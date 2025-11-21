【神奈川県小田原市】「漁船クルーズ」開催！
小田原市
漁業関係者の新たな雇用機会確保と所得向上を目的として、地元漁業者の漁船を活用したクルーズを開催します。
※荒天により中止となる場合があります。
小田原市HP :
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/fisher/event/p39940.html
- 費用：2千円（イベント傷害保険料含む）
- 出港時間：（1）午前10時（2）午前11時30分（3）午後1時（4）午後2時30分
＜港内クルーズ＞
- 費用：500円（イベント傷害保険料含む）
- 出港時間本港発：（1）午前10時10分（2）午前11時10分（3）午後0時10（4）午後1時10分（5）午後2時10分（6）午後3時10分漁港の駅TOTOCO小田原発：（1）午前10時40分（2）午前11時40分（3）午後0時40分（4）午後1時40分（5）午後2時40分（6）午後3時40分
- 事前申込：35名
- 当日参加：5名
※いずれも申込先着順
＜港内クルーズ＞
- 事前申込：15名
- 当日参加：9名※いずれも申込先着順
イベント詳細等はこちら（市観光協会HP） :
https://odawara-machiaruki.com/gct202512
■問い合わせ
※本事業については、海上運送法の規定に則り、所定の手続きを行った上で実施します。
開催日
12月7日（日）
開催の可否については、市ホームページでお知らせします。
場所
小田原漁港～相模湾
内容＜漁船クルージングツアー＞
小田原漁港本港から出港し、案内人の説明を受けながら相模湾を1時間程度周遊します。
小田原漁港本港と漁港の駅TOTOCO小田原を結ぶ航路で参加者を輸送します。
対象
小学生以上（市内外問わず、小学生は保護者同伴）
定員＜漁船クルージングツアー＞
事前申込
申込受付中
事前申込方法
小田原市観光協会ホームページの申し込みフォームで
主催
かながわ海業普及促進事業小田原地域協議会（事務局：市水産海浜課）
小田原市経済部水産海浜課（0465-22-9227）