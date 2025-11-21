¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ØÅìµþ¥¨¥³¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û½»Âð¤¬¡Ô¥Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¾Þ¡Õ¤ò¼õ¾Þ
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û½»Âð¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÊÀî Åµµ×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅìµþ¥¨¥³¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡×¡Ê¼çºÅ¡§ÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ô¥Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¾Þ¡Õ¤ò1ÉôÌç¤Ç¡¢ ¡Ô¥Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¾Þ¡Õ¤ò2ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤â¹¹¤Ê¤ë½»Âð¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Î²÷Å¬À¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë²È¤Å¤¯¤ê¡¦³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅìµþ¥¨¥³¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎáÏÂ7Ç¯4·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ö·úÃÛÊª´Ä¶Êó¹ð½ñÀ©ÅÙ¡×(¢¨)¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¼Ô¤Î¼èÁÈ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ ´Ä¶ÀÇ½¤Î¹â¤¤·úÃÛÊª¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍßÅª¤Ê»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥ÎÉ»öÎãÅù¤Î¶¦Í¡¢ÅÔÌ±¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÃÛÊªÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¼±¾úÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
(¢¨)Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Åù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·ÃÛ½»ÂðÅù¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤äÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Î³ÎÊÝÅù¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÀ©ÅÙ
ÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/ecoaward
¢£¼õ¾ÞÆâÍÆ
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ6Ç¯10·î1Æü¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢·úÃÛ³ÎÇ§ºÑ¾Ú¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛ½»ÂðÁ´Åï¤¬¡Ö·úÃÛÊª´Ä¶Êó¹ð½ñÀ©ÅÙ¡×¤ËÄê¤á¤ë´ð½à¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¢¨1)¡¡·úÃÛÊª´Ä¶Êó¹ð½ñÀ©ÅÙ¤ÇÄê¤á¤ëÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥Í¡¢ºÆ¥¨¥ÍÀßÃÖÍ¶Æ³´ð½à
¡¡¡ÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½ÉôÌç
¡¡¡¡¡¦½»Âð°ìÅï¤´¤È¤ÎUAÃÍ ¡å UAÃÍ( 0.6 ) ¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¦Ê¬¾ù¸Í·ú½»Âð¤Î»ö¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÅÔÆâÊ¿¶Ñ BEIÃÍ ¡å ´ð½àBEIÃÍ( 0.8 )
¡¡¡¡¢¨UAÃÍ¡§¼¼Æâ¤È³°µ¤¤ÎÇ®¤Î½ÐÆþ¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Î»ØÉ¸
¡¡¡¡¢¨BEIÃÍ¡§°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÀÇ½¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡
¡¡¢ºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷ÀßÃÖÎÌÉôÌç
¡¡¡¡¡¦Í¶Æ³¤¹¤Ù¤ºÆ¥¨¥ÍÀßÃÖ´ð½à[£ë£×]¡áÇ¯´Ö¤ÎÀßÃÖ²ÄÇ½Åï¿ô[Åï]¡ß»»Äê´ð½àÎ¨¡ßÅïÅö¤¿¤ê´ð½àÎÌ[4£ë£×/Åï]
(¢¨2)¡¡·úÃÛÊª´Ä¶Êó¹ð½ñÀ©ÅÙ¤ÇÄê¤á¤ëÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥Í¡¢ºÆ¥¨¥ÍÀßÃÖ´ð½à
¡¡¡ÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½ÉôÌç
¡¡¡¡¡¦½»Âð°ìÅï¤´¤È¤ÎUAÃÍ ¡å UAÃÍ( 0.87 )
¡¡¡¡¡¦Ê¬¾ù¸Í·ú½»Âð¤Î»ö¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÅÔÆâÊ¿¶Ñ BEIÃÍ ¡å ´ð½àBEIÃÍ( 0.85 )
¡¡¢ºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷ÀßÃÖÎÌÉôÌç
¡¡¡¡¡¦ºÆ¥¨¥ÍÀßÃÖ´ð½à[kW]¡áÇ¯´Ö¤ÎÀßÃÖ²ÄÇ½Åï¿ô[Åï]¡ß»»Äê´ð½àÎ¨¡ßÅïÅö¤¿¤ê´ð½àÎÌ[2kW/Åï]
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
11·î19Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥à¥·¥ç¡¼¡õ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡× ¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¡ËÆâ¤ÎÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¡¦ÅìµþÅÔ´Ä¶¸ø¼Ò¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û½»Âð¤¬¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÅìµþ¥¨¥³¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛÊª´Ä¶Êó¹ð½ñÀ©ÅÙ¤ÎÃ£À®¾õ¶·¤ä¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥¼¥í¥¨¥ß½»Âð¡×¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤Î³«È¯¡¢¼ÐÀþÀ©¸Â¤¬¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÉßÀß¤ËÅ¬¤·¤¿²°º¬¹©Ë¡¡Ö¿¶¤ì¶ù²°º¬¹©Ë¡¡×¤Î¥×¥ì¥«¥Ã¥È²½¤Î¼Â¸½¡Ê2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡ËÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û½»Âð¡¡¥Þ¥¤¥ó¥É¥¹¥¯¥§¥¢»ö¶ÈÉô¡¡Àß·×Éô¡¡ÉðÅÄ Êâ
¡Ö¿¶¤ì¶ù²°º¬¹©Ë¡¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿½»Âð
