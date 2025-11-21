BMWグループ、自動車ソフトの全体挙動を統合して可視化できるツールが必要とされ、Tracealyzerはこれら要件を満たすツールとして注目し、SDV開発の継続的オブザーバビリティ基盤評価に採用

写真拡大

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335031&id=bodyimage1】

2025年11月21日 - 東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社（スウェーデンに拠点を置くPercepio社日本総代理店）は、国内で販売および技術支援を行う Percepio社の組込み可視化ツール Tracealyzer が、このたび BMWグループの次世代ソフトウェア定義車（SDV）開発プロジェクト に採用されました。

自動車産業では現在、電動化と並行して ソフトウェアの高度化・巨大化 が急速に進み、車両機能のアップデートや新しい価値提供は“ソフトウェアが中心”となる時代に移行しています。
特にSDV開発では、**開発・テスト・検証の全段階におけるソフトウェア実行状況の把握（Observability：可観測性）**が必須となっています。

BMWグループは、数千万行規模のコードで構成される車載ソフトウェアの品質を確保するため、ソフトウェア挙動をタイムラインで深く理解する必要があり、その目的にTracealyzerが最適と評価されました。

◆ Tracealyzer採用の背景：SDV化による開発課題
BMWグループが抱えていた主な課題は次の通りです：

● ソフトウェアの複雑化
・　数十～数百のタスクがリアルタイムに並行動作
・　マルチコア・マルチスレッド化が進み従来のログでは把握不可能

● 予測困難な不具合の増加
・　レースコンディション
・　優先度逆転
・　タイミング依存の不具合
など、再現性が低い問題の検出が困難に

● 新世代E/Eアーキテクチャへの移行
・　ドメイン／ゾーン型アーキテクチャ
・　OTAアップデート対象範囲の拡大
・　AUTOSAR Adaptive、Linuxベース環境との共存

こうした技術変革を背景に、リアルタイムで状態を把握できる可視化ツールが必須となり、Tracealyzerが採用されました。

◆racealyzerが提供する主な価値
BMWグループが評価したポイントは以下の通りです：
1. ランタイム挙動の可視化（Execution Timeline Visualization）
・　タスク、スレッド、割込みの動作がミリ秒以下の粒度で見える化
・　マルチコア稼働状況を直感的に把握でき、負荷集中やボトルネックを素早く発見

2. 性能最適化（Performance Profiling）
・　CPU使用率
・　タスクの実行時間分布
・　メモリ利用量
・　イベント発生頻度
を詳細に分析可能

3. 異常検知と原因追跡（Causal Analysis）
・　レースコンディション
・　優先度逆転
・　デッドロック
・　タイミングエラー
など、従来のログでは把握できない低再現性バグの特定が大幅に容易に

4. AUTOSAR・Linux・RTOSなど広範な環境をサポート
FreeRTOS、Zephyr、ThreadX、SafeRTOS、Linuxなど
自動車業界で一般的なRTOS・環境に対応

5. 継続的オブザーバビリティ（Continuous Observability）
・　走行中の車載ソフトウェアを常時監視可能な記録ポイントとして活用可能
・　SDV開発に最適な設計思想

BMWのボディ系／コンフォート系機能（Body & Comfort Systems）は特にタイミング依存が強く、Tracealyzerの可視化が機能の安定性と品質向上に寄与します。

◆Percepio CEO コメント
Percepio AB CEO Andreas Lifvendahl 氏は次のように述べています：

“BMWグループによるTracealyzer採用は、当社テクノロジーへの非常に大きな評価です。
現代の自動車は極めて複雑な組込み環境であり、ミッションクリティカルなアプリケーションにおける継続的オブザーバビリティの重要性を象徴しています。”