¡Ö¤¤¤Þ¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¡ÊQWS¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¤Î¤´°ÆÆâ¡Ê12/3¡Ë
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢SHIBUYA QWS¡Ê½ÂÃ«¥¥å¡¼¥º¡Ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÆ£°æµ±É×ÁíÄ¹¡¢»º¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¤ë¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¹½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½Ñ¤È¼ÂÁ©¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ö¤¤¤Þ¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡×³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û
¡¡2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë18¡§00¡Á20¡§00 ¡Ê³«¾ì¡¡17¡§30¡¢º©¿Æ²ñ¡¡20¡§00¡Á21¡§00¡Ë
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û
¡¡SHIBUYA QWS¡Ê½ÂÃ«¥¥å¡¼¥º¡Ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Û¡¼¥ë¡Ê½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢15³¬¡Ë
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡ÛÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡¦ÅìµþÂç³Ø
¡Ú»²²ÃÂÐ¾Ý¡Û¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú»²²Ã¿½¹þ¡Û°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://peatix.com/event/4599574/view
¢£PROGRAM
¡Ú³«²ñ°§»¢¡ÛÃæÀî½ã ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ·úÃÛÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô ½Ú¶µ¼ø¡¢¿·³Ø´ÄÀßÃÖ½àÈ÷¼¼
¡Ú³«ºÅ·Ð°ÞµÚ¤Ó¼ñ»ÝÀâÌÀ¡ÛÌî¾ëÃÒÌé ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ³ØÄ¹
¡ÚÂè°ìÉô¡ÛÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÁÏÂ¤
¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Î³¤¤Ø¡§ÅìµþÂç³Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡×¡¡Æ£°æµ±É× ÅìµþÂç³Ø ÁíÄ¹
¡ÖÁÏÈ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø´Ä¤Î¿·Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡¡ÇòÌÚ¾°¿Í ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø Íý¹©³ØÉô ¶µ¼ø¡¢¿·³Ø´ÄÀßÃÖ½àÈ÷¼¼ ¼¼Ä¹
¡ÚÂèÆóÉô¡Û»º³Ø¤ÎÎÎ°è¤ò¸ò¤¨¤¿Ì¤Íè¤Ø¤ÎÄó¸À
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤«¤é¡×
¡¦ß·ÅÄ¹ÀÆó¡¡Takram ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡¦»°¹¥¸À»¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ¼Ô
¡¦¾¾ËÜ²ÖÀ¡¡¡ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¥¿¥ê¥¹¥È
¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
¡ü¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡
¡¦Ï¡ÃÓ¸ø°Ò¡¡ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿²Ê³ØÉô ÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡¦Â¼°æ °ì¡¡ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ¿·³Ø´ÄÀßÃÖ½àÈ÷¼¼ ½Ú¶µ¼ø
¡ü¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È
¡¡Æ£°æµ±É×¡¦Ìî¾ëÃÒÌé¡¦ÇòÌÚ¾°¿Í¡¦ß·ÅÄ¹ÀÆó¡¦»°¹¥¸À»¡¦¾¾ËÜ²ÖÀ¡
¡ÚÊÄ²ñ°§»¢¡Ûºä°æÊ¸ ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø Éû³ØÄ¹
¡Úº©¿Æ²ñ¡Û¼«Í³»²²Ã
¡ûSHIBUYA QWS
¡¡https://shibuya-qws.com/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
´ë²è¡¦¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÄé1-28-1
¥á¡¼¥ë¡§toshidai-pr@tcu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
