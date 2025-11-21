輸入物販事業を展開するJAPAN CROWDFUNDING(所在地：福岡県)は、骨盤を支え、心地よい姿勢をキープする車用クッション「スゴい腰レザー」を、応援購入サービスMakuake(マクアケ)にて、2025年11月22日より先行販売を開始いたします。





大人気シリーズの新商品「スゴい腰レザー」









■シリーズ累計応援購入1億円超！前作ユーザーの声から生まれた進化モデル

累計応援購入金額が1億円を超える「スゴいシリーズ」(自社調べ)から、前作「スゴい腰」のユーザーの声を受けて誕生した進化版「スゴい腰レザー」が登場。





「長時間の運転で腰が痛い」「姿勢が崩れて疲れる」―

そんな声に応えるべく、今回は“腰に当てる”のではなく“骨盤を包み込む”という新発想の構造を採用。





車のシートと背中のわずかな隙間を的確に支え、自然で負担の少ない姿勢を保ちやすく設計しました。

座るたびに包み込まれるような安心感を感じられるのが、このフィット構造の最大の魅力です。









■秋冬の冷え・姿勢の崩れ対策にちょうどいい

秋から冬にかけては、冷えによる筋肉のこわばりや姿勢の乱れで、腰の負担を感じやすくなります。

「スゴい腰レザー」は、背骨と骨盤を自然な角度で支える立体デザインを採用し、体温が下がりやすい時期でも、温もりを感じるような安定姿勢をキープ。帰省や旅行での長時間ドライブや、毎日の通勤時にも、“ラクな姿勢”を保ち続けます。









■製品の特長

●【骨盤を包み込む新構造】座るたびに感じる“安定と安心感”

腰に当てるのではなく、骨盤を包み込むように支える独自構造。

背中から腰へのカーブに沿う立体形状が、骨盤を正しい位置でサポートし、姿勢のぐらつきを防ぎます。

厚みと角度を緻密に計算することで、無理な姿勢矯正をせず自然に“ラクな姿勢”を保てます。





厚みと角度を緻密に調整





包み込まれるような安心感





●【高反発×高耐久フォーム】へたりにくく、長く快適に使える

内部フォームは形状保持性に優れ、長期間使用してもへたりにくい構造。

中材を前作比150％に増量し、弾力と復元力のバランスを最適化しました。

体重移動や振動にも自然に追従し、長距離運転でも安定した座り心地を保ちます。





150％増量でへたりにくさを強化





●【自分に合った高さに調整可能】体格・座高に合わせてフィット

腰当て部分は上下に可動するため、体格やシート位置に応じてベストポジションを調整可能。

「もう少し上がいい」「下で支えたい」といった要望にもワンタッチで対応し、“自分にちょうどいい位置”をすぐに見つけられます。





体型に合わせて調整可能





上下に可動





●【通気性と快適性の両立】季節を問わず快適に使える

背面と内部の通気経路が空気の流れをスムーズにし、長時間座っても蒸れにくい設計。

夏はサラッと、冬はしっとりとした質感で、1年を通して快適に使えます。

汗やホコリなどの汚れも中性洗剤で拭くだけで簡単にケアでき、常に清潔な状態を保てます。





蒸れを感じにくい快適設計





通気性が良くお手入れ簡単





●【上質レザー×高級インテリア調デザイン】

上質なブラックレザーを採用し、クッションというより“純正インテリアの一部”のような仕上がり。

ほどよい光沢があり、車内の雰囲気を損なわず長く使っても高級感をキープします。

どんな車にも合うブラック1色で、「迷わず選べる」「飽きのこない」デザインに統一しました。





高級レザー際立つシンプルテザイン





素材には高品質なブラックレザーを採用





●【工具不要の簡単設置】わずか数秒で安定

ベルトを通すだけでしっかり固定できるシンプル構造。

工具不要で、誰でもすぐに取り付け・取り外し可能。

ドライバーはもちろん、家族や同乗者の座席にも手軽に設置できます。













スゴい腰レザー構造









■Check Point｜車外でも快適に使える！

「スゴい腰レザー」は車内だけでなく、在宅ワーク・勉強・リビングチェアなどさまざまなシーンで活躍します。

座る姿勢を自然に支える構造は、長時間のデスクワークや学習時にも効果的。

リモート勤務中のパソコン作業や、受験勉強で座りっぱなしの学生、妊婦や高齢者など姿勢をサポートしたい方にもおすすめです。









■スゴい腰レザーを使うべき人7選

(1) 長時間の運転で腰や背中に負担を感じている方

毎日の通勤や営業など、座りっぱなしの運転をラクに快適に。





(2) 冬場の冷えや姿勢の崩れに悩む方

骨盤を包み込む設計で、体がこわばりやすい季節でも自然な姿勢をキープ。





(3) 子どもの送り迎えや家族ドライブが多い方

短時間の運転でも体がラク。助手席・後部座席でも快適に使えます。





(4) デスクワーク中心の30～50代の方

車以外でも使える万能クッション。在宅勤務や勉強中の姿勢サポートにも最適。





(5) 家事や育児で忙しい毎日を送る方

立ち座りの多い日常でも、座る時間を少しでも快適に。





(6) 健康意識が高く、姿勢ケアを大切にしている方

筋力や柔軟性の変化を支え、無理のない姿勢をサポート。





(7) 車内のインテリアにもこだわりたい方

上質レザー仕上げで、車内を引き締める高級感をプラス。





人間工学に基づいた立体デザインを採用





絶妙なカーブが骨盤を支える





■販売概要

【商品名】スゴい腰レザー

【価格】販売予定価格：16,500円(税込)

【Makuake特別価格】最大33％OFF：11,055円(税込・送料無料)

【販売期間】2025年11月22日～2026年1月12日

【販売ページ】 https://www.makuake.com/project/sugoi22/









■JAPAN CROWDFUNDINGについて

クラウドファンディングを通じて、“あったらいいな”を形にする商品開発を行うD2Cブランド。

これまでに「スゴいモバイルバッテリー」「スゴいケーブル」「スゴいくび」など、

日常を快適にするヒット商品を多数展開。

シリーズ累計応援購入金額は1億円を突破し、Makuakeでも高い評価を得ています。