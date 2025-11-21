「半導体物流」サービス紹介ページ公開 －サプライチェーン全体を支える一気通貫の物流ソリューション－
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社（社長：金澤寧、本社：東京都新宿区）は、2025年11月21日、当社ホームページにて「半導体物流」を紹介するページを公開したことをお知らせいたします。
◆
世界的なデジタル化の進展により、半導体は自動車の電動化や生成AI、IoTの普及を支える基盤産業として重要性を増しています。国内でも熊本や北海道に新工場が建設されるなど、国家プロジェクト規模で産業基盤の再構築が進行中です。
当社の「半導体物流」は、急拡大する半導体需要に対応し、原材料調達から製品出荷、海外輸送までサプライチェーン全体を一気通貫で支える体制を構築。東芝で培ったノウハウを活かし、ウエハーや化学材料、精密装置などの取扱いに精通し、防塵構造・温湿度管理・静電気対策など高度な品質管理を徹底しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335066&id=bodyimage1】
国内主要拠点に加え、上海・台湾など海外ネットワークを展開し、国内でも海外でも高品質＆短リードタイムのサービスを提供。半導体特化の専門性と柔軟な供給体制により、お客様の事業の競争力向上に貢献します。
詳細は当社ホームページをご覧ください。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/sbstlog/logistics/industry/electronicdevice/semiconductor/
以 上
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,153 億円（2024 年 12 月期、連結）
従業員数：2,780 名（2024 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内にＳＢＳロジスター（株）、海外は中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
◆
世界的なデジタル化の進展により、半導体は自動車の電動化や生成AI、IoTの普及を支える基盤産業として重要性を増しています。国内でも熊本や北海道に新工場が建設されるなど、国家プロジェクト規模で産業基盤の再構築が進行中です。
当社の「半導体物流」は、急拡大する半導体需要に対応し、原材料調達から製品出荷、海外輸送までサプライチェーン全体を一気通貫で支える体制を構築。東芝で培ったノウハウを活かし、ウエハーや化学材料、精密装置などの取扱いに精通し、防塵構造・温湿度管理・静電気対策など高度な品質管理を徹底しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335066&id=bodyimage1】
国内主要拠点に加え、上海・台湾など海外ネットワークを展開し、国内でも海外でも高品質＆短リードタイムのサービスを提供。半導体特化の専門性と柔軟な供給体制により、お客様の事業の競争力向上に貢献します。
詳細は当社ホームページをご覧ください。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/sbstlog/logistics/industry/electronicdevice/semiconductor/
以 上
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,153 億円（2024 年 12 月期、連結）
従業員数：2,780 名（2024 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内にＳＢＳロジスター（株）、海外は中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ