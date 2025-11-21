¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ã°ÀÄ¼Ò¡¢´ûÂ¸¥Ó¥ë¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈR2¡ÉÂè3ÃÆ²È¶ñÉÕ¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖS-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤¬´°À®
Á´9¶è²è¡¡Æþµï¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ
¡¡¾¦¶È»ÜÀß¡¦⽂²½»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÃ°⻘¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑¡§¾®ÎÓÅý¡¿°Ê²¼¡¢Ã°⻘¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡ÖS-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£1³¬¡Á9³¬¶è²è¤ÎÆþµï¼ÔÊç½¸¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡R2»ö¶È¤Ç¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖS-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢Story¡ÊÊª¸ìÀ¡Ë¡¦Style¡ÊÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡¦Sustainable¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¡ÈS¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇR2¤Ç¤Ï¡¢µìÂÑ¿Ì¥Ó¥ë¤ÎÂÑ¿ÌÊä¶¯¤«¤é¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢·úÊª¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¡Ö¥Ó¥ë¤òÉ´Ç¯»È¤¦¡×²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿·ÂÑ¿Ì´ð½à¤ÎÃæ¾®¥Ó¥ë¤ò¡Èº£¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¹ç¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡É¤ØºÆÊÔ½¸¤·¤¿¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£R2¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¥Ó¥ë¤òÉ´Ç¯»È¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ó¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯»È¤¦¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯³èÍÑ¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÍÞÀ©¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã°ÀÄ¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£R2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤ÎRC·Ï»öÌ³½ê¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï50Ç¯Í¾¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢RC¶íÂÎ¤ÎÊªÍýÅªÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨1) ÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ä»Å¾å¤²¡¦ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥ë¤ò100Ç¯»È¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£R2¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤ò¼è¤ê²õ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¡×¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ó¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯»È¤¦¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯³èÍÑ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥ë¤«¤é½Ð¤ëCO₂¤òºï¸º¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÍÞÀ©¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨1) ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ø¡ÖÃæ¸Å½»ÂðÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¡¦³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¡×Êó¹ð½ñ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¸å¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð¡Ù¤è¤ê¡§https://www.mlit.go.jp/common/001014514.pdf
¢£S-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ó¥ë¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤ÏStory¡ÊÊª¸ìÀ¡Ë¡¦Style¡ÊÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡¦Sustainable¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¡ÈS¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Îµ¡Ç½À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼¼Æâ¤Î°Õ¾¢Àß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê¼¹Ì³´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡×¡Ö³¹¤ËÞú¤ß¤À¤¹¡×¡ÖÊñ¤ß¹þ¤à¡×¡Ö¥Ù¡¼¥ë¡×¤È¤·¡¢³¹¤È·úÊª¤ò±Ô¤¯Ê¬ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹ÊÂ¤ß¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£³¹¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ä¤Ä¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¡É¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ø¤È¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¾ò·ï¤È·ÐºÑÅª¹çÍýÀ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Ó¥ë¤¬³¹¤ä¿Í¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤Þ¤¹¡£ÄÂ¼¼¤Ï½À¤é¤«¤Ê´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤¬Å·°æÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤¬¤é²òÊü´¶¤È²÷Å¬À¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÄÂ¼¼¥Õ¥í¥¢¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆþµï¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éß¶â¡¦Îé¶â¤Ê¤·¤ÇÆþµï¤Ç¤¤ë½é´üÈñÍÑ¤ÎÍÞ¤¨¡¢²È¶ñÉÕ¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÜÅ¾¥³¥¹¥È¤ä¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ûÂ¸ÀßÈ÷¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÃÛ¤äÁ´ÌÌ¹¹¿·¤ËÈæ¤Ù¤ÆCO₂ÇÓ½Ð¤òÍÞ¤¨¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î²þ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ª¥Õ¥£¥¹¶è²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ú1F¡Û¥¹¥±¥ë¥È¥óÂß¤·¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë¡Ú2¡Á9F¡Û²È¶ñÉÕ¤¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹
Êç½¸¶è²è¡§Á´9¶è²è
¡Ê1³¬¡§60.67Ö¡¿18.35ÄÚ¡¢2³¬¡§96.30Ö¡¿29.13ÄÚ¡¢3¡Á9³¬¡§98.67Ö¡¿29.85ÄÚ¡Ë
¡ãÊª·ï³µÍ×¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿ÌÌ¿Þ¡Ê´ð½à³¬¡Ë
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§S-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Ó¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶2-25-4
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶ÚÅ´¹ü¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤ ÃÏ¾å9³¬·ú
ÍÑÅÓ¡§Å¹ÊÞ¡¦»öÌ³½ê
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§903.40Ö¡Ê273.38ÄÚ¡Ë
½×¹©Ç¯¡§1992Ç¯6·î
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó½×¹©Ç¯¡§2025Ç¯11·î
»ö¶È¼ç¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃ°ÀÄ¼Ò
¢£ÆâÍ÷²ñ³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤ä¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦28Æü¡Ê¶â¡ËÎ¾Æü10:00¡Á16:00
¡¡¡¡¡¡¢¨27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¢28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÍ½ÌóÉÔÍ×
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶2-25-4 S-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Ó¥ë¡Ú¢¨6F¤Ë¼õÉÕ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Û
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖÅìÆüËÜ¶¶±Ø¡×B3½Ð¸ýÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÁíÉðËÜÀþ¡ÖÇÏ¶ôÄ®±Ø¡×5½Ð¸ýÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡ÖÀõÁð¶¶±Ø¡×A1½Ð¸ýÅÌÊâ7Ê¬
https://digitalpr.jp/table_img/2871/123154/123154_web_1.png
¢¨¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡¦¡ÖS-Cube¡×¤ª¤è¤ÓÆâÍ÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÃ°ÀÄ¼Ò R2¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼¼ Ã´Åö¡§¹â¶¶
Mail : r2pj@tanseisha.co.jp
Tel : 03-6455-8180
¡¦ËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÃ°ÀÄ¼Ò ¹Êó¼¼ Ã´Åö¡§ÀÐÌÊ¡¢»û¸Í
Mail : pr-staff@tanseisha.co.jp
Tel : 03-6455-8115
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr
¡¡¾¦¶È»ÜÀß¡¦⽂²½»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÃ°⻘¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑¡§¾®ÎÓÅý¡¿°Ê²¼¡¢Ã°⻘¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡ÖS-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£1³¬¡Á9³¬¶è²è¤ÎÆþµï¼ÔÊç½¸¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡R2»ö¶È¤Ç¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖS-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢Story¡ÊÊª¸ìÀ¡Ë¡¦Style¡ÊÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡¦Sustainable¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¡ÈS¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇR2¤Ç¤Ï¡¢µìÂÑ¿Ì¥Ó¥ë¤ÎÂÑ¿ÌÊä¶¯¤«¤é¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢·úÊª¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¡Ö¥Ó¥ë¤òÉ´Ç¯»È¤¦¡×²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿·ÂÑ¿Ì´ð½à¤ÎÃæ¾®¥Ó¥ë¤ò¡Èº£¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¹ç¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡É¤ØºÆÊÔ½¸¤·¤¿¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£R2¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¥Ó¥ë¤òÉ´Ç¯»È¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ó¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯»È¤¦¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯³èÍÑ¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÍÞÀ©¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã°ÀÄ¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£R2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤ÎRC·Ï»öÌ³½ê¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï50Ç¯Í¾¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢RC¶íÂÎ¤ÎÊªÍýÅªÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨1) ÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ä»Å¾å¤²¡¦ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥ë¤ò100Ç¯»È¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£R2¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤ò¼è¤ê²õ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¡×¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ó¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯»È¤¦¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯³èÍÑ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥ë¤«¤é½Ð¤ëCO₂¤òºï¸º¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÍÞÀ©¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨1) ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ø¡ÖÃæ¸Å½»ÂðÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¡¦³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¡×Êó¹ð½ñ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¸å¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð¡Ù¤è¤ê¡§https://www.mlit.go.jp/common/001014514.pdf
¢£S-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ó¥ë¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤ÏStory¡ÊÊª¸ìÀ¡Ë¡¦Style¡ÊÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡¦Sustainable¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¡ÈS¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Îµ¡Ç½À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼¼Æâ¤Î°Õ¾¢Àß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê¼¹Ì³´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡×¡Ö³¹¤ËÞú¤ß¤À¤¹¡×¡ÖÊñ¤ß¹þ¤à¡×¡Ö¥Ù¡¼¥ë¡×¤È¤·¡¢³¹¤È·úÊª¤ò±Ô¤¯Ê¬ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹ÊÂ¤ß¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£³¹¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ä¤Ä¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¡É¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ø¤È¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¾ò·ï¤È·ÐºÑÅª¹çÍýÀ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Ó¥ë¤¬³¹¤ä¿Í¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤Þ¤¹¡£ÄÂ¼¼¤Ï½À¤é¤«¤Ê´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤¬Å·°æÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤¬¤é²òÊü´¶¤È²÷Å¬À¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÄÂ¼¼¥Õ¥í¥¢¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆþµï¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éß¶â¡¦Îé¶â¤Ê¤·¤ÇÆþµï¤Ç¤¤ë½é´üÈñÍÑ¤ÎÍÞ¤¨¡¢²È¶ñÉÕ¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÜÅ¾¥³¥¹¥È¤ä¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ûÂ¸ÀßÈ÷¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÃÛ¤äÁ´ÌÌ¹¹¿·¤ËÈæ¤Ù¤ÆCO₂ÇÓ½Ð¤òÍÞ¤¨¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î²þ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ª¥Õ¥£¥¹¶è²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ú1F¡Û¥¹¥±¥ë¥È¥óÂß¤·¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë¡Ú2¡Á9F¡Û²È¶ñÉÕ¤¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹
Êç½¸¶è²è¡§Á´9¶è²è
¡Ê1³¬¡§60.67Ö¡¿18.35ÄÚ¡¢2³¬¡§96.30Ö¡¿29.13ÄÚ¡¢3¡Á9³¬¡§98.67Ö¡¿29.85ÄÚ¡Ë
¡ãÊª·ï³µÍ×¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿ÌÌ¿Þ¡Ê´ð½à³¬¡Ë
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§S-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Ó¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶2-25-4
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶ÚÅ´¹ü¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤ ÃÏ¾å9³¬·ú
ÍÑÅÓ¡§Å¹ÊÞ¡¦»öÌ³½ê
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§903.40Ö¡Ê273.38ÄÚ¡Ë
½×¹©Ç¯¡§1992Ç¯6·î
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó½×¹©Ç¯¡§2025Ç¯11·î
»ö¶È¼ç¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃ°ÀÄ¼Ò
¢£ÆâÍ÷²ñ³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤ä¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦28Æü¡Ê¶â¡ËÎ¾Æü10:00¡Á16:00
¡¡¡¡¡¡¢¨27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¢28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÍ½ÌóÉÔÍ×
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶2-25-4 S-Cube¡Ê¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Ó¥ë¡Ú¢¨6F¤Ë¼õÉÕ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Û
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖÅìÆüËÜ¶¶±Ø¡×B3½Ð¸ýÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÁíÉðËÜÀþ¡ÖÇÏ¶ôÄ®±Ø¡×5½Ð¸ýÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡ÖÀõÁð¶¶±Ø¡×A1½Ð¸ýÅÌÊâ7Ê¬
https://digitalpr.jp/table_img/2871/123154/123154_web_1.png
¢¨¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡¦¡ÖS-Cube¡×¤ª¤è¤ÓÆâÍ÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÃ°ÀÄ¼Ò R2¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼¼ Ã´Åö¡§¹â¶¶
Mail : r2pj@tanseisha.co.jp
Tel : 03-6455-8180
¡¦ËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÃ°ÀÄ¼Ò ¹Êó¼¼ Ã´Åö¡§ÀÐÌÊ¡¢»û¸Í
Mail : pr-staff@tanseisha.co.jp
Tel : 03-6455-8115
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr