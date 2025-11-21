¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡ÛÇÙ¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÆÏ¤±¤ÆÄ¹¤¯Î±¤Þ¤ëµ¡Ç½ÀµÛÆþÊ´ËöÌô¤òÀß·×
µÛÆþÊ´ËöºÞ¤Ï¡¢ÓÃÂ©¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÆµÛ´ï·Ï¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬Âç¤¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¾ëÂç³ØÌô³ØÉô¤Î±üÅÄ ÃÎ¾ ½Ú¶µ¼ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎµÛÆþÊ´ËöºÞ¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤¦¤ë¡¢µÛÆþ¤Ë¤è¤êÌôÊª¤ÎÇÙÆâÁ÷Ã£¤ÈÇÙÆâÂÚÎ±¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÊ´ËöÈùÎ³»Ò¤òºîÀ®¤¹¤ëÊýË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢Elsevier B. V.¼Ò¤¬½ÐÈÇ¤¹¤ë¹ñºÝ³Ø²ñ»ï¡ÖJournal of Pharmaceutical Sciences¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦Ç´ËìÉÕÃåºÞ¤ÈÊ¬»¶Êä½õºÞ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ãæ¶õÂ¿¹¦À¤ËÉÙ¤àÊ´ËöÈùÎ³»Ò¤ò´ÊÊØ¤ËºîÀ®
¡¦Ê¬»¶Êä½õºÞ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê´ËöÈùÎ³»Ò¤Îµ¤ÃæÊ¬»¶À¡¦ÇÙÁ÷Ã£À¡¦ÂÑµÛ¼¾À¤ò²þÁ±
¡¦¾®Æ°Êª¤Ø¤Îµ¤´ÉÆâÅêÍ¿¤Ç¡¢ÆÇÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÇÙÆâ¤Ç¤ÎÌôÊªÂÚÎ±À¤Î¸þ¾å¤òÃ£À®
¡Ú¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡Û
µÛÆþÊ´ËöºÞ¤Ï¡¢É¸ÅªÉô°Ì¤ÎÇÙ¤ËÌôÊª¤òÄ¾ÀÜ¤«¤ÄÈó¿¯½±Åª¤ËÁ÷Ã£¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÈÍÑ´ÊÊØÀ¤äÊÝÂ¸°ÂÄêÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê°åÌôÉÊÀ½ºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÓÃÂ©¤ä´¶À÷¾É¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÆµÛ´ï·Ï¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬Âç¤¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÍÑÅª¤ÊµÛÆþÊ´ËöºÞ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤ä·Á¾õ¤Ê¤ÉÎ³»Ò¹½Â¤¤ÎåÌÌ©¤ÊÀ©¸æ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤½èÊý¡¦À½Â¤µ»½Ñ¤ÏÌ¤¤À³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢µÛÆþ¤·¤¿Ê´ËöÈùÎ³»Ò¤¬µ¤Æ»¾åÈé¤ËÄÀÃå¤¹¤ë¤È¡¢Ç´ËìÀþÌÓ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹Ãí1)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ÆµÛ´ï·Ï¤ËÆÃÍ¤ÎËÉ¸æµ¡¹½¤Ë¤è¤êÇÓ½ü¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ºîÍÑ¤ÎÃ»½Ì¤ä¸º¼å¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Ê´ËöÈùÎ³»Ò¤ÎÀ®Ê¬¤ËÇ´ËìÉÕÃåºÞ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤Æ»¾åÈé¤Ø¤ÎÉÕÃåµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÌôÊª¤ÎÇÙÆâÂÚÎ±¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÇÍ¤ÎÇ´À¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÎ³»Ò´Ö¤Î¶Å½¸À¤¬ÁýÂç¤¹¤ë·ë²Ì¡¢µÛÆþºÞ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÎÉ¹¥¤Êµ¤ÃæÊ¬»¶À¤ª¤è¤ÓÇÙÁ÷Ã£À¤ÎÃ£À®¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢µÛÆþºÞ±þÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿ÄãÌ©ÅÙ¤ÎÊ´ËöÈùÎ³»Ò¤ò´ÊÊØ¤ËÀ½Â¤²ÄÇ½¤ÊÊ®Ì¸µÞÂ®Åà·ë´¥Áç (SFD)Ãí2)¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç´ËìÉÕÃåºÞ (¥á¥Á¥ë¥»¥ë¥í¡¼¥¹ (MC))¤ÈÊ¬»¶Êä½õºÞ (¥í¥¤¥·¥ó (Leu)¤ª¤è¤Ó¥¸¥í¥¤¥·¥ó (diLeu))¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿SFDÈùÎ³»Ò¤ò¿·¤¿¤ËºîÀ®¤·¡¢µÛÆþºÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬ÍÑÀ¤Ê¤é¤Ó¤ËÌôÊª¤ÎÇÙÆâÂÚÎ±¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæÆâÍÆ¡Û
ºîÀ®¤·¤¿SFDÈùÎ³»Ò¤òÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ç´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À®Ê¬¤Ë¤è¤ëÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎSFDÈùÎ³»Ò¤¬10-20 µm¤ÎÄ¾·Â¤ÇÃæ¶õÂ¿¹¦À¤ËÉÙ¤àµå¾õ¹½Â¤¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ (¿Þ£±)¡£
¼¡¤ËSFDÈùÎ³»Ò¤ÎÊªÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢MCÃ±ÆÈ¤«¤éÀ®¤ëSFDÈùÎ³»Ò¤Ç¤Ï¡¢Î³»ÒÆ±»Î¤Î¶Å½¸¤Ë¤è¤êµ¤Ãæ¤ÇÊ¬»¶¤·Æñ¤¯¡¢¤Þ¤¿µÛ¼¾¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤«¤é¤â¡¢µÛÆþºÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Leu¤Þ¤¿¤ÏdiLeu¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SFDÈùÎ³»Ò¤Îµ¤ÃæÊ¬»¶À¤ÈÂÑµÛ¼¾À¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢ÇÙÁ÷Ã£Î¨¤¬Ìó4%¤«¤é20-25%¤Þ¤Ç¸²Ãø¤ËÁýÂç¤·¡¢¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤¿µÛÆþºÞ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÇÙÁ÷Ã£Î¨¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿ (É½£±)¡£
¤³¤ì¤é¤ÎSFDÈùÎ³»Ò¤ò¥Þ¥¦¥¹¤Ëµ¤´ÉÆâÅêÍ¿¤·¤¿¸å¡¢¥â¥Ç¥ëÌôÊª¤È¤·¤Æ´ÞÍ¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥·¥¢¥Ë¥ó¥°¥ê¡¼¥óÍ³Íè¤Î¶áÀÖ³°·Ö¸÷¤òin vivo·Ö¸÷¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°Ãí3)¤Ë¤è¤ê·Ð»þÅª¤Ë¸¡½Ð¡¦²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢MC¤ò´Þ¤à¿åÍÏ±Õ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËSFDÈùÎ³»Ò¤Ç¤â¡¢MC¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤ICG¿åÍÏ±Õ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÙ¶É½ê¤Ç¤è¤êÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¯¤¤·Ö¸÷¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢MC´ÞÍ¤Ë¤è¤ëÇÙÆâ¤Ç¤ÎÌôÊªÂÚÎ±À¤Î¸þ¾å¸ú²Ì¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ (¿Þ£²)¡£°ìÊý¡¢ÇÙ¾ã³²À¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂ¬Äê¤·¤¿ÂÎ½Å¡¦ÇÙ½ÅÎÌ¡¦Æ°Ì®·ì»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¡¦µ¤´É»ÙÇÙË¦Àö¾ô±ÕÃí4)Ãæ¤ÎÍ³ËºÙË¦¿ô¤ËÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤é¤ÎSFDÈùÎ³»Ò¤Î¹â¤¤°ÂÁ´À¤¬±®¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
º£¸å¤Ï¡¢Â¾¤ÎÇ´ËìÉÕÃåºÞ¤ÎºÎÍÑ¤äÊ¬»¶Êä½õºÞ¤È¤Îº®¹çÈæ¡¢Ê®Ì¸¡¦´¥Áç¾ò·ï¤Ê¤É¡¢½èÊý¡¦À½Â¤¾ò·ï¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¤«¤é³Ë»À¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌôÊª¤Ë±þÍÑ¤·¡¢Í¸úÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦µæ½õÀ®¶â¡Û
ËÜ¸¦µæ¤ÏJSPS²Ê¸¦Èñ JP21890278¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍÑ¸ì¤Î²òÀâ¡Û
1¡Ë Ç´ËìÀþÌÓ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹
µ¤Æ»Æâ¤ÇÎ³»Ò¤¬Ç´Ëì¾åÈé¤ËÄÀÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾åÈé¾å¤ÎÀþÌÓ±¿Æ°¤Ë¤è¤êÎ³»Ò¤ò°öÆ¬Êý¸þ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹½üµîµ¡Ç½¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ´ï·Ï¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥´¥ß¤äºÙ¶Ý¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸ÂÎËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Ë¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤¬¤Ï¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢Äã²¹¡¦Äã¼¾ÅÙ¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ÎºîÍÑ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
2¡Ë Ê®Ì¸µÞÂ®Åà·ë´¥Áç (spray freeze drying: SFD)
À®Ê¬ÍÏ±Õ¤ò±ÕÂÎÃâÁÇÃæ¤ËÊ®Ì¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ÕÅ©¤ò½Ö´ÖÅà·ë¤·¡¢Åà·ë´¥Áçµ¡Æâ¤Ç¾º²Ú¤Ë¤è¤êÍÏÇÞ¤ò½üµî¤¹¤ë´¥Áçµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£Åà·ë¤·¤¿±ÕÅ©Ãæ¤ÎÍÏÇÞ¤¬½üµî¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ç¶õÆ¶¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Ãæ¶õÂ¿¹¦À¤ËÉÙ¤àµå¾õ¤ÎÊ´ËöÈùÎ³»Ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åà·ë¤·¤¿±ÕÅ©¤ÎÉ½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÅà·ë´¥Áç¤è¤ê¤â´¥Áç»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡Ë in vivo·Ö¸÷¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°
À¸¤¤¿¾õÂÖ¤ÎÆ°Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤«¤éÈ¯¤¹¤ë¶áÀÖ³°·Ö¸÷ (ÁÈ¿¥Æ©²áÀ¤¬¹â¤¤)¤òÈó¿¯½±Åª¤Ë¸¡½Ð¤·¡¢²èÁü²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÌôÊª¤ÎÂÎÆâÆ°ÂÖ¤ä°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¤òÉ¾²Á¡¦²òÀÏ¤¹¤ë¤Î¤ËÈÆÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡Ë µ¤´É»ÙÇÙË¦Àö¾ô±Õ
À¸Íý¿©±ö¿å¤ä¥ê¥ó»À´Ë¾×±Õ¤Ê¤É¤òµ¤Æ»Æâ¤ËÃíÆþ¤·¡¢ÇÙÆâ¤Î±ÕÀÀ®Ê¬¤äºÙË¦¤ò²ó¼ý¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÇÙ¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¸¡ºº¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÙ±ê¤Ê¤É¤Î¾ã³²¤òÀ¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÃæ¤ÎÍ³ËºÙË¦¿ô (Í·Áö¤·¤¿¹¥Ãæµå¤Ê¤É)¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜÏÀÊ¸¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Development of an inhaled spray-freeze-dried powder composed of methyl cellulose and a dispersion enhancer for prolonged pulmonary drug retention and high aerosol performance
Ãø¼Ô¡§Motoki Sugiura, Tomoyuki Okuda, Hirokazu Okamoto
·ÇºÜ»ï¡§Journal of Pharmaceutical Sciences
·ÇºÜÆü¡§2025Ç¯7·î16Æü
DOI¡§10.1016/j.xphs.2025.103907
URL¡§ https://doi.org/10.1016/j.xphs.2025.103907
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¦¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡Ì¾¾ëÂç³Ø Ìô³ØÉô ½Ú¶µ¼ø¡¡±üÅÄ ÃÎ¾¡Ê¤ª¤¯¤À ¤È¤â¤æ¤¡Ë¡¡
¡¡TEL¡§052-839-2654¡¡¡¡E-mail¡§tokuda@meijo-u.ac.jp
¡¦¹ÊóÃ´Åö
¡¡Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
¡¡TEL¡§052-838-2006¡¡¡¡Email¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
