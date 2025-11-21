こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本初*「強力ジェット泡」でシューズケアが変わる水洗い不要、お出かけ前の”シューーッ”で黒ずみ・泥汚れを落とす1本12役「セレニック ジェットシューズ泡クリーナー」新発売
〜ナノ化洗浄成分が奥まで届き、消臭*・除菌*成分配合でこれ1本でOK！〜
レバンテ株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、水洗い不要で靴の汚れを泡で浮かせて落とす「セレニック ジェットシューズ泡クリーナー」2,970円（税込）を2025年11月25日より順次オンラインにて発売いたします。
本製品は、靴用クリーナーとして日本で初めて「F5Tジェットフォーマー」を採用。強力なジェット泡が「シューーッ」と勢いよくピンポイントにスニーカーの細かなミゾの奥まで届き、黒ずみやガンコな泥・油汚れを浮かせます。水洗い不要で、クロスで拭き取るだけの手軽さですばやく汚れを落とします。さらに消臭*＆除菌*＆コーティング成分配合で、お出かけ前でも大切なスニーカーのお手入れが完了します。
※カキタンニン、緑茶乾留エキス、除菌剤を配合。全てのニオイや菌を、除菌・消臭するわけではありません。
※靴用クリーナーで日本で初めてF5Tジェットフォーマーを使用（2025年10月 F5Tジェットフォーマー製造メーカー調べ）
F5Tジェットフォーマーとは、ガスを使用せずに泡を吐出できる、環境にやさしい泡出し容器です。ノズル部分を押すと泡が直線で勢いよく、長く噴出します
【開発背景】
スニーカー通勤の浸透やオフライン活動の活発化に伴い、スニーカーはオンオフ問わず日常に欠かせないファッションアイテムとなりました。しかし、お気に入りをキレイな状態で使い続けたいと思う一方で、「水洗いが大変」「手入れが面倒」「外出直前に汚れに気づく」といった悩みが聞かれました。
そこで、いつでも靴を清潔に保つ手間を解消するため、本製品の開発に着手しました。本製品は、日本初*の「ジェット泡」を靴に直接吹き付け、付属のクロスで拭き取るだけで、汚れを落とします。さらに消臭*・除菌*・コーティング成分まで配合のため、1本でお手入れが完了。
【製品特徴】
◼️水洗い不要！日本初*「強力ジェット泡」がスニーカーの黒ずみを落とす
強力なジェット泡が「シューーッ」と勢いよくピンポイントに細かなミゾの奥まで届き、黒ずみやガンコな泥・油汚れを落とします。
◼️汚れ落としから消臭*・除菌*・コーティング成分まで配合、1本12役のトータルケア設計
スニーカーケアに必要な成分を1本に凝縮。汚れを落とすだけでなく、消臭*・除菌*、さらにコーティング成分も配合しているため、靴のお手入れがこれ1本でOKに。
水洗い不要：泡を拭き取るだけでお手入れ完了。
奥まで届くジェット泡：靴クリーナーで日本初*の「F5Tジェットフォーマー」を採用。ミゾや繊維の奥に泡が届きます。
ナノ化洗浄成分配合
頑固な泥・黒ずみを落とす*
消臭成分配合*
除菌成分配合*
コーティング成分
つや出し成分：自然な光沢を与えます。
保湿成分配合
紫外線吸収剤配合
さわやかなクリーンサボンの香り
マイクロファイバークロス付き
※カキタンニン、緑茶乾留エキス、除菌剤を配合。すべての汚れやニオイ、菌を落としたり除去したりするわけではありません。
◼️ 多様な素材に対応、マルチに活躍
天然皮革、合成皮革、キャンバス、スエード、ナイロン、ゴム底（ソール）など、あらゆる素材にご利用いただけます。
※ヌメ革・ヘビ革・ワニ革などの特殊革・オイルレザーなどの特殊加工がされた革にはご使用いただけません
◼️汚れが目立たず洗って使える「クロス」付属
汚れ落ちに最適な「マイクロファイバークロス」を付属しています。汚れが目立ちにくいグレーカラーを採用し、クロス自体も洗って繰り返し使用いただけます。
◼️シンプルでスタイリッシュなデザイン
玄関に置いても違和感がない、インテリアになじむシンプルでスタイリッシュなデザインにこだわりました。
製品名：セレニック ジェットシューズ泡クリーナー
価格：2,970円（税込）
発売日：2025年11月25日以降順次
容量：150mL（スニーカー1足あたり8〜10プッシュ使用で約20足分）
付属品：マイクロファイバークロス
販売：Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0G384N984
楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/levante/sjc001/
Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/levante/sjc001.html
成分：界面活性剤（7% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル）、安定化剤、ナノソイコロイド、カキタンニン、緑茶乾留エキス、除菌剤、紫外線吸収剤、コーティング剤
【ご使用方法】
土や砂などの大きな汚れを払ったあと、3つのステップでご使用ください。
汚れに直接泡をプッシュ
クロスで泡を広げて馴染ませる
拭き取る
※パッケージに記載の注意事項をよく読んでからご使用ください
【セレニック 商品一覧】
◼️セレニック シューズデオドラントパウダー
価格： 2,970円（税込）
実績：
Amazonベストセラー (2025/5/13「日用品ギフトセット」カテゴリ )
楽天リアルタイムランキング1位（2025/6/2 衣類用消臭剤・芳香剤）
Amazonレビュー評価 5つ星のうち4.6 / 44件(2025/11/19 時点)
販売ページ：
Amazon：https://www.amazon.co.jp/Sereniq/dp/B0F6XL318P?th=1
楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/levante/ssd001/
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/levante/ssd001.html
◼️セレニック ウォータープルーフスプレー
価格：2,750（税込）
実績：Amazonレビュー評価 5つのうち4.7 / 25件(2025/11/19 時点)
販売ページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/Sereniq/dp/B0FGH8P8S1
＜ライフケアブランド「 Sereniq（セレニック）」とは＞
それは、“穏やかさ”というクオリティ。
Sereniqは、日常にそっと入り込むストレスと向き合い
使う人の心に、やさしい変化を届けるライフケアブランドです。
信頼できる安心安全な成分と、美しく整えられたデザイン。
どちらも、心地よく過ごすために欠かせないものとして大切にしています。
各商品のパッケージにはそのプロダクトを使ったキャラクターの物語が描かれています。
そこに綴られているのはちょっと不思議で、どこかリアルな体験。
日々の“小さな不快”に、気づかないふりをしていたあなたにそっと寄り添う。
毎日がちょっと楽しくなるような心地良さを体験してください。
Sereniq。
あなたの暮らしに、そっと広がる穏やかさを。
＜LEVANTE（レバンテ）とは＞
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
◆レバンテ株式会社 概要
法人名：レバンテ株式会社
代表：藤田 忠雄
設立日：2006年7月
本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35
事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売
URL：https://www.levante.co.jp/
◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G384N984
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/levante/sjc001/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/levante/sjc001.html
