「2025 Bridgestone World Solar Challenge Partners Reception」をオーストラリア大使館で開催

※1 Bridgestone World Solar Challenge オフィシャルサイト大会主催者ホームページhttps://worldsolarchallenge.org/※2 再生資源（Recycled Material）：回収（再生）された材料を再加工して製造され最終製品や部品に使用される材料。（ISO 14021: 2016 の定義 に基づく）※3 再生可能資源（Renewable Material）：継続的に補充される生物由来のバイオマスからなる材料（バイオ由来の材料）。補充速度が枯渇速度以上であることが条件。（ISO 14021: 2016 の定義に基づく）※4 商品設計基盤技術「ENLITEN」（エンライトン）：サステナビリティへ繋がる環境性能、それぞれの市場やお客様のご要望によって顕在化している要求（ニーズ）、潜在的な要求（ウォンツ）、さらに当社が市場・お客様が想像もしえない新たな価値を提供する性能（インスパイア）の 大幅な向上を目指し、商品性能の「エッジを効かせ」、「究極のカスタマイズ」を実現する商品設計基盤技術。