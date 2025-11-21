今年21年の目癒し関連の商品やサービスを一同に集めたイベント『癒しフェア』開催









癒し関連の商品やサービスを一同に集めたイベント『癒しフェア』開催



癒しフェア2025 in TOKYO開催のお知らせ

～2025年11月29日(土)・11月30日(日)：東京ビッグサイト～

癒しフェア2025 in TOKYO開催



株式会社エルアウラ（本社：東京都港区、代表取締役社長：橘川達也、以下エルアウラ）は、11 月29日（土）11月30日（日）に東京ビッグサイトにて今年で21年目となる、心とカラダそして地球にやさしい癒し関連の商品・サービスが一度に体感できる総合見本市、『癒しフェア2025 in TOKYO（https://www.a-advice.com/tokyo_2025/）』を開催いたします。



本イベントは、[Beauty]＋[Health]＋[Healing]＋[Spiritual]+[Ecology]を柱に展開されており、近年感度の高い女性達がライフスタイルに取り入れている、“癒し”や“ヒーリング”を見て触れて体感することができます。“癒し”や“ヒーリング”と言っても、今は商品やサービスが溢れていますので、自分自身の生活をより一層豊かにしてくれる商品・サービス・概念を見つめ直す良い機会になります。ユーザーと企業が歩み寄りながら情報交換をし、今後の癒し業界がより一層発展する為にも「癒しフェア」はクオリティーの高い情報発信を目指します。



そして、叶姉妹をはじめ、羽田美智子、家田荘子、本間真二郎など豪華ゲストが出演。他にも各業界のスペシャリストが登場いたします。



【主な出演者】





叶姉妹

ファビュラスな美しさの圧倒的オーラは女性たちの憧れ

「叶姉妹は存在自体がインスタ映え」と絶賛され人々を魅了し続ける美のミューズ！

羽田美智子

毎日に小さな幸せをクリエイトする、豊かさと慈愛に満ちた美しき女優

家田荘子

現場の声を聞き、人々の魂を言葉にする作家・僧侶

吉岡美穂

笑顔で魅せる、癒しの女神

本間真二郎

10万人が共感した！薬より自然と温もりと微生物で、

本来のからだを取り戻す、癒しのカリスマ自然派医師

野村泰紀

宇宙とマルチバースを調べる癒し系量子理論物理学者

田中温

無精子症・老化卵子治療など不妊治療の世界的権威！

山本竜隆

癒しと安心の場”リトリート”の見つけ方・作り方

～ホリスティック医学×プラネタリーヘルス×自然農法～

川嶋朗

「統合医療、自然医療」のカリスマ

■イベント概要

名称：癒しフェア 2025 in TOKYO

心とカラダそして地球にやさしい、癒し関連の商品・サービスが一度に体感できるヒーリングビューティーショー

来場者：一般・バイヤーetc

開催場所：東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1

当日入場料：1,000 円（税込）

会期：2025 年 11 月 29 日（土）11 月 30 日（日）

開催時間：AM10:00～PM6:00（日曜日は PM5:00 まで）

主催：株式会社エルアウラ 癒しフェア事務局

オフィシャルサイト：https://www.a-advice.com/tokyo_2025



【取材などイベントに関するお問い合わせ】

［会社名］株式会社エルアウラ 癒しフェア事務局