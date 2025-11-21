株式会社コンテンツセブン（東京都中央区 代表取締役：成七龍）はシャオ・ジャン主演の中国ドラマ「蔵海＜ザンハイ＞伝 ～静かなる炎、宮廷を揺るがす～」の先行上映会の追加上映を実施することを決定いたしました。「蔵海伝～静かなる炎、宮廷を揺るがす～」は中国のトップ俳優であるシャオ・ジャンが主演を務めるドラマで、世界を席巻した究極の復讐時代劇です。 12月13日に予定している先行上映会のチケットは発売開始から5分で完売。SNSでは追加開催を希望する声が溢れておりました。その声にお応えする形で12月17日（水）19：30上映開始にて、追加上映化を実施します。場所はHUMAX池袋のシネマ３です。チケットの発売は11月25日（火）の19時より開始します。この機会にぜひ話題の「蔵海伝～静かなる炎、宮廷を揺るがす～」ご覧ください。※3話までを上映します。

「蔵海伝 ～静かなる炎、宮廷を揺るがす～」について

・ストーリー天文を司る欽天監の監正を父に持つ稚奴（チーヌー）。幼き日に一族を皆殺しにされ、炎に包まれた屋敷から父の旧友に救い出された稚奴は、深い復讐心を胸に秘め、身を隠して生き延びる。十年の歳月をかけて、星斗大師と師匠の高明（ガオミン）のもとで修業に励み、建築技術と策略術、風水や天象の才を磨き続けた。やがて名を蔵海と偽り都へ戻るが、宮廷を揺るがす陰謀と権力争いの渦に巻き込まれながらも、愛する者と出会い、そして知略を武器に頭角を現していく。だがその先に待っていたのは、己の復讐心をも凌駕する、遥かに深く巨大な闇だった。幾重にも仕組まれた陰謀に立ち向かうため、蔵海は仲間と共に真相を追い、国家を守るために立ち上がる──。

上映会概要

イベント名：「蔵海伝 ～静かなる炎、宮廷を揺るがす～」特別先行上映会開催日時：2025年12月17日（水）19時30分～21時30分（開場は19時00分となります）開催場所：池袋HUMAXシネマズ シネマ３チケット販売開始日：2025年11月25日19時チケット価格：2,200円（税込）チケット販売方法：後日案内するHUMAXシネマズのチケットサイトで販売します。入場特典：オリジナルクリアカード※その他詳細は特設サイトをご覧ください。特設サイト：https://www.c7-collection.com/zanhai-den