多項目患者モニタリング市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート「多項目患者モニタリング市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるようにしています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らのGTM（go-to-market）戦略を理解しています。
世界のマルチパラメータ患者モニタリング市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値5.7%を予測し、さらに2035年末までに233億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は121億米ドルでした。
多項目患者モニタリング市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
多項目患者モニタリング（MPM）市場は、世界の医療システムが連続モニタリング、早期診断、患者アウトカム改善を重視する中で大きく成長しています。多項目患者モニターは、ECG、血圧、SpO?、呼吸数、体温など複数の生体パラメータを同時に測定でき、病院、救急医療、在宅ケア、外来施設など幅広い現場で不可欠です。
慢性疾患の増加、高齢化の進行、リモート患者モニタリング需要の高まりが採用拡大を後押ししています。さらに、ワイヤレス化、AI分析、電子カルテ（EHR）との統合など技術革新により市場成長が加速しています。
市場規模とシェア
本市場は医療モニタリング・医療機器分野において重要な位置を占めており、集中治療インフラへの投資増加や遠隔医療の普及が成長を支えています。北米は先進的な病院システム、新技術の高い採用率、高い医療支出により市場をリードしています。欧州がそれに続き、アジア太平洋地域は医療投資の増加、人口増加、リモートモニタリングの採用拡大により最も急速な成長地域となっています。
ICUや手術室といった高重症ケア領域が最大シェアを占めていますが、在宅モニタリングが新たな成長セグメントとして注目されています。
成長要因
慢性疾患・生活習慣病の増加
心血管疾患、糖尿病、呼吸器疾患、高血圧などが世界的に増加し、継続的生体モニタリングの必要性が高まっている。
高齢化の進展
高齢者は頻繁なモニタリングを必要とし、携帯型や在宅向けMPM機器の需要が増加。
モニタリング技術の革新
ワイヤレス化、AI分析、IoT対応デバイス、モバイルアプリなどにより、リアルタイム異常検知が可能に。
遠隔医療・リモートモニタリングの普及
パンデミック後のデジタルヘルス普及により、病院負担軽減と利便性向上を目的としたリモートモニタリングが急増。
ICU入院・重症治療の増加
手術件数の増加、外傷症例、急性疾患の増加がICUでの高度モニタリング需要を後押し。
スマートホスピタルへの移行
クラウドプラットフォーム、EHR、スマート医療システムとの統合により、効率化と意思決定の質が向上。
政府支援とヘルスケア投資
デジタルヘルス推進政策、病院近代化への投資が市場拡大を促進。
多項目ウェアラブルデバイスの需要増加
