西洋式庭園と日本庭園で同時に開催される光と音のショー ！石橋文化センターウインターイルミネーション 「光のミュージアム」が開幕。
この度、一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー（東京都：代表理事・丸々もとお）では、初開催する「石橋文化センターウインターイルミネーション”光のミュージアム”」を総合プロデュース。開催期間は2025年11月22日（土）～12月27日（土）です。石橋文化センターは開園から70年を迎え、花々の美しさはもちろん、絵画、音楽のイベントなど、訪れるたびに異なる楽しみに出会える場所。センターの設置理念である「世の人々の楽しみと幸福の為に」を実現するため、今冬、新たなイルミネーションイベントとして誕生しました。人々の心に明るさを与える光を活用することで、訪れる人の楽しみと幸福の時間の創造を目指しています。
◇イルミネーションのコンセプト
「光がもたらす楽しみと幸福～Pleasure ＆ Happiness of Lights～」をコンセプトに様々な光の演出を行います。同施設の魅力ある資源を活用して生み出される演出は、西洋式庭園と日本庭園で同時に繰り出される光と音のショーをはじめ、西日本初の取り組みです。
◇みどころ
メモリアルゾーン
光のオーケストラ ～躍動感あふれるアーティスティックな光演出～
西洋式庭園のゾーンが多数の光で荘厳に輝きます。見どころは「光のオーケストラ」と称する光と音のショータイム。10分に1回、流れる音楽と共に庭園全体が光で躍動。来場者に高揚感を与え、明日への活力を導く「光がもたらす楽しみと幸福」を届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335021&id=bodyimage1】
和のゾーン
日本の心とおもてなし ～自然と調和したライティング＆オーロラショー～
池の周囲が表情豊かな木々に囲まれ、滝の音、鳥のさえずりなどが届く本ゾーンを舞台に、日本らしいおもてなしを情緒溢れる光で届けます。見どころは「日本の心とおもてなし」と称する光と音のショータイム。10分に1回、情緒豊かな音色と共に庭園全体が光で息づき、日本的 “光の癒しの世界”が楽しめるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335021&id=bodyimage2】
創造の森ゾーン
フォレスト・ヒーリング ～微細な光に包まれる、神秘的な明かりロード～
最晩年に月を題材にした作品を描いた洋画家・坂本繁二郎のアトリエや竹林を有する最奥のゾーン。足元の竹灯籠の明かりに誘われながら巡れば、無数の蛍のような光に出会え、来場者を深い癒しと創造の世界へと導きます。運が良ければ天空には月明かりも。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335021&id=bodyimage3】
さらに進むと、夢から覚ますように艶やかな藤棚も出迎えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335021&id=bodyimage4】
【開催概要】
■名称：石橋文化センターウインターイルミネーション
「光のミュージアム～Pleasure ＆ Happiness of Lights～」
■期間：2025年11月22日（土）～12月27日（土）月曜休園（祝日は開園）
2026年1月3日（土）～1月18日（日）金土日祝のみ開催
■時間：17時30分～21時00分（入場は20時30分まで）
■料金：大人500円、中学生以下200円（3歳以下無料）※チケットfor LINE購入は100円引き
■お問合せ先：石橋文化センター TEL：0942－33－2271（9時～20時／月曜休）
■公式WEBサイト：https://www.ishibashi-bunka.jp/
■プロデューサープロフィール
丸々 もとお（夜景評論家／イルミネーションプロデューサー）
1965年生まれ。立教大学社会学部観光学科卒。1992年『東京夜景』上梓。日本でも唯一無二の夜景評論家として本格的活動を始める。夜景の本質を浮き彫りにする独自の「夜景学」の構築に取り組んでいる。著書は60冊以上。神戸市、横浜市、長崎市、川崎市、足利市、広島県、札幌市等で夜景観光アドバイザーを歴任。イルミネーションプロデューサーとして、「アパリゾート上越妙高」、「東京ドイツ村」、「小倉イルミネーション」「スキージャム勝山」、「長崎グラバー園」、「ハウステンボス」等を手掛ける。公式HP『スーパー夜景サイト』http://www.superyakei.com/
配信元企業：一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー
◇イルミネーションのコンセプト
「光がもたらす楽しみと幸福～Pleasure ＆ Happiness of Lights～」をコンセプトに様々な光の演出を行います。同施設の魅力ある資源を活用して生み出される演出は、西洋式庭園と日本庭園で同時に繰り出される光と音のショーをはじめ、西日本初の取り組みです。
◇みどころ
メモリアルゾーン
光のオーケストラ ～躍動感あふれるアーティスティックな光演出～
西洋式庭園のゾーンが多数の光で荘厳に輝きます。見どころは「光のオーケストラ」と称する光と音のショータイム。10分に1回、流れる音楽と共に庭園全体が光で躍動。来場者に高揚感を与え、明日への活力を導く「光がもたらす楽しみと幸福」を届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335021&id=bodyimage1】
和のゾーン
日本の心とおもてなし ～自然と調和したライティング＆オーロラショー～
池の周囲が表情豊かな木々に囲まれ、滝の音、鳥のさえずりなどが届く本ゾーンを舞台に、日本らしいおもてなしを情緒溢れる光で届けます。見どころは「日本の心とおもてなし」と称する光と音のショータイム。10分に1回、情緒豊かな音色と共に庭園全体が光で息づき、日本的 “光の癒しの世界”が楽しめるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335021&id=bodyimage2】
創造の森ゾーン
フォレスト・ヒーリング ～微細な光に包まれる、神秘的な明かりロード～
最晩年に月を題材にした作品を描いた洋画家・坂本繁二郎のアトリエや竹林を有する最奥のゾーン。足元の竹灯籠の明かりに誘われながら巡れば、無数の蛍のような光に出会え、来場者を深い癒しと創造の世界へと導きます。運が良ければ天空には月明かりも。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335021&id=bodyimage3】
さらに進むと、夢から覚ますように艶やかな藤棚も出迎えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335021&id=bodyimage4】
【開催概要】
■名称：石橋文化センターウインターイルミネーション
「光のミュージアム～Pleasure ＆ Happiness of Lights～」
■期間：2025年11月22日（土）～12月27日（土）月曜休園（祝日は開園）
2026年1月3日（土）～1月18日（日）金土日祝のみ開催
■時間：17時30分～21時00分（入場は20時30分まで）
■料金：大人500円、中学生以下200円（3歳以下無料）※チケットfor LINE購入は100円引き
■お問合せ先：石橋文化センター TEL：0942－33－2271（9時～20時／月曜休）
■公式WEBサイト：https://www.ishibashi-bunka.jp/
■プロデューサープロフィール
丸々 もとお（夜景評論家／イルミネーションプロデューサー）
1965年生まれ。立教大学社会学部観光学科卒。1992年『東京夜景』上梓。日本でも唯一無二の夜景評論家として本格的活動を始める。夜景の本質を浮き彫りにする独自の「夜景学」の構築に取り組んでいる。著書は60冊以上。神戸市、横浜市、長崎市、川崎市、足利市、広島県、札幌市等で夜景観光アドバイザーを歴任。イルミネーションプロデューサーとして、「アパリゾート上越妙高」、「東京ドイツ村」、「小倉イルミネーション」「スキージャム勝山」、「長崎グラバー園」、「ハウステンボス」等を手掛ける。公式HP『スーパー夜景サイト』http://www.superyakei.com/
配信元企業：一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー
プレスリリース詳細へ