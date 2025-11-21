“HFCに戻れない”時代へ──R1234yf冷媒、16.4%成長で空調業界を塗り替える
R1234yf冷媒は、主に自動車エアコンや商業用冷凍空調システムに利用される低GWP（地球温暖化係数）型のハイドロフルオロオレフィン（HFO）冷媒である。従来のHFC冷媒に比べて温暖化への影響が大幅に低減されていることが最大の特徴である。物理的には非引火性であり、化学的安定性も高い一方、適切な取り扱いを前提とした技術的なモジュール化が進んでいる。材料技術や装置設計との連携により、既存の冷媒システムからの切替が比較的容易である。
R1234yf冷媒は、自動車業界の空調システムにおける代替冷媒として最も早く普及が進んでいる。加えて、商業用・住宅用空調、冷凍設備、産業用冷却システムなど多岐にわたる用途拡大が見られる。環境性能の高さから企業の持続可能性戦略に組み込まれやすく、製造現場や流通段階での環境負荷削減にも寄与する。この冷媒の採用は、温室効果ガス排出の削減に向けた産業界全体の動きとも連動しており、今後も用途の多様化が進展することが期待される。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界R1234yf冷媒市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/505993/r1234yf-refrigerant）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが16.4%で、2031年までにグローバルR1234yf冷媒市場規模は38.8億米ドルに達する見込みであることが、この分野の成長ポテンシャルを示している。
図. R1234yf冷媒世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335018&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335018&id=bodyimage2】
図. 世界のR1234yf冷媒市場におけるトップ2企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、R1234yf冷媒の世界的な主要製造業者には、Honeywell、 Chemoursが含まれている。2024年、世界のトップ2企業は売上の観点から約99.0%の市場シェアを持っていた。
競争面では、R1234yf冷媒の低GWPに加え、熱効率の高さや安全性のバランスが重要視されている。製造コストの最適化や原料調達の安定性も競争優位を左右する要素である。市場には複数の製造企業が存在し、品質管理や供給ネットワークの拡充に注力している。技術面では、冷媒の組成改良や添加剤開発により、さらなる熱性能の向上と装置寿命の延長が図られている。加えて、既存機器への置き換えを円滑にするための互換性技術や、安全性評価技術も進展している。今後は、省エネルギー性能と環境適合性をさらに高める研究開発が継続される見込みである。
R1234yf冷媒は、低環境負荷と高性能を両立させた製品として、自動車産業を中心に着実な市場拡大を遂げている。今後は冷凍・空調産業における採用拡大が続き、多様な用途での普及が期待される。製造技術の進展によりコスト競争力が向上し、供給体制の強化が進むことで、さらなる市場浸透が見込まれる。加えて、環境規制や顧客ニーズの変化に対応した製品改良が続くことで、製品寿命や性能が向上し、総合的な価値提供が強化される。こうした動向は、関連産業全体の成長と技術革新の一翼を担うものと位置づけられ、投資や導入の判断材料として高い信頼性を持つ。
【 R1234yf冷媒 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、R1234yf冷媒レポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
R1234yf冷媒は、自動車業界の空調システムにおける代替冷媒として最も早く普及が進んでいる。加えて、商業用・住宅用空調、冷凍設備、産業用冷却システムなど多岐にわたる用途拡大が見られる。環境性能の高さから企業の持続可能性戦略に組み込まれやすく、製造現場や流通段階での環境負荷削減にも寄与する。この冷媒の採用は、温室効果ガス排出の削減に向けた産業界全体の動きとも連動しており、今後も用途の多様化が進展することが期待される。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界R1234yf冷媒市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/505993/r1234yf-refrigerant）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが16.4%で、2031年までにグローバルR1234yf冷媒市場規模は38.8億米ドルに達する見込みであることが、この分野の成長ポテンシャルを示している。
図. R1234yf冷媒世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335018&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335018&id=bodyimage2】
図. 世界のR1234yf冷媒市場におけるトップ2企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、R1234yf冷媒の世界的な主要製造業者には、Honeywell、 Chemoursが含まれている。2024年、世界のトップ2企業は売上の観点から約99.0%の市場シェアを持っていた。
競争面では、R1234yf冷媒の低GWPに加え、熱効率の高さや安全性のバランスが重要視されている。製造コストの最適化や原料調達の安定性も競争優位を左右する要素である。市場には複数の製造企業が存在し、品質管理や供給ネットワークの拡充に注力している。技術面では、冷媒の組成改良や添加剤開発により、さらなる熱性能の向上と装置寿命の延長が図られている。加えて、既存機器への置き換えを円滑にするための互換性技術や、安全性評価技術も進展している。今後は、省エネルギー性能と環境適合性をさらに高める研究開発が継続される見込みである。
R1234yf冷媒は、低環境負荷と高性能を両立させた製品として、自動車産業を中心に着実な市場拡大を遂げている。今後は冷凍・空調産業における採用拡大が続き、多様な用途での普及が期待される。製造技術の進展によりコスト競争力が向上し、供給体制の強化が進むことで、さらなる市場浸透が見込まれる。加えて、環境規制や顧客ニーズの変化に対応した製品改良が続くことで、製品寿命や性能が向上し、総合的な価値提供が強化される。こうした動向は、関連産業全体の成長と技術革新の一翼を担うものと位置づけられ、投資や導入の判断材料として高い信頼性を持つ。
【 R1234yf冷媒 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、R1234yf冷媒レポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています