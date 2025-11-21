EV・5G・フレキシブルデバイスを繋ぐ“技術プラットフォーム”──CNT分散液市場、CAGR22.3%の爆発的成長
カーボンナノチューブ（CNT）分散液とは、高い導電性・機械強度・熱安定性を有するナノ材料であるカーボンナノチューブを、均一な状態で溶媒中に分散させた液体材料である。CNTは本来、疎水性かつ凝集しやすい性質を持つため、単体での取り扱いが困難であるが、分散液化することで、インク、コーティング剤、コンポジット材料、エネルギー貯蔵材、導電フィルムなど多様な用途への応用が可能となる。分散技術には界面活性剤の利用、ポリマー包摂、機械的剪断、超音波処理などがあり、目的用途に応じて適切な分散安定性と粘度設計が求められる。CNT分散液は、高機能材料開発におけるキーマテリアルであり、次世代電子デバイス、EV用電池、フレキシブルエレクトロニクスなど、先端産業の基盤を支える重要な役割を果たしている。
CNT分散液業界のもう一つの特徴は、材料メーカー、化学メーカー、電子部品メーカー、電池メーカーなど、異業種による参入が相次ぎ、用途主導型の産業融合が進んでいる点である。CNT自体が多機能であることから、各産業において「課題解決型素材」としてのポジションが確立されつつある。例えば、自動車業界ではCNT分散液を用いた電池電極材の導電性向上が求められ、建材業界では抗静電機能や耐久性強化に活用されている。また、バイオ医療分野やセンサー開発分野でも、機能性塗布剤やナノコンポジット材料としての可能性が広がっており、今後の成長には技術横断的な連携が不可欠である。このように、CNT分散液は単なる素材ではなく、産業変革を支える「技術プラットフォーム」としての性格を帯びてきている。
CNT分散液市場における大きな変化は、研究・開発段階から商用実装段階への移行である。従来は基礎研究や少量生産の領域に留まっていたCNTの応用が、分散技術の進展とともに量産スケールに対応し、実際の製品設計に組み込まれる段階へと進化している。特に、リチウムイオン電池の導電助剤としての利用や、フレキシブルディスプレイの透明導電層、EMIシールド材料、熱伝導シートなどへの展開が顕著である。また、単層・多層・複合型CNTの選択的利用が進み、製品ごとに最適な分散処方が必要とされるため、単なる原材料供給ではなく、カスタム分散液の提案力が競争力を左右する要因となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界カーボンナノチューブ（CNT）分散液市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/422178/carbon-nanotube--cnt--dispersions）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが23.3%で、2031年までにグローバルカーボンナノチューブ（CNT）分散液市場規模は22.2億米ドルに達すると予測されている。
図. カーボンナノチューブ（CNT）分散液世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335017&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335017&id=bodyimage2】
図. 世界のカーボンナノチューブ（CNT）分散液市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、カーボンナノチューブ（CNT）分散液の世界的な主要製造業者には、Cnano、Wuxi Dongheng、Cabot （SUSN）などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
