【1日限定】ゲートシティ大崎「intellctuary」1周年イベントを開催フレンチを気軽に楽しむ特別ブッフェ＆フリーフローを11月21日（金）に開催

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）のグループ会社である株式会社intellctuary（本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）が運営するイノベーティブ・レストラン「intellctuary（アンテレクチュアリ）」では、オープン1周年を記念し、2025年11月21日（金）に1日限定の特別イベント「1st Anniversary-フレンチを気軽に楽しむブッフェ」を開催いたします。





日頃の感謝を込めて、シェフ特製のフレンチブッフェ（12品以上）と10種類以上のドリンクが楽しめるフリーフロー形式。ご家族・ご友人・お子様連れでも気軽にご参加いただける、カジュアルで華やかな一夜です。

■イベント概要

イベント名：intellctuary 1st Anniversary

開催日：2025年11月21日（金）

開催時間：17:00～22:00（出入り自由／2時間制）※ラストオーダー 21:00／デザート提供 ～21:30

会場：intellctuary（東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワーB1F）

料金：大人 5,000円（税込）、小学生 2,000円（税込）、小学生未満 無料

内容：シェフ特製の立食ブッフェ（全12品以上）、ドリンク10種以上の飲み放題プラン

※19:00から全員での乾杯セレモニー（シャンパン提供）、お子様向けメニュー・軽食も用意

予約方法：電話（03-6417-4445）にて受付中

■店舗責任者コメント

フレンチをもっと気軽に、もっと自由に楽しんでもらいたい。

そんな想いを込めて、今回のアニバーサリーイベントを企画しました。

一人でも、ご家族でも、特別な日でも日常でも、“intellctuary”の空間で心に残るひとときをお過ごしください。



■店舗概要

店舗名：intellctuary（アンテレクチュアリ）

住所：東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワーB1F

アクセス：JR 大崎駅 南改札・新東口から徒歩 2 分（ゲートシティ直結）

電話番号：03-6417-4445

営業時間：

Lunch／11:30～15:00（L.O.14:00）

Dinner／17:30～22:00（L.O.21:00）

定休日：日曜日

席数：86 席（テーブル席・カウンター席・半個室あり）

公式サイト：https://intellctuary.com/

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/