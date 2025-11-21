nwm（ヌーム）の「耳スピ」がAmazonブラックフライデーで最大30％オフ！～エントリーモデルからフラッグシップモデルまで。

NTTソノリティ株式会社

NTTソノリティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂井 博、以下「NTTソノリティ」）は、没入ではなく“共存（Co-being）”をコンセプトとするNTTグループ初の音響ブランド「nwm（ヌーム）」が運営するnwm 公式Amazonストアにて、2025年11月21日（金）0時～11月23日（日）23時59分にかけて開催される「Amazonブラックフライデー先行セール」と、11月24日（月・祝）0時～12月1日（月）23時59分にかけて開催される「Amazonブラックフライデー」の両方の期間を通じて、NTTの特許技術を搭載した耳をふさがないイヤホン「耳スピ」シリーズを最大30％オフの特別価格で販売いたします。この機会に、NTTソノリティの製品が生み出す新しいリスニング体験をぜひお試しください。

■市場が拡大するオープンイヤー型イヤホン。“耳をふさがないのに音漏れも気にならない”「耳スピ」の開放感のあるリスニング体験。

用途や環境に応じて使用できる機器の選択肢が広がり、オープンイヤー型イヤホン市場が前年比54％増と拡大※しています。そうした中、”耳をふさがないのに音漏れも気にならない“という新しいリスニング体験を提供するnwmの「耳スピ」は、耳を密閉しない設計により長時間の装着でも蒸れにくく疲れにくいため、耳にやさしいイヤホンとして高い支持を得ています。

ヌームではこの冬、より多くの方に「耳スピ」を体験いただく機会として、nwm 公式Amazonストアにて、「Amazon ブラックフライデー」の期間を通じてセール価格でご案内いたします。期間中は、エントリーモデルからフラッグシップモデルまで全5製品を、最大30％オフでご提供。テレワークやオンライン会議、通勤・通学、アウトドア、家族とのテレビ視聴など、さまざまな日常シーンで “耳をふさがないこと”の快適さを実感いただけます。開放感のある耳スピのリスニングを、ぜひこの機会にご体験ください。

※「GfKマーケット速報：2024年家電IT史上動向・25年見通し_Apr2025」/GfK Japan調べ

■セール概要

【実施期間】

Amazonブラックフライデー先行セール：

2025年11月21日（金）0:00から11月23日（日）23:59 3日間

Amazon ブラックフライデー：

2025年11月24日（月・振替）0:00から12月1日（月）23:59 8日間

※Amazon および Amazon.co.jp は、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※Amazon ブラックフライデーの対象商品は、先行セール<11月21日（金）0時~11月23日（木）23:59>と、Amazon ブラックフライデー<11月24日（月・振替）0時~12月1日（月）23:59>の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

【対象製品一覧】

オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー「nwm ONE（ヌーム ワン）」※1

通常価格※2：\39,600（税込） → セール価格：\31,482（税込）＜約21%オフ＞

圧倒的な開放感が生む、新時代のサウンド体験。

オープンイヤーならではの広がりのある空間表現と軽い装着感でありながら、2wayドライバー搭載により圧倒的な再生周波数帯域を両立したフラッグシップモデル。自分の音と周囲の音を融合させる、機能美を追求したミニマルなデザイン。

製品ページ：https://nwm.global/products/one

オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー「nwm DOTS(ヌーム ドッツ)」

通常価格※：\24,200（税込） → セール価格：\18,810（税込）＜約22%オフ＞

聴く、話す、自由自在。

音楽鑑賞はもちろん通話にも最適なマルチユースモデル。完全新規設計のドライバーにより、高音質かつパワフルなオーディオ体験を実現。 オンオフ問わないシックなツートーンカラーと快適な装着感で、一日中着けっぱなしで活躍。

製品ページ：https://nwm.global/products/dots

オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー「nwm GO（ヌーム ゴー）」

通常価格※2：\16,500（税込） → セール価格：\13,167（税込）＜約20%オフ＞

アクティブな日常を、音鮮やかに。

アウトドアやワークアウトと相性抜群のアクティビティモデル。軽量かつ柔軟性に優れたネックバンド設計に、迫力あるサウンド。趣味や遊びのモチベーション向上をサポートするとともに、仲間とのスムーズなコミュニケーションを実現。

製品ページ：https://nwm.global/products/go

オープンイヤー型 有線 耳スピーカー「nwm WIRED 3.5mm（ヌーム ワイヤード 3.5mm）」

通常価格※2：\4,950（税込） → セール価格：\3,960（税込）＜約20%オフ＞

オープンイヤー型 有線 耳スピーカー「nwm WIRED USB Type-C（ヌーム ワイヤード USB Type-C）」

通常価格※：\5,940（税込） → セール価格：\4,752（税込）＜約20%オフ＞

ワークスタイルを、もっと開放的に。

オープンイヤーが気になるすべての人が手に取りやすいよう、機能性とコストパフォーマンスを追求したエントリーモデル。有線なので遅延や充電切れの心配がなく、オンライン会議はもちろん、ゲームや動画視聴にも最適。

製品ページ：https://nwm.global/products/wired

オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー「nwm MBN001」

通常価格※：\12,100（税込） → セール価格：\8,415（税込）＜約30%オフ＞※

遊びも、仕事も、どんな時も、一日中着けていられる。

丈夫なのに肌触りがソフトなナイロン素材を使用し、首周りにフィット。最大再生時間は20時間と長時間ストレスフリー。独自の「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」技術を搭載し、オープンイヤー型イヤホンの弱点であった「音漏れ」を最小限に抑える。耳をふさがないから家族の呼びかけに気づくことができ、イヤホンを着けたままでも会話が可能。

製品ページ：https://nwm.global/products/mbn001

※1 新色「ファントムグレイ」は対象外

※2 nwm 公式サイトにおける2025年11月21日時点の通常価格

■NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」

nwmのオープンイヤー型デバイス。イヤホンなのに、まるでスピーカーのような開放感と臨場感のあるサウンドであることから「耳スピーカー」、略して「耳スピ」という愛称でシリーズを展開中。NTT独自のPSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）技術などの搭載により、耳をふさがないのに音漏れしにくく、周囲の音も聞こえるのでコミュニケーションも快適です。

POINT 1

イヤホンなのに、

まるでスピーカーのような開放感と臨場感のあるサウンド。

POINT 2

耳をふさがないのに音漏れしにくく、

周囲の音が聞こえてコミュニケーションも快適。

POINT 3

耳に負担をかけない、軽やかな着け心地。

蒸れナシ。圧迫感ナシ。長時間ストレスフリー。

【搭載技術】

通話や通信の課題解決から生まれた、NTTの音を操るコア技術を搭載しています。

PSZ技術※1

― 音を閉じ込め、音漏れを抑える

究極の矛盾を両立させる、NTT独自の「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」技術。ある音波（正相）に対し180 度位相を反転させた波形（逆位相）を重ねると音が消える原理を応用。独自のハードウェア設計により耳元の一定エリアに音がとどまるため、耳をふさがなくても周囲への音漏れを抑えます。

Magic Focus Voice※2

― 必要な音だけ、クリアに取り出す

声の特性を熟知し、開発された、NTTの特許技術「Magic Focus Voice」。※1,2。音が2つのマイクに到達する時間差を利用して音響空間を認識し、話者を特定する「ビームフォーミング」、雑音を除去して音声だけを抽出する「スペクトルフィルター」の2つの技術をハイブリッド処理。周囲の音をカットし、あなたの「声」だけ届けます。

※1,2 NTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術です。

※1 すべての製品に搭載

※2 nwm ONEおよびnwm DOTSのみに搭載

■実施中の新クリエイティブシリーズ『耳スピだもんね。』

用途や環境に応じて使用できる機器の選択肢が広がり、オープンイヤー型イヤホン市場が前年比54％増と拡大※しています。そうした中、ヌームの耳スピは、”耳をふさがないのに音漏れも気にならない“という新しいリスニング体験により、多くのユーザーから驚きと好評の声が寄せられています。

今季は、その”使ってみてわかる”耳スピの開放感や装着感を、体験のリアルボイスを通じて届ける新クリエイティブシリーズ『耳スピだもんね。』を、2025年11月18日(火)より順次展開いたします。耳スピを初めて体験した10組のリアクションや感想を収めたショート動画に加え、愛用者の本音レビュー・クチコミを起用したビジュアルを展開し、オンライン・オフライン双方で、耳スピの”耳をふさがない新体験”をお届けいたします。

※「GfKマーケット速報：2024年家電IT史上動向・25年見通し_Apr2025」/GfK Japan調べ

＜動画コンテンツ＞

REAL VOICE -初体験！耳スピ-」と題し、体験会で初めて耳スピを体験した10組のリアクションや感想を収めたショート動画コンテンツ。総集編3本に加え、10組のリアルボイスを収録した10本を展開します。

動画全編はこちら：https://nwm.global/pages/aw2025

みんなの驚き篇 ：https://youtube.com/shorts/1VBZ4EWhrkE

みんなのいいね篇：https://youtube.com/shorts/Qlf5PQEIdVs

みんなのレビュー篇：https://youtube.com/shorts/b8G5u7gaPdk

＜ビジュアルコンテンツ＞

愛用者の本音レビューやクチコミを起用したビジュアルコンテンツ。実際にSNSやnwm公式ストアで寄せられた声や、nwmアンバサダー・斎藤工さんの感想など、複数のレビュー・クチコミを交通広告やデジタル広告にて展開します。交通広告では、斎藤工さん演じる「MIMISPI」のメインビジュアルも掲出いたします。

交通広告：東京メトロ SUライナー（銀座線、日比谷線、東西線、千代田線、半蔵門線、南北線）にて

2025年11月21日（金）～2025年12月7日（日）の17日間 中づりジャック

※駅係員へのお問合せはご遠慮ください。

『耳スピだもんね。』キャンペーンページはこちら：https://nwm.global/pages/aw2025

■ 冬のイベント情報

耳スピを見て、触れて、感じるための場を多数ご用意いたしました。

＜ビックカメラ川崎 販売会＞

日時：2025年11月29日（土）、30日（日）

会場：ビックカメラ ラゾーナ川崎店

（神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 1F～4F Plaza East）

内容：「耳スピ」リアル体験＆販売会を実施。

＜東京コミコン2025 出展＞

日時：2025年12月5日（金）～7日（日）

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） ブース番号：E14

内容：nwm ONE Star Warsモデルをメインに、エンタメファンの方々にも耳スピの世界観を体験して

いただけるブースを出展。

＜ポータブルオーディオフェスティバル 2025（ポタフェス）出展＞

日時：2025年12月13日（土）、14日（日）

会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F（東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル）

内容：全製品ラインナップの視聴・体験、最新モデルの試聴やスタッフによる説明など。

■「nwm（ヌーム）」について

nwm（ヌーム）は、変化するライフスタイルの中で自分の世界と周囲の世界をシームレスにつなぐために生まれたNTTグループ初の音響ブランド。没入ではなく”共存（Co-being）”をコンセプトに、音を操るコア技術を活用したオープンイヤー型デバイスを開発しています。イヤホンなのに、まるでスピーカーのような新体験、耳スピーカー「耳スピ」を約2年半で8製品展開し、音の技術で世の中の課題を解決する音響ブランドへ成長しています。New Wave Makerの頭文字をとったブランド名には、音のテクノロジーと新しい発想でよりよい暮らしを提案し、世の中に新しい波を起こしていくという想いが込められています。https://nwm.global/

■NTTソノリティについて

最先端の音響信号処理技術を用いて音響関連事業を行う会社として2021 年9 月1 日に設立。「音のテクノロジーで心を動かし、新しいスタンダードを作っていく。」というパーパスのもと、音を仕分ける・音を閉じ込める・特定の音を見つけ出す、の3つの技術を使い、ビジネスやプライベートなどさまざまなシーンで一人ひとりに快適な音響空間を実現する製品やサービスを提供しています。2022年11月には、音響ブランド「nwm（ヌーム）」を発表。オーディオ機器の開発・販売、パートナー企業との製品開発、音声DXの3つの事業をメインに、音響技術を駆使したソリューションで世の中の課題を解決、新たな生活価値やライフスタイルを生み出します。 https://ntt-sonority.com/(https://ntt-sonority.com/)