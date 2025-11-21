道路安全市場：都市化と車両交通の増加により2033年までに119億ドルに到達する見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334957&id=bodyimage1】
世界の道路安全市場は、都市化の進展、車両数の増加、高度なインフラへの投資により堅調な成長を遂げています。最新の市場分析によると、市場規模は2025年に50億6,453万ドルと推定され、2033年までに119億1,714万ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2033年）中の年間平均成長率（CAGR）は11.3％です。
道路安全とは、道路上の事故、傷害、死亡の可能性を低減するために設計された原則、対策、実践の総称です。これには人間の行動、車両の安全性、道路インフラ、交通管理が統合されます。現代の道路安全施策には、速度制限、交通標識、道路標示、信号機、歩行者横断歩道、防護バリアなどが含まれ、すべて道路利用者のリスク軽減を目的としています。
技術革新も道路安全戦略の強化に寄与しています。自動ナンバープレート認識 システム、事故検知・対応メカニズム、インテリジェント交通システム（ITS）は、リアルタイムの監視、データ分析、自動警告により事故防止を可能にします。世界中の政府は、これらの技術に投資し、安全な交通環境の構築、死亡事故の削減、道路ネットワークの効率向上を目指しています。
市場概要:
世界の道路安全市場の成長は、都市化の進展と車両交通量の増加に密接に関連しています。国連によると、世界人口の55％が都市部に居住しており、この割合は2050年までに68％に増加すると予想されています。この都市化の拡大により交通渋滞と事故リスクが増加し、政府や自治体は高度な交通管理システムと道路安全対策の導入を進めています。
インテリジェント交通システム、速度自動取締、リアルタイム交通監視などの高度なソリューションは、リスク軽減に不可欠です。ITS導入により事故率が最大15％削減されると報告されています。欧州では、新車に高度運転支援システム（ADAS）の搭載が2022年までに義務付けられ、道路安全技術の普及をさらに促進しています。
主な市場ドライバー:
都市化と車両交通の増加:
都市人口の増加と道路上の車両数の増加は、先進的な道路安全ソリューションの需要を直接押し上げています。交通量の増加は事故の可能性を高め、自動化された取締、監視システム、包括的な道路安全戦略の必要性を高めます。
政府の取り組み:
世界中の政府は道路安全を優先課題とし、インフラ整備や技術導入に投資しています。国連の「道路安全行動の10年（2021～2030）」は、2030年までに死亡事故を半減することを目標としています。また、インドや欧州連合加盟国は安全対策に数十億ドル規模の予算を投入しており、米国運輸省もゼロ死亡事故を目標とした国家道路安全戦略を発表しています。これらの取り組みは市場に大きな成長機会を提供します。
市場の制約:
高い導入・維持コスト:
先進的な道路安全システムには多くの利点がありますが、導入・維持コストの高さが市場成長の大きな障壁となっています。例えば、1台の赤信号監視カメラの設置には5万～10万ドルかかり、維持管理も定期的な更新や修理が必要です。予算が限られた開発途上国では普及が遅れ、既存インフラへの統合も複雑で時間を要します。
市場機会:
インテリジェント交通管理システムおよびリアルタイム監視ソリューションの拡大
車両監視、事故検知、法執行統合のためのALPR/ANPRシステムの成長
