Audi Twin Cup World Final¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¥Ä¥¤¥ó¡ÊÁí¹ç¡ËÉôÌç Âè2°Ì¤ËÆþ¾Þ
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡§¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¡¥·¥§¡¼¥Ñ¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Á20Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè20²óAudi Twin Cup World Final¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥Ä¥¤¥ó¥«¥Ã¥× ¥ï¡¼¥ë¥É ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¥Ä¥¤¥ó¡ÊÁí¹ç¡ËÉôÌç¤ÇÂè2°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£8Ì¾¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶¯²½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇËá¤¤¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»Ç½¤È·Ð¸³¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸«»ö±É´§¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ü Audi ÀçÂæËÌ¡¡¿ûÌî ·É²ð
¡ü AAA ÂçÊ¬¡¡»³¼¼ µ®ÍÎ
¡üAudi ÃÓÂÞ¡¡Å·Ìî Ãè
¡üAudi ÆÁÅç¡¡»³ÅÄ ·ÉÂÀ
¡üAudi ÊõÄÍ¡¡ã·Æ£ Âó°Õ
¡üAAA Ä¹Ìî¡¡µÜÈø Í¦´ð
¡üAudi ·§ËÜ¡¡Âçã¡ ¿ôÉÒ
¡üAudi ¹¾¸ÍÀî¡¡ÀõÌî ½¤°ì
Audi Twin Cup¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ»Ç½¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¥É¥¤¥ÄËÜ¼Ò¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¿·¼Ö¡¢Ãæ¸Å¼Ö¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥»¡¼¥ë¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤ËÎ¾¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò¶¥¤¦Twin¡Ê¥Ä¥¤¥ó¡Ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÏÁ´À¤³¦17¤«¹ñ¤Ë¤è¤ëÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâ·è¾¡Âç²ñ¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿·×8Ì¾¤Ç¡¢¤½¤Î¸å10·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿World Semi-Final¡ÊÀ¤³¦Âç²ñ Í½È÷Í½Áª¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Èµ»Ç½¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢º£²ó¤Î World Final¡ÊÀ¤³¦Âç²ñ·è¾¡¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëµ»Ç½¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï·×3²ó±ä¤Ù9Æü´Ö¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï·×2²ó±ä¤Ù6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ç½É¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â·«¤êÊÖ¤·¼«¼ç³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢World Final¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆþ¾Þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹µ»½Ñ¡¦¥»¡¼¥ë¥¹µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥óÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÉôÌç¤Î³ÆÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÄÊÌÍ¥¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè20²ó Audi Twin Cup World Final¤ÎÆþ¾Þ¹ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãÆþ¾Þ¹ñ¡ä
¥Ä¥¤¥ó¡ÊÁí¹ç¡ËÉôÌç
1°Ì ¥Ù¥ë¥®¡¼
2°Ì ÆüËÜ
3°Ì ¥¢¥á¥ê¥«
¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç
1°Ì ¥«¥Ê¥À
2°Ì ¥¹¥¤¥¹
3°Ì ´Ú¹ñ
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç
1°Ì Ãæ¹ñ
2°Ì ¥É¥¤¥Ä
3°Ì ´Ú¹ñ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹ÊóÉô
ÆüËÜ¸ìÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.audi-press.jp/press-releases/2025/s5n52g0000004uju.html
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥×¥ì¥¹ ¥»¥ó¥¿¡¼
https://www.audi-press.jp/index.html
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html