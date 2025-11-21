こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、【フラット３５】取扱10周年記念日光おさるランド＆アニタウン（日光さる軍団）とのタイアップ実施のお知らせ
〜オリジナルステッカーやポストカードをプレゼント〜
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、【フラット３５】取扱開始10周年、ならびに株式会社おさるランドが運営する「日光おさるランド＆アニタウン（日光さる軍団）」（本社：栃木県日光市、代表取締役：村粼 太郎）開園10周年を記念し、同施設とのタイアップ企画を実施することをお知らせいたします。
本タイアップでは、「日光おさるランド＆アニタウン」施設内および全国のさるまわし公演にて、10周年記念デザインのオリジナルステッカーやポストカードの配布を予定しています。また、「日光おさるランド＆アニタウン」施設内では、記念撮影が楽しめるコラボデザインの顔はめパネル設置やアトラクションへのコラボ装飾も展開する予定です。
ともに10周年を迎えたことを機に、これまで支えてくださった皆さまへの感謝と今後の発展への願いを込めて、今回のタイアップを実現しました。これからもお客さまとのつながりを大切にし、皆さまに喜んでいただける企画をお届けしてまいります。
オリジナルステッカー（イメージ）
【実施期間】
2025年11月21日（金）〜2026年４月28日（火）
※本企画は、両社の10周年を記念したものであり、特定のイベントやサービスへの参加・利用を促すものではありません。
ノベルティには数に限りがあり、配布をお約束するものではありません。
※【フラット３５】取扱10周年を記念したキャンペーン
WEB申込限定！【フラット３５】借換え応援キャンペーン
キャンペーン期間中に、当社WEBサイトまたはアプリから【フラット３５】借換え（買取型限定）の事前審査をお申込みいただき、お借入れいただいたかたを対象に、通常「お借入れ金額の2.2%（税込）」となる事務取扱手数料を、「0.99%（税込）」に引き下げいたします。ただし、最低事務取扱手数料は110,000円（税込）となります。
＞キャンペーンの詳細については、下記をご確認ください
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250919_004405/index.html
｜キャンペーンのご注意事項
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。
本キャンペーンは、対象期間中にWEBサイトまたはアプリから【フラット３５】借換え（買取型）にお申込みいただき、ご融資となった方が対象となります。
手数料はすべて消費税込みで表記しています。当社所定の金額に、当該お手続き日時点の適用税率に基づき算出される消費税額を加算した金額となるため、記載金額と異なる場合があります。
住宅ローンの借換えには、事務取扱手数料のほかに別途諸費用がかかります。
一部【フラット３５】のお申込みに対応していない支店もございます。すでに口座をお持ちのお客さまにつきましても、本キャンペーンの対象となるお申込みができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更・延長、または中止する場合があります。
その他、お客さまの不正行為等により利用規約違反、または運営上の趣旨に反していると住信SBIネット銀行が合理的に判断した場合は、対象外となります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
