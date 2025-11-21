営口の美しい風景

【営口（中国）2025年11月21日新華社＝共同通信JBN】遼寧省営口市は近年、ユニークな「海に沈む夕日」の光景がネット上で急速に話題を呼び、国内の人気文化観光地となっています。毎晩、夕暮れ時には、100キロを超える海岸線に沿って黄金色の太陽の輝きがきらきらと波に反射します。「海上の夕日の息をのむような壮大な光景」の荘厳な景色に多くの観光客が引き付けられ、立ち止まって称賛します。「海の夕日を眺めよう、営口の西海岸に行こう」は、観光客の間で合言葉になっています。

東方が海に面した大半の沿岸都市と異なり、営口は渤海の湾曲部に位置するというユニークさに恵まれ、人々は夕日が海に沈んでいく様子を完璧に目撃することができます。この独特な自然環境により、営口は中国で数少ない「西海岸都市」の一つとなり、文化観光の発展に独自の基盤を築いています。

周辺の地域も豊かな資源とつながっています。観光客は遼河の河口の壮麗さを称賛し、永遠角湿地の生態学的な美しさを楽しみ、清朝時代に築かれた沿岸防衛要塞である西砦の史跡を探索し、100年に及ぶ遼河老街の痕跡を体験することができます。営口は生態系の回復やインフラの改善によって、「夕日」知的財産を増強し、鳥の渡りや温泉などのさまざまな資源を結び付け、文化、スポーツ、観光の一体化を促進しています。これにより、西海岸は生態系、文化、レジャーをまとめた総合的な文化観光ベルトへと変わり、「夕日の魅力」は市場を活性化するための固有のトラフィックパスワードとなっていきます。

ソース： Publicity Department of the CPC Yingkou Municipal Committee