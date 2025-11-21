アートマン アートマン　多摩センター店・コスメ仙川店限定　京王ポイント5倍キャンペーン開催

株式会社京王アートマン

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2025年11月22日（土）から2025年11月24日（月）まで

アートマン アートマン 多摩センター店・コスメ仙川店にて「京王ポイント５倍キャンペーン」を開催いたします。

話題のコスメのお買物に是非ご利用ください。

実施店舗

多摩センター店・コスメ仙川店

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。