åç»Ô¹»³°¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Î¸«³Ø¡¢Åì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î»ØÆ³¼ç»ö¤ò¾·¤¤¤¿¸¦½¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¶áµ¦Âç³Ø¹Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡ÖKINDAI¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹ INNO Room¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â²°Ä®Æâ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åì¹Åç»ÔÆâ¤ÎÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³èÆ°¤Ï¡¢¶µ¿¦²ÝÄø¤òÍú½¤¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤¤¡¢Âç³Ø¶µ°÷¤¬»ØÆ³¡¢´ÆÆÄ¤·¤Þ¤¹¡£¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ÎÊä´°¡¢¼«¼ç³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢¿´ÍýÅª¥µ¥Ýー¥È¤ä¶µ°éÁêÃÌ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹©³ØÉô¤ÎÀìÌçÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¶µºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¶½Ì£¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤àÂÎ¸³³èÆ°¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³«Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢Åì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢»ÔÆâ¾®Ãæ³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖKINDAI¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹ INNO Room¡×¤Î³µÍ×¤äÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤È¸«³Ø²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÆü»þ¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î1Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00～11¡§30¡Ê¼õÉÕ³«»Ï9¡§30¡Ë¾ì½ê¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø¹Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡C´Û3³¬305¼¼¡¡Active Learning Space¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¹â²°¤¦¤á¤ÎÊÕ1ÈÖ¡¢JR»³ÍÛËÜÀþ¡ÖÀ¾¹â²°±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó20Ê¬¡ËÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§Åì¹Åç»ÔÎ©¾®¡¦Ãæ³Ø¹»´Ø·¸¼ÔµÚ¤Ó¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¡Ìó10Ì¾½ÐÀÊÍ½Äê¡§Åì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡¶µ°éÄ¹¡¡»Ô¾ì°ìÌé¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡»ØÆ³²Ý¡¡²ÝÄ¹¡¡À¾Â¼¾°»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡»ØÆ³²Ý¡¡»²»ö¡¡º£°æ½ßÇ·²ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡»ØÆ³²Ý¡¡»ØÆ³¼ç»ö¡¡º´Æ£ÆØ»Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉôÄ¹¡¡¼ùÌî½ßÌé¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¡¡¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¦¶µ¿¦²ÝÄø±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¡¡¶µ¼ø¡¡¾¾²¬·É¶½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹ÅçÃæ³Ø¹»Åì¹Åç¹»¡¡¹»Ä¹¡¡¶¶ËÜ¹¸°ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¹Åç»ÔÎ©¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¡¡¹»Ä¹¡¡Â¾¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û10¡§00～10¡§10¡¡³«²ñ°§»¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉôÄ¹¡¡¼ùÌî½ßÌé¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì¹Åç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡¶µ°éÄ¹¡¡»Ô¾ì°ìÌé10¡§10～10¡§25¡¡KINDAI¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹ INNO Room¡¡¼ñ»ÝÀâÌÀ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶áµ¦Âç³Ø¹©³ØÉô¡¡¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¦¶µ¿¦²ÝÄø±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶µ¼ø¡¡¾¾²¬·É¶½10¡§30～10¡§55¡¡KINDAI¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹ INNO Room¡¡¸«³Ø11¡§00～11¡§20¡¡¼Áµ¿±þÅú11¡§20～11¡§30¡¡ÊÄ²ñ¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û¹©³ØÉô¡¡µ¡³£¹©³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡¼ùÌî½ßÌé¡Ê¥¿¥Ä¥Î¥¸¥å¥ó¥ä¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/415-tatsuno-junya.html¹©³ØÉô¡¡¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡¡¶µ¼ø¡¡¾¾²¬·É¶½¡Ê¥Þ¥Ä¥ª¥«¥è¥·¥¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/2522-matsuoka-yoshiki.html¹©³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/engineering/