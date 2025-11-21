¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡¡Ï¢Â³¥»¥ß¥Êー2025¡¡Âè12²ó¡ÖÀ¸À®AI¤Î°åÎÅ±þÍÑ¤Î¼ÂºÝ¡×³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡¡Ï¢Â³¥»¥ß¥Êー2025¢£
¡ÖAI¤¬Âó¤¯¼¡À¤Âå¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×
Ï¢Â³¥»¥ß¥Êー2025 Âè12²ó 12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë 13¡§00～16:05
¡ÖÀ¸À®AI¤Î°åÎÅ±þÍÑ¤Î¼ÂºÝ¡×
¢§¢§¢§¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§¢§¢§
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/program12.html
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±
¿¼ÁØ³Ø½¬Åù¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤Î°åÎÅÍÑAI¤Ï´û¤Ë¿ÇÎÅÊó½·¾å¤Î¡Ö»ÜÀßÍ×
·ï¡×¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£À¸À®AI
¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢´û¤ËÊ£¿ô¤Î°åÎÅÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¾å»Ô¤µ
¤ì¡¢Î×¾²¸½¾ì¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊAI¤Ç¤¢¤ì¡¢ Î×¾²
¸½¾ì¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¸úÀ¤È°ÂÁ´À¤¬È¼¤Ë¹â¤¤°åÎÅ¤¬Äó¶¡
¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡¢°åÎÅ¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÍÍ¡¹¤ÊË¡À©¤ËÇÛÎ¸¤¹
¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î°åÎÅ±þÍÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯À©ÅÙÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥È
¥Õ¥©ー¥ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÎã¤ò¤ª¼¨¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®AI¤Î°åÎÅ±þ
ÍÑ¤Î¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡Û
¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±
[13:00-13:05]¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¹õÅÄ ÃÎ¹¨¡ÊµþÅÔÂç³Ø °å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ °åÎÅ¾ðÊó´ë²èÉô ¶µ¼ø¡Ë
[13:05-13:40]Session1¡ÖÎ×¾²¸½¾ì¤ÇÀ¸À®AI¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥ë¡×
¹õÅÄ ÃÎ¹¨¡ÊµþÅÔÂç³Ø °å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ °åÎÅ¾ðÊó´ë²èÉô ¶µ¼ø¡Ë
[13:40-13:45]µÙ·Æ
[13:45-14:25]Session2¡ÖÀ¸À®AI¤Î°åÎÅ±þÍÑ¤ÎÆ°¸þ¡×
¾®ÎÓ Âç¸ç¡Ê¥°ー¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ーËÜÉô¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë
[14:25-14:30]µÙ·Æ
[14:30-15:10]Session3¡ÖCocktailAI ¡§ À¸À®AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿ÇÎÅ¥µ¥Þ¥êºîÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡×
²¬ËÜÏÂÌé¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
[15:10-15:20]µÙ·Æ
[15:20-16:00]¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¹õÅÄ ÃÎ¹¨¡ÊµþÅÔÂç³Ø °å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ °åÎÅ¾ðÊó´ë²èÉô ¶µ¼ø¡Ë
¾®ÎÓÂç¸ç¡Ê¥°ー¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ーËÜÉô¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë
²¬ËÜÏÂÌé¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
[16:00-16:05]¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¹õÅÄ ÃÎ¹¨¡ÊµþÅÔÂç³Ø °å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ °åÎÅ¾ðÊó´ë²èÉô ¶µ¼ø¡Ë
¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦»ñÎÁÇÛÉÛ¡¡¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡Û
¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±
Âè01²ó 06·î13Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅÊ¬¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ¤ÎÐíâ×¤ÈÅ¸Ë¾¡×
Âè02²ó 06·î30Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÊ¬¡ÖAI¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤ÈÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥êー¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×
Âè03²ó¡¦Âè04²ó 07·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅÊ¬ ¡ÖLLM¤Î³«È¯¡¦³èÍÑ¤Î¿·Å¸³«¡×¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ë
Âè05²ó 09·î12Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅÊ¬¡ÖÀ¤³¦¤ÎAI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹À¯ºö¡¢°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¡¢¹ñºÝÉ¸½à¤ò½ä¤ëºÇ¿·Æ°¸þ¡×
Âè06²ó 09·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅÊ¬¡Ö¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¡×
Âè07²ó 10·î02Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅÊ¬¡ÖAI¥í¥Ü¥Ã¥È¶îÆ°²Ê³Ø¡×
Âè08²ó 10·î20Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÊ¬¡Ö²»³Ú¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¿©»ö: ¾ðÊóµ»½Ñ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¥á¥Ç¥£¥¢ÂÎ¸³¡¦À©ºî¤ÎÌ¤Íè¡×
Âè09²ó 11·î07Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅÊ¬¡ÖÎÌ»Ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¸½ºß¡×
¡Ú»²²ÃÈñ¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ*¡Ë¡¦»²²Ã¿½¹þ¡Û * ÀÇÎ¨¤Ï10%¤Ç¤¹¡£
¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±
¢¡ÇÛÉÛ»ñÎÁ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°´Þ¤à
------------------------------------------------------------------
¿½¹þ¶èÊ¬¡¡¡¡¡¡ 12²óÊ¬¡¡¡¡¡¡¡¡ 6²óÊ¬ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2²óÊ¬ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1²óÊ¬
²ñ¡¡¡¡°÷¡¡¡¡¡¡94,380±ß¡¡¡¡¡¡54,450±ß¡¡¡¡¡¡20,570±ß¡¡¡¡¡¡12,100±ß
Èó ²ñ °÷ ¡¡¡¡128,700±ß¡¡¡¡¡¡74,250±ß¡¡¡¡¡¡28,050±ß¡¡¡¡¡¡16,500±ß
³Ø¡¡¡¡À¸¡¡¡¡¡¡18,700±ß¡¡¡¡¡¡10,890±ß¡¡¡¡¡¡ 4,070±ß¡¡¡¡¡¡ 2,420±ß
¤ª¿½¹þ¤ä¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/appli.html
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ »ö¶ÈÉôÌç
¢©101-0052
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®3ÃúÌÜ2-1 CIRCLES ¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®6F
event@ipsj.or.jp¡¡Tel.03-3518-8373
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ
