牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪市、以下、牛乳石鹸）は、服を着たまま洗髪できるポータブル洗髪デバイス「SUSUGU（ススグ）」が、Beautyおよび関連領域をイノベーションの面で最もリードした企業・プロジェクトを表彰する『The 6th Japan BeautyTech Awards | 2025』にて、準大賞を受賞しましたことをお知らせいたします。





Japan BeautyTech Awardsは、株式会社アイスタイル が主催し、日本国内で企業活動を行う企業やプロジェクトが提供している、美容・ファッション・ウエルネス・ヘルスケア関連領域、またはそれらの業界をまたがり「人を幸せにするイノベーション」としての可能性をもつ「商品・サービス」「技術」「活動・取り組み」等を表彰するものです。（ 引用：Japan BeautyTech Awards ）

審査は各方面で活躍する5人の審査委員によって「革新性」「事業性」「技術性」「社会性」「内発性」という５つの審査評価基準に沿って行われ、今回の受賞にあたっては、「『いつでもどこでも“心地よい清潔”を提供する』というミッションを掲げ、介護や避難所などの現場でのアンメットニーズの充足に取り組む社会性の高い新規事業。革新的なコンセプトに基づき実用性のある製品として開発、上市に漕ぎつけた。」との審査委員のコメントをいただきました。

◎新規事業室 室長 江越 亮一のコメント

「いつでもどこでも心地よい清潔」を届けるという私たちの挑戦が、革新性や社会性 の高さが 評価されたことを大変嬉しく思います。今後もお客様の声から学び、より多くの方へSUSUGUを体験いただく事で「新しい清潔のカタチ」の普及に取組んでまいります。





■ポータブル洗髪デバイスセット「SUSUGU」＿販売価格23,870円（税込）

SUSUGUは、いつでも、どこでもここちよい清潔を届けるため開発した、新しい洗髪体験を提供するデバイスセット（ミストブラシ、ミストシャンプーの２アイテム）です。けがや病気によって、入浴が困難な方や介護が必要な方はもちろん、入院や災害時など、幅広い場面での活用を想定しています。

＜SUSUGU公式WEBサイト＞ https://susugu.jp/

＜SUSUGU紹介動画＞ https://youtu.be/ygL3MNA9bA4

◎ススグ ミストブラシ

ブラシ部のノズルからミストを噴射。

ブラシでとくことで、髪の毛をかき分け、地肌に直接水をあてることができます。

使用後はブラシを取り外し丸洗いできるので衛生的です。

タンクには約90mLの給水できます。

充電：USB Type-C

本体：W７３×D８８×H250ｍｍ

重量：310ｇ

＊単品での販売はございません。



ススグ ミストブラシ



◎ ススグ ミストシャンプー

牛乳石鹸が長年培ってきた洗浄技術のつまった、泡立たないミストシャンプー。

頭皮全体に吹き付けることで皮脂や汚れを浮かすことができます。

浮かび上がった皮脂汚れは水となじみやすい形になり、少量の水でも洗い流すことができます。

容量：200mL（洗髪回数 約50～60回分）

＊単品販売価格 1,870円（税込）



ススグ ミストシャンプー



■SUSUGUは、YUAGARI project（ユアガリ プロジェクト）から誕生

YUAGARI projectとは、人生100年時代を視野に入れて活動する牛乳石鹸が「自由自在に、オフろう。」をテーマに掲げ、これまでお風呂場の中でしか実現できなかった清潔の価値やほっこり感を、お風呂場以外でも実現する挑戦です。

牛乳石鹸は、今後も「新しい清潔のカタチを共に生みだす YUAGARI project」の第一弾プロダクトであるSUSUGUを通じて、人々の暮らしをより快適で心地よいものにしてまいります。

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

