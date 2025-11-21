【神奈川県小田原市】「漁船クルーズ」開催！

小田原市

漁業関係者の新たな雇用機会確保と所得向上を目的として、地元漁業者の漁船を活用したクルーズを開催します。

※本事業については、海上運送法の規定に則り、所定の手続きを行った上で実施します。

開催日

12月7日（日）

※荒天により中止となる場合があります。

開催の可否については、市ホームページでお知らせします。

場所

小田原市HP :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/fisher/event/p39940.html

小田原漁港～相模湾

内容

＜漁船クルージングツアー＞

小田原漁港本港から出港し、案内人の説明を受けながら相模湾を1時間程度周遊します。

- 費用：2千円（イベント傷害保険料含む）- 出港時間：（1）午前10時（2）午前11時30分（3）午後1時（4）午後2時30分＜港内クルーズ＞

小田原漁港本港と漁港の駅TOTOCO小田原を結ぶ航路で参加者を輸送します。

対象

- 費用：500円（イベント傷害保険料含む）- 出港時間本港発：（1）午前10時10分（2）午前11時10分（3）午後0時10（4）午後1時10分（5）午後2時10分（6）午後3時10分漁港の駅TOTOCO小田原発：（1）午前10時40分（2）午前11時40分（3）午後0時40分（4）午後1時40分（5）午後2時40分（6）午後3時40分

小学生以上（市内外問わず、小学生は保護者同伴）

定員

事前申込

＜漁船クルージングツアー＞- 事前申込：35名- 当日参加：5名※いずれも申込先着順＜港内クルーズ＞- 事前申込：15名- 当日参加：9名※いずれも申込先着順

申込受付中

事前申込方法

小田原市観光協会ホームページの申し込みフォームで

主催

イベント詳細等はこちら（市観光協会HP） :https://odawara-machiaruki.com/gct202512

かながわ海業普及促進事業小田原地域協議会（事務局：市水産海浜課）

■問い合わせ

小田原市経済部水産海浜課（0465-22-9227）