2024年に販売した「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ 2024」が「くじメイト」「どこプラ」で再販開始！
クオリティコンフィデンス株式会社（アニメイトグループ）は、オンラインくじサービス「くじメイト」（アニメイト通販）・「どこプラ」にて、2024年2月16日～3月11日の期間に販売した「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ 2024」の再販売を開始しました。
過去の販売で好評をいただいた「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ 2024」を、同アニメの新作オンラインくじ「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part2」の販売開始にあわせて再販売いたします。
描き下ろしとなるバニーガール姿のイラストを使用した白井黒子・初春飾利・佐天涙子のロングタペストリーや、ゆーぽん氏描き起こしのちみキャラアクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズが手に入るこの機会をどうぞお見逃しなく。
また、新作「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part2」は、新規描き下ろしイラストをデザインしたグッズを多数ラインナップし、同じく「くじメイト」（アニメイト通販）・「どこプラ」にて販売開始していますので、併せてぜひチェックしてください。
▼【再販】『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ 2024
「【再販】『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ 2024」 概要
●販売期間：2025年11月21日（金）12:00～2025年12月11日（木）23:59
●販売価格：1回825円（税込）
※送料等はサービスサイトをご確認ください。
※過去販売時にご当選の賞品とは仕様等が一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
■サービスサイトURL
くじメイト（アニメイト通販）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3301030/
どこプラ
https://www.dokoprize.com/
■賞品ラインナップ
［A賞］ロングタペストリー(全3種)
［B賞］アクリルスタンド(全3種)
［C賞］アクリルキーホルダー(全5種)
［D賞］缶バッジ(全10種)
［購入特典］缶バッジ（特典ver.）（全3種）
くじを10回ご購入毎に【缶バッジ（特典ver.）】いずれか1点（ランダム）をプレゼント！！
※特典は各サービスサイトによって配布する条件が異なる場合がございます。
▼『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part2
「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part2」 概要
●販売期間：2025年11月21日（金）12:00～2025年12月11日（木）23:59
●販売価格：1回825円（税込）
※送料等はサービスサイトをご確認ください。
■サービスサイトURL
くじメイト（アニメイト通販）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3301029/
どこプラ
https://www.dokoprize.com/
■権利表記
(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T