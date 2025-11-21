¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂ®Êó¡Û3Ç¯Ï¢Â³Åìµþ¥¨¥³¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¡¡¿·Àß¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¾ÞÁí¹çÉôÌç¤ò´Þ¤à5¾Þ¤ò¼õ¾Þ
ÃíÊ¸½»Âð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ä¥Þ¥È½»·ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏËÜ²Â¼ù¡¢°Ê¸å¡Ö¥ä¥Þ¥È½»·ú¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬´Ä¶ÀÇ½¤Î¹â¤¤·úÃÛÊª¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍßÅª¤Ê»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥¨¥³¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ä¥Þ¥È½»·ú¤Ï5¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¦¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¾Þ/Áí¹çÉôÌç
¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¾Þ/ÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½ÉôÌç
¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¾Þ/ºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷ÀßÃÖÎÌÉôÌç
¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¾Þ⁺¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë/ÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½ÉôÌç
¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¾Þ⁺¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë/ºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷ÀßÃÖÎÌÉôÌç
¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤«¤é´Ä¶ÀÇ½¤Î¹â¤¤½»Âð¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¶È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é³«ºÅ¤«¤éº£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åìµþ¥¨¥³¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤Ï
ÅìµþÅÔ¤¬ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¡Ö·úÃÛÊª´Ä¶Êó¹ð½ñÀ©ÅÙ¡×¤Î³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Î¹â¤¤·úÃÛÊª¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍßÅª¤Ê»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/ecoaward.html )
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¥ä¥Þ¥È½»·ú¤ÏÃÇÇ®ÀÇ½¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡¦ºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷ÀßÃÖÅù¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿½»ÂðÉáµÚ¤ËÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢EV¡¦PHEVÍÑ¤Î²°³°¥³¥ó¥»¥ó¥È¤äV2H¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ÎÀßÃÖ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ¡¦Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢½»Âð¤Î¹âÃÇÇ®¡¦¹âµ¤Ì©ÀÇ½¤ò´ðÈ×¤Ë½»ÂðÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤½Û´Ä·ÐÏ©¤ËÀ¶¾ôµ¡¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢µï½»¼Ô¤Î·ò¹¯¤È²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õµ¤´Ä¶²þÁ±¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ìó139,500Ö¤Î¼ÒÍÎÓ¤ò½êÍ¡¦À°È÷¤·¡¢»ñ¸»½Û´ÄÅù¤Ë¤è¤ê¡Ö¼é¤ê¡¦°é¤Æ¡¦³è¤«¤¹¡×¿¹ÎÓÊ¸²½¤Î½Û´Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÃÏµå´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿½»Âð¤òÉáµÚ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
´ë¶ÈÌ¾¡§¥ä¥Þ¥È½»·ú³ô¼°²ñ¼Ò(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ÏËÜ ²Â¼ù
½êºßÃÏ¡§¢©651-0083¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÉÍÊÕÄÌ5ÃúÌÜ1ÈÖ14¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸Í¾¦¹©ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë18³¬
ÀßÎ©¡§1987Ç¯11·î
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥È½»·ú ¹Êó/ Email: press@yamatojk.co.jp
