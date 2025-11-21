Bajune Tobeta、「Feel Like Makin’ Love」に今の空気を添えながら、アーバンR&Bとして届ける新作リリース

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX JAM」から、の最新シングル『Feel Like Makin’ Love』が、2025年11月21日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

トベタ・バジュン / Feel Like Makin’ Love

名曲 Feel Like Makin’ Love をBajune TobetaがアーバンR&Bにリメイク。

ソウルフルなGATSの歌声と洗練されたアレンジが溶け合い、クラシックに新しい息吹を与えます。

オリジナルの持つ甘美なムードをしっかりと残しながらも、そこに現代的なグルーヴと都会的な色気をまとった新しいサウンド。

おしゃれさとチルアウトな空気感も持ち、優しくしっとりとした歌声が融合して奏でる雰囲気は、夜のドライブやラウンジシーンに最適です。

夜の街の灯りのようにふわりと心を照らす、極上のラブソングです。

作品詳細

▶https://croixjam.com/release/crjm-1100/

タイトル：Feel Like Makin’ Love

アーティスト：トベタ・バジュン

配信日：2025年11月21日(金)

レーベル：CROIX JAM

YouTubeで簡単試聴▶ https://lnk.to/R8tbUh1S45

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/PKPcwWUB21

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

トベタ・バジュン / Inner Circle

作曲家・音楽プロデューサーとして独自の音世界を築いてきた Bajune Tobeta（バジュン・トベタ） が、LA拠点のラッパー Black Prez を迎えた新曲「Inner Circle」。

繊細かつ洗練されたトラックに、Black Prezによる詩的なリリックが深みを与え、静けさと感情の余白が共鳴するような一曲に仕上がっている。

「Inner Circle」は、自分自身と向き合いながら、限られた仲間＝“インナーサークル”との絆を確かめていく、内なる旅の物語。



柔らかなビートとジャジーなコード進行が、都市の喧騒のなかでも静かに寄り添い、聴く人の心の奥にやさしく響いていく。

夜の静けさに寄り添うサウンドに、詩的なリリックが浮かび上がる──“心の輪郭”をなぞるように。

作品詳細

▶https://croixjam.com/release/crjm-1098/

タイトル：Inner Circle

アーティスト：トベタ・バジュン

配信日：2025年9月12日(金)

レーベル：CROIX JAM

YouTubeで簡単試聴▶ https://lnk.to/ofoQ4pWt45

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/KLVGg7MK21

トベタ・バジュン プロフィール

トベタ・バジュン

2008年、葉加瀬太郎氏のレーベルよりリリースされたトベタ・バジュンのソロアルバム「青い蝶」は、坂本龍一、大貫妙子、高橋幸宏、高野寛、キリンジの堀込泰行など豪華アーティストが参加し、高く評価されました。



その後も、AOKI takamasaやアトム・ハートをゲストに迎えた「African Mode (2010年)」や、坂本美雨、アート・リンゼイ、ニコラ・コンテ、野宮真貴らを招いた「TOKYO GALAXY(2015年)」など、数々のソロアルバム、シングルをリリースし、幅広い音楽ファンから支持されています。



「すばらしい新世界～RELAX WORLD～(2021年)」では、Chara、堂珍嘉邦(ケミストリー）、Muummy-D、杉山清貴、浅香唯らがゲスト参加し、更なる高みを目指す意欲的な内容となっています。



トベタ・バジュンの音楽は、ジャズや映画音楽、シティポップをベースに、流麗なピアノの音色とビートで叙情的に描かれます。その魅力的な音楽は、海外でも高く評価され、Shing02をfeat.したローファイHipHop「Space Loungin’」は世界にまで波及し注目が集まっています。





Official Site

▶http://www.bajune.com/

X

▶https://twitter.com/bajunetobeta

Instagram

▶https://www.instagram.com/bajunetobeta/

Facebook

▶https://www.facebook.com/bajunetobeta/

YouTube

▶https://www.youtube.com/channel/UCuX18BYXSxltKUNlkRq914w



Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

YouTube Ch.▶youtube.com/@RELAX_WORLD

“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app

より良い毎日のために 癒やしと眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.jp/

「世界の瞑想と眠りを変える」RELAX WORLDブランドのX公式アカウント

RELAX WORLD 広報部 X

▶https://x.com/relaxworld_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。